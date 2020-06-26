За сутки в РФ зафиксировано 6,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник, 23 июня, - 7,4 тыс., в понедельник, 22 июня, - 7,6 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За сутки в РФ выявлено 6 800 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Всего в России зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Россия остается на третьем месте в мире по этому показателю. В США уже более 2,4 млн заболевших, в Бразилии - более 1,2 млн человек подхватили COVID-19. У занимающей четвертую строчку Индии 490 тысяч зараженных.

Новые больные выявлялись в 85 регионах РФ, больше всего в Москве - 813.

За сутки скончались от вируса 176 человек, общее число жертв достигло 8 781.

Количество поправившихся за весь период выросло до 384 152, в том числе 8 988 за последние сутки.

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