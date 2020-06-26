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В учениях ВС РФ "Кавказ-2020" примут участие не менее 100 тыс. человек, - Скибицкий

В учениях ВС РФ

Накануне стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" Украине стоит готовиться к российской информационной кампании и запугиванию Россией Украины и стран ЕС актом открытой военной агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Учения( "Кавказ-2020". - Ред.) будут использованы российским руководством для демонстрации Украине и государствам Европы военной мощи России. Обучение следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований по оккупированным территориям и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы. В связи с этим между Главным управлением разведки, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, командованием Объединенных сил налажена четкая взаимодействие по обмену информацией. По результатам учений вооруженных сил России "Кавказ-2020" будет подготовлен соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз от Российской Федерации", - отметил представитель ГУР.

"К участию в учениях "Кавказ" также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Расчетно ожидается привлечение не менее 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - отметил Скибицкий.

Разведчики особое внимание обращают на проверку готовности к применению интегрированной группировки войск. Она состоит из регулярных войск, местных вооруженных формирований, частных военных компаний, гражданских и неправительственных организаций, которые объединены под единым командованием и действуют по единому замыслу для выполнения задач на территории противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом, - Скибицкий

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Топ комментарии
+16
А чего нам бояться????

У нас говнокомандующий из цирка.
Мы свое отбоялись….
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26.06.2020 12:07
+8
Не гунди. Нам с Галабародькой ничего не страшно Армия сокращается, все, что нужно пуйлу, клоун ему и так отдаст.
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26.06.2020 12:18
+8
Что-то их дохрена. Вломятся в Украину - Николаевская, Херсонская область - степь и поля. Никаких лесов.
Нужно пересмотреть снарягу.
Зимний камуфляж и не мультикам или укр. цифра, а гражданский охотничий. И гилли под осеннее поле.
Ползать придется по полной программе.
На каждого из нас по 20 кацапов минимум.
Справимся?
Справимся.
Не впервой.
==
СЛАВА УКРАЇНІ!
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26.06.2020 12:29
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Правила форума Совет форумчан
А чего нам бояться????

У нас говнокомандующий из цирка.
Мы свое отбоялись….
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26.06.2020 12:07 Ответить
Нам потрібно вводити Воєнний стан і готуватись до активізації війни, бо російські терористичні навчання Кавказ 2008 закінчились вторгненням в Грузію в 2008 році! Так само і цього року навчання Кавказ 2020 можуть стати підготовкою вже безпосередньо до нападу на Україну! Це можуть бути останні приготування та злагодження терористичних військ росії перед масштабною операцією вторгнення! Україні також потрібно готуватись до масштабних бойових дій і вводити Воєнний стан та проводити масштабні навчання вздовж всього кордону та узбережжя!
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26.06.2020 12:12 Ответить
Не гунди. Нам с Галабародькой ничего не страшно Армия сокращается, все, что нужно пуйлу, клоун ему и так отдаст.
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26.06.2020 12:18 Ответить
Для проведення великих військових операцій потрібно проводити постійні тренування та злагоджування і росія вже невперше використовує навчання Кавказ як тренування перед війною!
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26.06.2020 12:25 Ответить
Крупные маневры всегда нервируют.
Перед проведением военных операций надо перемещать большое количество людей, техники, оборудования боеприпасов. Естественно все это не остается незамеченным соседями. Поэтому и маскируется вторжение учениями, как объяснение разворачивания мощной группировки войск.
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26.06.2020 12:44 Ответить
Он не за Янелоха, он за другого "военного гения" топит. Уго*доненного:
У навчаннях ЗС РФ "Кавказ-2020" візьмуть участь не менше 100 тис. осіб, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 1898
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26.06.2020 14:24 Ответить
А ви кажете, що щирі українці не бажають українцям добра. Бачите, як пан Контрацептив тужиться. Але його праця не на заводі, чи в полі, він вам мізки засирає, а потім сівши на шию - оббирає. Не вірите? Почитайте історію України, починаючи з 1918 року.
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26.06.2020 16:52 Ответить
Что значит : "підготовкою вже безпосередньо до нападу на Україну" !?

