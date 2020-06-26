В учениях ВС РФ "Кавказ-2020" примут участие не менее 100 тыс. человек, - Скибицкий
Накануне стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" Украине стоит готовиться к российской информационной кампании и запугиванию Россией Украины и стран ЕС актом открытой военной агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Учения( "Кавказ-2020". - Ред.) будут использованы российским руководством для демонстрации Украине и государствам Европы военной мощи России. Обучение следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований по оккупированным территориям и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы. В связи с этим между Главным управлением разведки, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, командованием Объединенных сил налажена четкая взаимодействие по обмену информацией. По результатам учений вооруженных сил России "Кавказ-2020" будет подготовлен соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз от Российской Федерации", - отметил представитель ГУР.
"К участию в учениях "Кавказ" также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Расчетно ожидается привлечение не менее 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - отметил Скибицкий.
Разведчики особое внимание обращают на проверку готовности к применению интегрированной группировки войск. Она состоит из регулярных войск, местных вооруженных формирований, частных военных компаний, гражданских и неправительственных организаций, которые объединены под единым командованием и действуют по единому замыслу для выполнения задач на территории противника.
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У нас говнокомандующий из цирка.
Мы свое отбоялись….
Перед проведением военных операций надо перемещать большое количество людей, техники, оборудования боеприпасов. Естественно все это не остается незамеченным соседями. Поэтому и маскируется вторжение учениями, как объяснение разворачивания мощной группировки войск.
РФ на нас напала еще в 2014 и никуда не уходила !!!
Наши "учения" - это тупая трата сил и средств и не более того !
Мы с 2014 держим и не боимся, а вам клоунов захотелось, вот и бойтесь, зебиленки.
ну-ка,навскидку -Армения,Азербайджан,Молдова,Казахстан,Узбекистан,Туркмения,Таджикистан - это из местных
_ Китай ?
такие играют мускулами только перед теми ,кто по их мнению слабее
Нужно готовиться!
От них можно ждать очередной агрессии под вопли:
"Брат Митька в Крыму погибает, воды просит...... "
"В ходе учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора".
https://lb.ua/news/2020/06/25/460579_rossiya_sentyabre_vtorgnutsya.html
Эту информацию озвучил Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пан Вадим Скибицкий.
Россияне еще шесть лет назад выложили в Интернете свои милитаристские планы по уничтожению Украины.
Скопировано с российского сайта.
В данный политический момент есть только один улучшающий наше положение вариант: используя торчащий в трухлявом сердце украины осиновый кол "новороссии", так тряхнуть гнилое, червивое тело неньки, чтобы всю Европу опарышами и тухлыми ошмётками закидало!
Путин мастер по придумыванию "ассиметичных ходов" и выкидыванию козырей из рукавов, но в данной ситуации выбора нет - необходимо, пока у нас на это есть время (счётчик тикает!), силы и задор, перевести ситуацию на новый уровень - пробить "сухопутный коридор" в Крымнаш. «Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами. Да, понятно то, что нам не помешало бы забрать всю украину (кроме западных областей), но, "политика - искусство возможного" - мы просто не потянем это экономически, так что обойдемся "новороссией. бета версия".
То, что станет с ввергнутыми в ад гуманитарной катастрофы обломками украины - тема отдельного поста. Вот такой "ассиметричный ответ" приготовил Темнейший нашим западным друзьям и партнёрам, вот такой подарок получим все мы, Патриоты России!
Командуйте, Владимир Владимирович, пришло время сломать ИХ счетчики!
Нужно пересмотреть снарягу.
Зимний камуфляж и не мультикам или укр. цифра, а гражданский охотничий. И гилли под осеннее поле.
Ползать придется по полной программе.
На каждого из нас по 20 кацапов минимум.
Справимся?
Справимся.
Не впервой.
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СЛАВА УКРАЇНІ!