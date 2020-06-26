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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ зафиксировано 6,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек

За сутки в РФ зафиксировано 6,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник, 23 июня, - 7,4 тыс., в понедельник, 22 июня, - 7,6 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За сутки в РФ выявлено 6 800 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Всего в России зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Россия остается на третьем месте в мире по этому показателю. В США уже более 2,4 млн заболевших, в Бразилии - более 1,2 млн человек подхватили COVID-19. У занимающей четвертую строчку Индии 490 тысяч зараженных.

Новые больные выявлялись в 85 регионах РФ, больше всего в Москве - 813.

За сутки скончались от вируса 176 человек, общее число жертв достигло 8 781.

Количество поправившихся за весь период выросло до 384 152, в том числе 8 988 за последние сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+2
Бессмысленная статья о цифрах "взятых с потолка".
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26.06.2020 11:58
+1
Надо чтобы такое количество подыхало.....каждый час
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26.06.2020 11:55
+1
голо сование же
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26.06.2020 11:57
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Це чудово!
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26.06.2020 11:51 Ответить
Надо чтобы такое количество подыхало.....каждый час
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26.06.2020 11:55 Ответить
голо сование же
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26.06.2020 11:57 Ответить
Бессмысленная статья о цифрах "взятых с потолка".
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26.06.2020 11:58 Ответить
естественный руцкий процесс. странно вообще, шо к параду и обнулению нулевого, не обнулили и "руцкую статистику" )
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26.06.2020 12:00 Ответить
мне про вирус у россиян не интересно, тем более что у них число заражаемых сократилось в ДВА РАЗА - ПИШИТЕ ПРО НАШИ "РЕКОРДЫ"! ПРО НАШИХ ПО**ИСТОВ, УТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО "ВИРУСА НЕТ"!
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26.06.2020 13:35 Ответить
Чи здох путлер?.Чому він ще не здох?
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26.06.2020 15:07 Ответить
 
 