Эпидситуация в Киеве ухудшилась. Мы все ближе к решению о возвращении к строгим ограничениям, - Кличко

Городская власть рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику, - сказал Кличко. - Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями", - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

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"Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни