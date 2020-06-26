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документ (389) изнасилование (908) Киевская область (3922) Нацполиция (16189) медосмотр (21) Погребицкая Неля (3) Кузив Николай (2)

Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшей до сих пор не провели медосмотр из-за отсутствия документов, которые отобрал полицейский

Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшей до сих пор не провели медосмотр из-за отсутствия документов, которые отобрал полицейский

Подозреваемый в изнасиловании и избиении полицейский из Кагарлыка Николай Кузив отобрал у потерпевшей паспорт и идентификационный код. Документы женщине так и не вернули, и не восстановили.

Об этом потерпевшая Неля Погребицкая рассказала в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю", - сказала Погребицкая.

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Она добавила, что сейчас у нее нет ни паспорта, ни кода, из-за чего женщина не может попасть в больницу.

Также Погребицкая рассказала, что ей до сих пор не провели медицинский осмотр. Сначала врачи отказались, потому что "не хотели иметь проблем с полицией", а затем - из-за отсутствия паспорта.

"Я не ходила (на осмотр. - Ред.) еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", - говорит пострадавшая.

По словам Погребицкой, сейчас она живет "испуганной, ужасаюсь людей". Также женщине установили тревожную кнопку.

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"Можно вызвать, если есть угроза, - приедет полиция из Обухова", - рассказала женщина.

Кроме того, Погребицкая рассказала, что в Кагарлыке еще есть пострадавшие девушки от действий полицейских, которые готовы поддержать в суде.

"В Кагарлыке были девушки. Тоже говорили, как будет суд, поедем, расскажем, как он (Николай Кузив. - Ред.) тоже издевался над ними, кагарлыкскими", - отметила пострадавшая.

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Топ комментарии
+31
Вот это оперативность, вот это власть, правоохранительные органы, и все за наши же деньги, страна непуганных идиотов...
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26.06.2020 12:50
+28
это еще что)) -скоро она из потерпевшей в обвиняемую превратится
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26.06.2020 12:52
+27
Вангую, через певний час її ще звинуватять в брехливих звинуваченнях.
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26.06.2020 12:51
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Вот это оперативность, вот это власть, правоохранительные органы, и все за наши же деньги, страна непуганных идиотов...
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26.06.2020 12:50 Ответить
Авакова потрібно звільнити і посадити! Саме Аваков не зміг провести поліцейську реформу повністю і закривав очі на те що найбільш одіозних маніяків, насильників, злодіїв та бандитів в погонах міліції переховували від перевірок в хитрих підрозділах які ніби то не мають перевірятись! Саме Аваков розпочав реформу неякісним наказом, який відміняв будь який суд України і відновлював на посадах одіозних ментів-перевертнів! Саме Аваков не боровся за те щоб всіх відновлених судом ментів все ж таки вигнали з роботи і посадили! Аваков це найбільша кадрова помилка і найбільша біда України! Не було б Авакова, ми б не мали зараз провалу поліцейської реформи і не мали б зараз цих ганебних випадків катувань в поліції!
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26.06.2020 12:53 Ответить
Кто его уволит? Он сам кого хочешь уволит, проснись.
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26.06.2020 12:54 Ответить
Авакова звільнить український нарід, якщо Зеленському звільнення Авакова дається з такми трудом! Джерелом влади в Україні є народ і народ вже не раз висказував свою позицію по Авакову з вимогою звільнення і притягнення до кримінальної відповідальності Авакова та його кримінального заступника Чеботаря (недавно влаштувавшего зброіні сутички в Броварах). Аваков та його кримінальні подєльники загрожують національній безпеці України і мають знаходитись в тюрмі!
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26.06.2020 12:57 Ответить
Нарид на диване, пивасом затарился и смотрит Г+Г. Придется как всегда активному меньшинству подниматься и вычищать засохшие ЗЕговна...
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26.06.2020 13:01 Ответить
Зараз є альтернатива каналам олігархів, є канали в Ютубі Скрипіна, Стерненка і багатьох інших блогерів та телевізійних проектів. Не обов'язково дивитись пропаганду олігархів!
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26.06.2020 13:11 Ответить
И сколько их смотрит, 10 - 20 тыс. просмотров? Раньше Стерненку думать нужно было, а то все крепки задним умом...
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26.06.2020 13:13 Ответить
Народ це 73% хохлуїв, які привели зесранців до влади!
Народу по хр...н!!!
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26.06.2020 13:14 Ответить
у арсєна міліон штиків - откормлєних і екіпірованих бульдогів - він може тягатись з будь якими силами на планеті
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26.06.2020 14:29 Ответить
Одне рішення влади і командувати цим мільйоном штиків буде вже інший, а Аваков буде вивчати матеріали власної кримінальної справи і працювати з адвокатами! Там від здачи Криму та Донбасу до вбивства Сашка Білого, стрільби в Закарпатті та багато інших цікавих моментів!
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26.06.2020 15:06 Ответить
напомні
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26.06.2020 14:30 Ответить
для мусора це хуже расстрєла
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26.06.2020 15:02 Ответить
Вангую, через певний час її ще звинуватять в брехливих звинуваченнях.
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26.06.2020 12:51 Ответить
Факт згвалтування вона вже не докаже. Мєнти скоро повернуться на роботу, ще й премії отримають.
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26.06.2020 12:54 Ответить
Соромно за державу ... Аваков - ворог .
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26.06.2020 12:52 Ответить
это еще что)) -скоро она из потерпевшей в обвиняемую превратится
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26.06.2020 12:52 Ответить
Приведут в суд свидетельницу и спросят:

- Вы же были в том отделении. Почему потерпевшую насиловали, а вас нет?
- А меня не насиловали потому что я не хотела.

Всё, дело закрыто.
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26.06.2020 13:00 Ответить
Так шо она ментов ,пардон,полицейских , тр.....ла ?
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26.06.2020 13:37 Ответить
Гадаю, її посадять, або ж і взагалі зникне. Демократія скінчилася.
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26.06.2020 12:53 Ответить
Значит, неправильно насиловали.
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26.06.2020 12:53 Ответить
Они по другому не могут, привычка...
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26.06.2020 12:55 Ответить
На данный момент нет оснований говорить об отставке Авакова, - Шмыгаль
Нет оснований говорите?...
Ну-ну..я вот думаю...зеленых будем вешать на зеленых столбах или похеру на цвет?
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26.06.2020 12:54 Ответить
Сначала врачи отказались, потому что "не хотели иметь проблем с полицией"...... Врачей привлечь к ответу !!
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26.06.2020 12:55 Ответить
шо-шо? а почему она не озаботилась своим паспортом за столько дней? не зажевали де менты ее паспорт. как-то странно...
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26.06.2020 12:56 Ответить
нахрена паспорт в больнице? страна-абсурд
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26.06.2020 12:58 Ответить
Она же туда не на массаж придёт.
Как потом доказать, что норка именно этой мышки.
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26.06.2020 13:02 Ответить
так они паспорт осматривать будут на предмет повреждений или человека?
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26.06.2020 13:05 Ответить
Я не гинеколог, но могу посмотреть и дать тебе справку, что ты это она.
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26.06.2020 13:09 Ответить
гинекологи и другие врачи, не дают справок кто есть кто, требования паспортов - это гнилой совок, особенно учитывая обстоятельства
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26.06.2020 13:13 Ответить
Вот именно!
Она не просто на осмотр из любопытства должна придти - всё ли там у неё в порядке.
Её изнасиловали. Идёт следствие. Собираются материалы!
Вы странный(ая) какой(ая)-то.
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26.06.2020 13:19 Ответить
где в статье про какие-то материалы? побои уже давно сняли
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26.06.2020 15:21 Ответить
более того...после таких обвинений, первое что делают это медосмотр, чтоб подтвердить или опровергнуть обвинения (и чем быстрее он сделан, тем больше шансов найти биоматериал на насильника) ...если не хотели в первые часы-сутки - должна была с адвокатом или без настаивать и требовать (тут не до стеснительности уже!!!) ...если у нее куча адвокатов, если ведется следствие... то на какой фигне они собираются строить обвинение???
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26.06.2020 13:03 Ответить
она лежала в больнице, когда заявила о случившемся, это как я понимаю плановый осмотр после нее
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26.06.2020 13:08 Ответить
Плановый осмотр после чего?
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26.06.2020 13:11 Ответить
тю. блин...текст подебильному составлен)))...
подумал вообще ничего не захотели (то полиции боялись то паспорт пропал - из текста)
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26.06.2020 13:13 Ответить
как-то подозрительно. а за что ее задержали? вроде что-то украла?
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26.06.2020 13:27 Ответить
Я не за мусоров, но изнасилованная ведёт себя очень странно...
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26.06.2020 12:58 Ответить
в паспортном столе месяц дают на розыск паспорта.....раньше не выдадут.....вот если бы он сгорел при свидетелях - тогда можно по срочному сделать.
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26.06.2020 13:10 Ответить
так что не могут в ментовке из сейфа взять ее паспорт? или где он там?
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26.06.2020 13:28 Ответить
а если мусор пасп. выбросил.....а говорит , что не брал?
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26.06.2020 14:07 Ответить
бомжам экспертизу без паспорта делают. просто пишут "неустановленное лицо". а этой мадам достаточность было двух свидетелей привести, которые бы подтвердили, что она - это она.
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26.06.2020 14:32 Ответить
И что он теперь покажет?
Месяц прошёл.
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26.06.2020 12:56 Ответить
ничего не покажет. теперь только со слов потерпевшей
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26.06.2020 13:28 Ответить
простой медицинский осмотр или уголовно-процессуальное освидетельствование ?
что до сих пор не сделано???
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26.06.2020 12:58 Ответить
очень странно
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26.06.2020 13:29 Ответить
Те полицаи состояли в секте Петушария!
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26.06.2020 13:00 Ответить
в любом случае ей надо уезжать.
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26.06.2020 13:01 Ответить
Почему у пострадавшей нет именитого , опытнейшего адвоката, чтобы помочь пробить эту бандитскую круговую поруку ментов и врачей? Почему сопли жуют оппозиционные партии, правозащитники, юристы общественных организаций? Погрязли в зарабатывании денег? А где же профессиональная честь? Хотя, о чём я?....
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26.06.2020 13:04 Ответить
Портнов занят а другие сами под следствием...
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26.06.2020 13:06 Ответить
(уки сливают дело Короче надо Люстрировать мусаров на месте Авакова в отставку , мразь , до реформировался
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26.06.2020 13:10 Ответить
"Підозрюваний у зґвалтуванні і побитті поліцейський з Кагарлика Микола Кузів відібрав у потерпілої паспорт і ідентифікаційний код. Документи жінці так і не повернули, і не відновили."- якщо нарот почне з сабакава саджати всіх мусорів на палю,вангую що паспорт знайдеться через 0,3 с після початку акції! Зґвалтування в Кагарлику: потерпілій досі не провели медогляд через відсутність документів, які відібрав поліцейський - Цензор.НЕТ 6105
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26.06.2020 13:16 Ответить
а почему она не настояла на возвращении своих документов? они же где-то в ментовке наверное валяются в сейфе. как-то странно... может, она и хотела проходить экспертизу? и вообще, экспертизу можно проводить и для неустановленного лица. Бомжам же проводит.
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26.06.2020 13:32 Ответить
проводят
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26.06.2020 13:33 Ответить
Може вона й настоювала і саме тому мусор вирішив її ******* і ґвалтувати?
Ти сабакяна спитай ,він тобі розчеше!
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26.06.2020 14:31 Ответить
так полицейских задержали 25 мая. И что, за месяц не могли паспорт из сейфа извлечь? Вообще случае изнасилования экспертиза делается сразу. Не зависимо от того, есть документы или нет . Пишут " с ее слов имя, фамилия и т.д.". Потом подтверждают или не подтверждают личность. А тут как-то странно все.
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26.06.2020 14:44 Ответить
Нічого "сранного"- мусорня всякими методами пробує з'їхати з теми!
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26.06.2020 17:34 Ответить
Кагарлыкцы у меня к вам вопрос , а почему вы до сих пор не сожгли рабочее место этих упырей , скоро их всех восстановят в должностях , тогда держитесь Тут такое или они вас или вы их война за выживание Учитесь у негров
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26.06.2020 13:17 Ответить
спасибо. мы подумаем.
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26.06.2020 13:34 Ответить
Якось воно все туманно, і взагалі чому Погребицька варнякає, а не її адвокатики на пресконференції!
Я думаю, якби провели пресуху по такому питанні, то багато б шакалів пера, відеокамери і мікрофона збіглося б!!!
Мутно все!!!
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26.06.2020 13:21 Ответить
Аваков,**** воровская чего паспорт твои орлы не нашли или новый не выдали ?
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26.06.2020 13:28 Ответить
отсутствие документов не является основанием отказа провести мед. обследование по требованию прокуратуры...Значит,дело стремятся "похоронить".а это означает НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВМИЮ СЛЕДСТВИЮ работниками расследования.то есть,дело может перейти в ГБР.
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26.06.2020 13:40 Ответить
https://censor.net/ua/user/454630 Ну почалося не все так однозначно , позвольте спросить , а вы что , Мусор Кагарлыцкий
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26.06.2020 13:43 Ответить
Мусора не хотят типа снимать побои и т.п. Потому что кроют своих выродков!
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26.06.2020 13:47 Ответить
Зверніть увагу, як зебіли вальф ларсен та скромний кролік вже обвинувачують жертву.
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26.06.2020 13:53 Ответить
ЙПВШМТЬ!!! Дєло на вєсь мір рєзоніруєт, а із-за бамашкі ануліровалі живого (чудом вижевшего) чєловєка!!! Це який такий маразм в цій ******** срані???? Нє, така держава не має права жити!!!
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26.06.2020 14:27 Ответить
"Также женщине установили тревожную кнопку."- ну, то таке. Потім, як і Стерненку- перекваліфікують.
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26.06.2020 14:32 Ответить
Яке майбутнє може бути в цій державі? Треба валити звідси поки не пізно
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26.06.2020 14:34 Ответить
И где все эти службы внутренней безопасности?
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26.06.2020 15:54 Ответить
 
 