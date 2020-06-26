В учениях ВС РФ "Кавказ-2020" примут участие не менее 100 тыс. человек, - Скибицкий

Накануне стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" Украине стоит готовиться к российской информационной кампании и запугиванию Россией Украины и стран ЕС актом открытой военной агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Учения( "Кавказ-2020". - Ред.) будут использованы российским руководством для демонстрации Украине и государствам Европы военной мощи России. Обучение следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований по оккупированным территориям и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы. В связи с этим между Главным управлением разведки, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, командованием Объединенных сил налажена четкая взаимодействие по обмену информацией. По результатам учений вооруженных сил России "Кавказ-2020" будет подготовлен соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз от Российской Федерации", - отметил представитель ГУР.

"К участию в учениях "Кавказ" также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Расчетно ожидается привлечение не менее 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - отметил Скибицкий.

Разведчики особое внимание обращают на проверку готовности к применению интегрированной группировки войск. Она состоит из регулярных войск, местных вооруженных формирований, частных военных компаний, гражданских и неправительственных организаций, которые объединены под единым командованием и действуют по единому замыслу для выполнения задач на территории противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом, - Скибицкий