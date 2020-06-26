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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

Среди заболевших коронавирусом за прошлые сутки - 9 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жители Киева. На сегодня в столице уже 4 724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр.

Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет. И девочка, которой 4 года. А также 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет. И семь мальчиков, от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1 490 жителей Киева.

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Надеюсь умер это она, с фамилией на букву З.
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26.06.2020 12:18 Ответить
чому МОЗ не надає відповіді на численні запити, чи мають тести на коронавірус, що використовуються, в Україні сертифікат якості і яка їх справжня точність? мабуть, є що приховувати
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26.06.2020 12:25 Ответить
Сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!

Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.

Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.

Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.

Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).

Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?

Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
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26.06.2020 12:26 Ответить
Живем. Прогоним. Доживем! И самограй здесь ни при чем. А абрикоски сладкие, которые на закусь.
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26.06.2020 12:52 Ответить
Чому Кієв досі не закрили і не посилили карантин?!
Чекаєте щоб було більше тисячі щодобово?!
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26.06.2020 15:18 Ответить
 
 