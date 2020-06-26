За сутки в Киеве зафиксировали 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко
Среди заболевших коронавирусом за прошлые сутки - 9 медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жители Киева. На сегодня в столице уже 4 724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр.
Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет. И девочка, которой 4 года. А также 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет. И семь мальчиков, от 3 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1 490 жителей Киева.
Пожалуйста, подождите...
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
Чекаєте щоб було більше тисячі щодобово?!