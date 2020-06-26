Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег

Пророссийского блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в ГФС. Он должен в июле явиться в отдел управления расследований уголовных производств ведомства в качестве свидетеля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГФС.

Шария просят явиться в ГФС в Киеве в качестве свидетеля по недавно открытому уголовному производству.

В повестке, опубликованной на сайте ГФС, говорится, что дело возбуждено по части 2 статьи 209, а это - "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Других подробностей дела в ведомстве не сообщили.

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В свою очередь, в своем Telegram Шарий написал, что "безпредельщик с Банковой пошел вразнос". В качестве обоснования вызова он назвал донос в интернете и предположил розыск.

Напомним, Анатолий Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. В последнее время, он неоднократно подчеркивал, что не собирается возвращаться в Украину.