РФ на нас напала еще в 2014 и никуда не уходила !!!
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26.06.2020 12:21 Ответить
Так, але терористична росія готує новий напад і тому проводить нові масштабні військові навчання. Не розуміти цього не можна! Потрібно діяти!
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26.06.2020 12:26 Ответить
"проводити масштабні навчання вздовж всього кордону та узбережжя!" и тем самым просрать последний финансовый ресурс !?
Наши "учения" - это тупая трата сил и средств и не более того !
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26.06.2020 12:23 Ответить
Навчання це завжди добре, бо солдати, сержанти та офіцери тренуються виконувати бойові завдання. А зробити навчання корисними дуже просто - потрібно тренуватись по реальним сценаріям ведення бойових дій у випадку наступу ворога! Перекидати ПТРК Джавелін в напрямку прориву танкових колон ворога, висувати протитанкові підрозділи з гарматами МТ-12 та снарядами-ракетами Стугна, наносити умовні удари по танковим колонам ворога, блокувати їх і знищувати авіацією, підрозділами РСЗВ, та артилерією! Потрібні денні та нічні стрільби керованими та некерованими снарядами, висування в реальних танконебезпечних напрямках, визначення вигідних позицій для стримування танкових колон ворога, окопування, умовний підрив мостів та переправ, організація місіцевого резерву для охорони та оборони протитанкових підрозділів, диверсійних дій в тилу ворога. Нам є чим реально займатись поки росіяни граються в Кавказ 2020. По результатам наших навчань потрібно побудувати бетонні укріплення для протитанкових гармат на вигідних напрямках оборони, замінувати ключові мости та переправи і виставити військову охорону та ППО на мостах та переправах майбутньої лінії оборони! Організувати місцеву владу в цивільно-військову адміністрацію, визначити плани евакуації у випадку раптового наступу ворога, організувати постійний війсковий зв'язок між опорними пунктами оборони, штабами, ЦВА, місцевою поліцією. Купа роботи яку 6 років ніхто не робить!
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26.06.2020 12:39 Ответить
Ты троль не отбоялся.А НАМ НАДО ГОТОВИТЬСЯ!! Спасение утопающих дело рук самих утопающих! иначе сработает инстинкт бандита -разбойника
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26.06.2020 12:45 Ответить
ЗЕбилам конечно видней! Готовьтесь - одевайте погремушки. Это вы перестали стрелять и отвели войска, отступили.
Мы с 2014 держим и не боимся, а вам клоунов захотелось, вот и бойтесь, зебиленки.
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26.06.2020 13:01 Ответить
на каждом учении в кацапии утилизируются "воины". Желаю в этот раз установить рекорд по количеству утилизированных.
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26.06.2020 12:10 Ответить
17 стран-партнёров - кто это ?
ну-ка,навскидку -Армения,Азербайджан,Молдова,Казахстан,Узбекистан,Туркмения,Таджикистан - это из местных
_ Китай ?
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26.06.2020 12:11 Ответить
еще с десяток
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26.06.2020 12:12 Ответить
Гы. Представляю себе совместные учения армян и айзеров. Там как бы до стрельбы боевыми не дошло.
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26.06.2020 12:32 Ответить
Вануату, Венесуэла, КНДР
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26.06.2020 12:25 Ответить
США в Чёрном море,и ***** сидит тихо, как мышь
такие играют мускулами только перед теми ,кто по их мнению слабее
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26.06.2020 12:14 Ответить
Очередная "Сочинская олимпиада" ?

