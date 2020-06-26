РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9699 посетителей онлайн
Новости
6 177 43
допрос (1369) ГФС (3596) Шарий Анатолий (227)

Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег

Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег

Пророссийского блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в ГФС. Он должен в июле явиться в отдел управления расследований уголовных производств ведомства в качестве свидетеля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГФС.

Шария просят явиться в ГФС в Киеве в качестве свидетеля по недавно открытому уголовному производству. 

В повестке, опубликованной на сайте ГФС, говорится, что дело возбуждено по части 2 статьи 209, а это - "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Других подробностей дела в ведомстве не сообщили.

Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то "антиукраинская Украина", - Бутусов

В свою очередь, в своем Telegram Шарий написал, что "безпредельщик с Банковой пошел вразнос". В качестве обоснования вызова он назвал донос в интернете и предположил розыск.

Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег 02

Напомним, Анатолий Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. В последнее время, он неоднократно подчеркивал, что не собирается возвращаться в Украину.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Лепят из петушария "аппазицию" ЗЕ режиму)
показать весь комментарий
26.06.2020 13:08
+19
Как только явится, пристрелите эту прокацапскую тварь!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:08
+10
пєтушарій всрався
показать весь комментарий
26.06.2020 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Его могут вызвать только чтоб предоставить охрану за наш счёт.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:07 Ответить
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 3517
показать весь комментарий
26.06.2020 13:23 Ответить
Лепят из петушария "аппазицию" ЗЕ режиму)
показать весь комментарий
26.06.2020 13:08 Ответить
что зе что ша из одних ягодиц ягоды.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:11 Ответить
параша - приют парашников и опарышей!))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:17 Ответить
Таро - прогноз. Не натворит ли бед партия Шария в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=A-p4b4XWhoY&t=610s
показать весь комментарий
26.06.2020 13:43 Ответить
просто хотят "продоить" - это служба у них всех такая - доить пока у "аппарата"...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:52 Ответить
Как только явится, пристрелите эту прокацапскую тварь!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:08 Ответить
пєтушарій всрався
показать весь комментарий
26.06.2020 13:09 Ответить
если бы петушарика хотели посадить то дали бы запрос в интерпол.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:09 Ответить
Ну да.....
шарик же официально живет на пособие в гейропе как полит преследуемый!!!
показать весь комментарий
26.06.2020 14:00 Ответить
Сейчас будет так,с шариком проведут очень быстрое следствие, его точно оправдают и узаконят. И будет он законе да ещё и с гос охраной. Это же как божий день.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:10 Ответить
Нужно быть идиотом чтобы идти в украинский суд, где обезьяны унижают судей и прокуроров.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:30 Ответить
Отвлекают внимание от нападений нацкорпусников на шариковых.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:15 Ответить
Шарійпетуш - засохла козюля на рукаві. Вражина N1 - мєртвячук, воно потрібно Україні лише у виді трупа.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:16 Ответить
Петушария таки должны вскорости законопатить в петуший угол - его законное местожительство! И не только за воровство, но и за педофилию!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:16 Ответить
ооо!.. видимо какой-то толковый юрист подсказал офису Перзедента куда надо копать, что бы утопить Шария и испортить ему комфортную жизнь в Европах..
если отмывание денех докажут, то Шарию придется бежать в Рашку, но тогда его политический рейтинг в Украине обнулится в буквальном смысле этого слова..
это гуд!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:18 Ответить
Я вот боюсь, что Лепят из петушария "аппазицию" ЗЕ режиму)
показать весь комментарий
