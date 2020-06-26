Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег
Пророссийского блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в ГФС. Он должен в июле явиться в отдел управления расследований уголовных производств ведомства в качестве свидетеля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГФС.
Шария просят явиться в ГФС в Киеве в качестве свидетеля по недавно открытому уголовному производству.
В повестке, опубликованной на сайте ГФС, говорится, что дело возбуждено по части 2 статьи 209, а это - "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Других подробностей дела в ведомстве не сообщили.
В свою очередь, в своем Telegram Шарий написал, что "безпредельщик с Банковой пошел вразнос". В качестве обоснования вызова он назвал донос в интернете и предположил розыск.
Напомним, Анатолий Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. В последнее время, он неоднократно подчеркивал, что не собирается возвращаться в Украину.
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https://www.youtube.com/watch?v=A-p4b4XWhoY&t=610s
шарик же официально живет на пособие в гейропе как полит преследуемый!!!
если отмывание денех докажут, то Шарию придется бежать в Рашку, но тогда его политический рейтинг в Украине обнулится в буквальном смысле этого слова..
это гуд!
Вопрос в том, каким ТЫ хочешь видеть развитие Украины.
Сравни, что делали и делают все 6 Президентов, сделай выводы, и действуй соответствующим образом. Будь лидером.
а во Львов вкладываются канадцы и арабы.. твои немцы Лохи)) гыгыгы!
Не поделят путинские транши.