Нужно готовиться!
От них можно ждать очередной агрессии под вопли:
"Брат Митька в Крыму погибает, воды просит...... "
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26.06.2020 12:21 Ответить
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
"В ходе учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора".

https://lb.ua/news/2020/06/25/460579_rossiya_sentyabre_vtorgnutsya.html
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26.06.2020 12:26 Ответить
Вот вспомнился 13-й год. На одном форуме видел "Представляете эти свидомые думают что после олимпиады мы к ним вторгаться будем! - Та там вообще черти что происходит один из них говорит о неизбежности войны Украины с нами."
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26.06.2020 12:36 Ответить
«Гундяевцы» перековали орала на мечи. Правительство Московии планирует при помощи вооруженных православных сил Сергея Кунжутовича Шойгу «пробить» в оккупированный украинский Крым сухопутный коридор и, развивая наступление, отрезать Украине выход к Черному и Азовскому морю.
Эту информацию озвучил Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пан Вадим Скибицкий.
Россияне еще шесть лет назад выложили в Интернете свои милитаристские планы по уничтожению Украины.

Скопировано с российского сайта.
В данный политический момент есть только один улучшающий наше положение вариант: используя торчащий в трухлявом сердце украины осиновый кол "новороссии", так тряхнуть гнилое, червивое тело неньки, чтобы всю Европу опарышами и тухлыми ошмётками закидало!
Путин мастер по придумыванию "ассиметичных ходов" и выкидыванию козырей из рукавов, но в данной ситуации выбора нет - необходимо, пока у нас на это есть время (счётчик тикает!), силы и задор, перевести ситуацию на новый уровень - пробить "сухопутный коридор" в Крымнаш. «Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами. Да, понятно то, что нам не помешало бы забрать всю украину (кроме западных областей), но, "политика - искусство возможного" - мы просто не потянем это экономически, так что обойдемся "новороссией. бета версия".
То, что станет с ввергнутыми в ад гуманитарной катастрофы обломками украины - тема отдельного поста. Вот такой "ассиметричный ответ" приготовил Темнейший нашим западным друзьям и партнёрам, вот такой подарок получим все мы, Патриоты России!
Командуйте, Владимир Владимирович, пришло время сломать ИХ счетчики!
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26.06.2020 12:24 Ответить
Что-то их дохрена. Вломятся в Украину - Николаевская, Херсонская область - степь и поля. Никаких лесов.
Нужно пересмотреть снарягу.
Зимний камуфляж и не мультикам или укр. цифра, а гражданский охотничий. И гилли под осеннее поле.
Ползать придется по полной программе.
На каждого из нас по 20 кацапов минимум.
Справимся?
Справимся.
Не впервой.
==
СЛАВА УКРАЇНІ!
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26.06.2020 12:29 Ответить
когда это кацапские фашисты успели стать человеками ?
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26.06.2020 12:33 Ответить
вислюк все порешает. у нас крутой ********** и говнокомандующий...


У навчаннях ЗС РФ "Кавказ-2020" візьмуть участь не менше 100 тис. осіб, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 882
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26.06.2020 12:37 Ответить
Минируйте, пока есть время.
У навчаннях ЗС РФ "Кавказ-2020" візьмуть участь не менше 100 тис. осіб, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 5937
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26.06.2020 13:01 Ответить
нічого, наші хлопці вже першу сотню тисяч їх поклали, покладуть і другу.
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26.06.2020 13:02 Ответить
И что возможно что скоро )(уйло будет верещать на весь мир что уже 100 000 кацапской нечисти заблудились на учениях "Кавказ"? И каким то невероятным образом попали на территорию братской "Украины -малороссии" .Что же надо нам очень хорошо подготовится чтобы достойно встретить заблудившихся братов -каинов и указать им выродкам верный путь выхода в их проклятую ********* паРашу, это для тех оккупантов кто выживет.
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26.06.2020 13:25 Ответить
Интересно, сколько из этих 100000 росийских ублюдков пойдут под настоящий обстрел??? Это говно обосрется в первый же час...
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26.06.2020 14:23 Ответить
 
 