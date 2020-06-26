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Эпидситуация в Киеве ухудшилась. Мы все ближе к решению о возвращении к строгим ограничениям, - Кличко

Эпидситуация в Киеве ухудшилась. Мы все ближе к решению о возвращении к строгим ограничениям, - Кличко

Городская власть рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику, - сказал Кличко. - Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями", - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 115 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

"Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19. За сутки - 1 109 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 19 человек умерли от болезни
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Топ комментарии
+5
В марте еще что-то можно было сделать, проведя нормальный карантин.
Сейчас уже всё - поздно.
Нужно "расслабиться и попытаться получить удовольствие".
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26.06.2020 12:48
+5
какой-такой "китайской модели"?
и какого х ты на боксера наезжаешь?
Карантин вводили и организовывали ЗЕ-тыпилы.
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26.06.2020 12:50
+5
Соблюдения надо контролировать не на пляжах,как это делают зебилы, а в электричках
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26.06.2020 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Після подібних навпаки заяв настає послаблення карантину. Жодної реакції від влади щоб зменшити небезпеку.
Тобто, слова на вітер.
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26.06.2020 12:44 Ответить
Масове тестування населення та видача медичного сертифікату врятують ситуацію, як це було в Китаї! Масове тестування дозволить вчасно ізольовувати хворих, а медичний сертифікат дозволить не допускати в транспорт та громадський простір неперевірених тестами людей і це миттєво зменшить захворюваність в Києві! Масові тестування це зброя перемоги проти будь якої епідемії!
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26.06.2020 12:48 Ответить
Хворі розбігаються, як таргани!
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26.06.2020 12:51 Ответить
Зеленський ставиться до людей як до тарганів.
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26.06.2020 15:35 Ответить
Уже поздно для этого. Реально заболевших в сутки раз в 5 больше чем выявленных а они заражают в среднем еще троих и тд. Очень много больных безсимптомных
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26.06.2020 12:51 Ответить
Американские врачи пишут о том, что, по их опыту, вероятность заразиться от бессимптомного очень мала. Нужен именно кашляющий и чихающий человек с температурой. Но у нас народ часто в таком состоянии ходит на работу, ездит в общественном транспорте ("а шо такого, мине нада") Бороться надо именно с появлением больных в общественных местах.
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26.06.2020 13:40 Ответить
Що повинна зробити влада, щоб тупі почали виконувати рекомендації ВОЗ?
Мити їм руки й прибити маски цвяхами?
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26.06.2020 12:50 Ответить
вовремя закрыть границы и создать обсервации .. а не ходить и писать видосики шо все фейк
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26.06.2020 13:05 Ответить
Я бы создал обсервации для нарушителей.
Не хотят носить маски, пусть вырабатывают коллективный иммунитет в своей среде.
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26.06.2020 13:07 Ответить
Зеленский уже концлагеря создал. Туда силой затягивают людей.
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26.06.2020 15:36 Ответить
Руки їм стерилізувати вогнеметом.
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26.06.2020 13:54 Ответить
Пока Пидаля разродится.., пока мысль будет путано и безуспешно искать в лабиринте серого вещества хоть что то, напоминающее извилину, или хотя бы ломанную кривую, то эпидемия достигнет такого масштаба что ему придется ( возможно в женском платье) возвращаться в свой любимый город ( нет не Одессу) в Гамбург...
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26.06.2020 12:45 Ответить
какой-такой "китайской модели"?
и какого х ты на боксера наезжаешь?
Карантин вводили и организовывали ЗЕ-тыпилы.
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26.06.2020 12:50 Ответить
Забирать людей силой в больницу - это китайская модель. В Европе такого нигде нет. Поэтому украинцы убегают от врачей.
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26.06.2020 15:39 Ответить
325 статья УК Украины.
а в нормальных странах, при нормальном карантине, быкующих зараженных могут и пристрелить.
и правильно делают!
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26.06.2020 15:45 Ответить
Человек имеет право на защиту жизни и здоровья. Никакая статья это не запретит. А нормальные страны это Китай?
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26.06.2020 16:26 Ответить
Ты будешь удивлен, ошарашен, но попробуй прозреть:
С другой стороны, ТОЖЕ человек, который ТОЖЕ имеет право за защиту жизни и здоровья!!!
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26.06.2020 16:29 Ответить
Тот, с другой стороны, не имеет права на защиту жизни за счёт другого человека.
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26.06.2020 22:24 Ответить
как это не имеет?
если этот "другой человек" несет опасность всем остальным своим заболеванием, прекрасно это осознает, но не считается с этим.
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26.06.2020 22:35 Ответить
Что нам посоветует Кирилл ЯковЛеЩенко?
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26.06.2020 12:47 Ответить
В марте еще что-то можно было сделать, проведя нормальный карантин.
Сейчас уже всё - поздно.
Нужно "расслабиться и попытаться получить удовольствие".
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26.06.2020 12:48 Ответить
уже поздно.
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26.06.2020 12:49 Ответить
Опять порохоботы взвоют про нарушение их прав и попрании Конституции Украины.
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26.06.2020 12:49 Ответить
Та они и не успокаивались не на секунду.
Уже по две клавиатуры угробили
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26.06.2020 12:54 Ответить
Соблюдения надо контролировать не на пляжах,как это делают зебилы, а в электричках
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26.06.2020 12:59 Ответить
галька рейхсфюрер не сказала, заболевших усыплять?
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26.06.2020 13:01 Ответить
Не надо было слушать митингующих рестораторов, а собирать их и везти в службы занятости для трудоустройства на строительство дорог.
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26.06.2020 13:05 Ответить
Сейчас вирус лишь массово распостраняется. А действовать он начнет с первыми холодами.
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26.06.2020 13:23 Ответить
Это не грипп, этот действует всё время. Почему-то у нас массово существует заблуждение, что это "такой особый грипп". Хотя на самом деле это совершенно другой класс вирусов, ничего общего гриппом у него нет. Хотите аналогий - спросите у кошатников про коронавирусный энтерит у кошек. Это близкий родственник. И там всё плохо, помогает только вакцинация.
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26.06.2020 13:47 Ответить
И, кстати, у кошек коронавирусный энтерит распространяется в основном там, где кошек много, типа приютов для домашних животных, у домашней кошки, насильно запертой в четырех стенах, шансов подцепить коронавирусный энтерит очень мало.
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26.06.2020 13:50 Ответить
клічько, іді нх.
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26.06.2020 13:25 Ответить
Намордники, цаки и все в будку, только тогда мы все можем спастись )))
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26.06.2020 13:35 Ответить
Кієв давно пора закрити та запровадити самий жорсткий карантин!
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26.06.2020 13:52 Ответить
А що зроблила влада? По вагона метро ходять попрошайки з корпорації професійних жебраків, ба навіть музиканти з духовими інструментами слюнять по поїздам, і їх поліцаї не бачать і не зупиняють. Таке враження, що влада сама мріє всіх заразити, адже їм хабар від Білла і Мелінди і їх корпорації NIH вже надали.
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26.06.2020 14:06 Ответить
Лжёт Кличко. Хочет напугать людей. Не будут они вводить никаких ограничений, потому что у Зеленского нечем платить зарплату.
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26.06.2020 15:34 Ответить
 
 