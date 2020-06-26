Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшей до сих пор не провели медосмотр из-за отсутствия документов, которые отобрал полицейский

Подозреваемый в изнасиловании и избиении полицейский из Кагарлыка Николай Кузив отобрал у потерпевшей паспорт и идентификационный код. Документы женщине так и не вернули, и не восстановили.

Об этом потерпевшая Неля Погребицкая рассказала в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю", - сказала Погребицкая.

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Она добавила, что сейчас у нее нет ни паспорта, ни кода, из-за чего женщина не может попасть в больницу.

Также Погребицкая рассказала, что ей до сих пор не провели медицинский осмотр. Сначала врачи отказались, потому что "не хотели иметь проблем с полицией", а затем - из-за отсутствия паспорта.

"Я не ходила (на осмотр. - Ред.) еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", - говорит пострадавшая.

По словам Погребицкой, сейчас она живет "испуганной, ужасаюсь людей". Также женщине установили тревожную кнопку.

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"Можно вызвать, если есть угроза, - приедет полиция из Обухова", - рассказала женщина.

Кроме того, Погребицкая рассказала, что в Кагарлыке еще есть пострадавшие девушки от действий полицейских, которые готовы поддержать в суде.

"В Кагарлыке были девушки. Тоже говорили, как будет суд, поедем, расскажем, как он (Николай Кузив. - Ред.) тоже издевался над ними, кагарлыкскими", - отметила пострадавшая.