Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшей до сих пор не провели медосмотр из-за отсутствия документов, которые отобрал полицейский
Подозреваемый в изнасиловании и избиении полицейский из Кагарлыка Николай Кузив отобрал у потерпевшей паспорт и идентификационный код. Документы женщине так и не вернули, и не восстановили.
Об этом потерпевшая Неля Погребицкая рассказала в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю", - сказала Погребицкая.
Она добавила, что сейчас у нее нет ни паспорта, ни кода, из-за чего женщина не может попасть в больницу.
Также Погребицкая рассказала, что ей до сих пор не провели медицинский осмотр. Сначала врачи отказались, потому что "не хотели иметь проблем с полицией", а затем - из-за отсутствия паспорта.
"Я не ходила (на осмотр. - Ред.) еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", - говорит пострадавшая.
По словам Погребицкой, сейчас она живет "испуганной, ужасаюсь людей". Также женщине установили тревожную кнопку.
"Можно вызвать, если есть угроза, - приедет полиция из Обухова", - рассказала женщина.
Кроме того, Погребицкая рассказала, что в Кагарлыке еще есть пострадавшие девушки от действий полицейских, которые готовы поддержать в суде.
"В Кагарлыке были девушки. Тоже говорили, как будет суд, поедем, расскажем, как он (Николай Кузив. - Ред.) тоже издевался над ними, кагарлыкскими", - отметила пострадавшая.
Пожалуйста, подождите...
Народу по хр...н!!!
- Вы же были в том отделении. Почему потерпевшую насиловали, а вас нет?
- А меня не насиловали потому что я не хотела.
Всё, дело закрыто.
Нет оснований говорите?...
Ну-ну..я вот думаю...зеленых будем вешать на зеленых столбах или похеру на цвет?
Как потом доказать, что норка именно этой мышки.
Она не просто на осмотр из любопытства должна придти - всё ли там у неё в порядке.
Её изнасиловали. Идёт следствие. Собираются материалы!
Вы странный(ая) какой(ая)-то.
подумал вообще ничего не захотели (то полиции боялись то паспорт пропал - из текста)
Месяц прошёл.
что до сих пор не сделано???
Ти сабакяна спитай ,він тобі розчеше!
Я думаю, якби провели пресуху по такому питанні, то багато б шакалів пера, відеокамери і мікрофона збіглося б!!!
Мутно все!!!