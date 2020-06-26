За сутки в Киеве зафиксировали 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

Среди заболевших коронавирусом за прошлые сутки - 9 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жители Киева. На сегодня в столице уже 4 724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр.

Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет. И девочка, которой 4 года. А также 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет. И семь мальчиков, от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1 490 жителей Киева.

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