26.06.2020 13:22 Ответить
к обвинениям "отмывание денех" в Европах относятся серьезно, и на запрос ГенПРокуратуры выдать Шария евроСуд отнесется благосклонно.. тогда Шарий точно сдрыснет в Рашку.. и его карьере конец..
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
Ватных поклонников если он будет вещать из рашки у него не убавиться.Нужно мертвечука засадить ,ну или придумать ,как отобрать у него телеканалы ,которые он скупил
показать весь комментарий
26.06.2020 16:17 Ответить
Та не бойся. Пэтя останется главным оппозиционером. Ведь он не может быть НЕ ПЕРВЫМ.
показать весь комментарий
27.06.2020 06:30 Ответить
Лидер есть лидер, ты прав.
Вопрос в том, каким ТЫ хочешь видеть развитие Украины.
Сравни, что делали и делают все 6 Президентов, сделай выводы, и действуй соответствующим образом. Будь лидером.
показать весь комментарий
27.06.2020 11:35 Ответить
А если нет то его адвокаты в очередной раз накажут оленей.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:47 Ответить
И Свидетелей Секты Петушария тоже надо раком загинать всех поголовно! Бейте их везде зашкваров где поймаете!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:20 Ответить
- Там Шария бьют!
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 8125
показать весь комментарий
26.06.2020 13:24 Ответить
Украинские политики не понимают одной истины: лучший метод избавиться от врага - сделать его своим другом. Так Пуйло поступил с Кадыркой и не только; хотя Пуйло не должен быть примером, но мудрые политики поступают именно так ради себя и своей страны.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
Борьба с политоппонентами по рецепту Лукашенко. Только ведь Шарий в ЕС, а там суды работают и не боятся обезьян. ЗЕ на всех порах стремится в клуб 8% лузеров. А вот если бы посадил мародера как обещал...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
"мародер" это твоя печень, которую ты посадил с помощь некачественного алкоголя?!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:28 Ответить
О, да тут тусовка фанатов 8%ного. Ещё м комменты трут Пойду ко я отсуда пока не провонялся
показать весь комментарий
26.06.2020 13:31 Ответить
сЫрожа!.. ты в курсе, что бывает с лицом и внутренними органами любителей Шария, после посещения пластической клиники "Азов"?!. так что иди.. иди и не оглядывайся..
показать весь комментарий
26.06.2020 13:34 Ответить
Я в ЕС живу, тут такие хирурги на киче парятся. А тебе удачи в Сомали, не попади под горячую руку местного нацика. Обезьян в ЕС и НАТО не берут, усвой это и смирись со своей нелегкой судьбой.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:43 Ответить
сЫрожа!.. у нас безвиз, который сделал Порошенко.. а сторонники Щария и в ЕС и в Украине считаются "homo *********"..
показать весь комментарий
26.06.2020 14:01 Ответить
Ха-ха ха, безвиз. Это почти как членство в ЕС, верно ? После того как я знакомым немцам показал шествие нацкорпуса они передумали инвестировать в строительство гостиницы во Львове и выбрали Батуми. Вы ещё дальше от ЕС чем в 2014. Тут такие не нужны.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:06 Ответить
Я как то знакомым американцам показал шествие польских националистов,так они отказались инвестировать деньги в польские рестораны.😂😂И ты же вроде сказал что покидаешь этот форум.Ты балабол?😂😂
показать весь комментарий
26.06.2020 14:11 Ответить
вот поэтому такую мразь как Шарий и ты, нужно уничтожать беспощадно..
а во Львов вкладываются канадцы и арабы.. твои немцы Лохи)) гыгыгы!
показать весь комментарий
26.06.2020 14:11 Ответить
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 2673
показать весь комментарий
26.06.2020 13:38 Ответить
Там, по моему, Мураев на него заяву написал.
Не поделят путинские транши.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:54 Ответить
ПЕТУШАРИЙ ,на тебя еще кроме отмывания денег лежит дело в организации покушения на самого себя,стрельба в спину из травмата по человеку ,который ничем тебе не угрожал и твой дружбан портнов тебе не поможет
показать весь комментарий
26.06.2020 13:59 Ответить
Шарія викликають на допит у ДФС у кримінальному провадженні про відмивання грошей - Цензор.НЕТ 1315
показать весь комментарий
26.06.2020 14:17 Ответить
А може його просто ... того...Дешевше буде.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:10 Ответить
Этот Шарий стоит на равне с Захарченко, Гиви, Моторола.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:19 Ответить
 
 