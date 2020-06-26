РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9699 посетителей онлайн
Новости
13 419 81
взрыв (6500) обрушение (179) Казанский Денис (311)

При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский

При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский

Во время взрыва многоэтажного дома на Позняках в Киеве погиб Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого.

На это обратил внимание в Facebook блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Как тесен мир... Оказывается, один из погибших при взрыве дома на Позняках, Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого", - пишет Казанский.

По его словам, в 2014 Хмелевой-старший "поддерживал боевиков Стрелкова, а при отступлении уехал вместе с ними в Донецк". Также, по словам блогера, Анатолий Хмелевой "писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать ДНР".

"При этом получал (и наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп. Квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил еще в то время, когда был народным депутатом от КПУ", - отметил Казанский.

"Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не испытываю никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз отмечаю подобные удивительные совпадения", - добавил он.

При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский - Цензор.НЕТ 5674
показать весь комментарий
26.06.2020 13:13
+26
Так співчуваю, що аж їсти не можу )))0))0)))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:11
+24
Уявіть, як людина мучилася в країні переповненій бандерівцями.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так співчуваю, що аж їсти не можу )))0))0)))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:11 Ответить
А я, зараз, з задоволенням, "сьорбаю" кацапську "окрошку"... Люблю, при спеці, "холодненьким" посмакувать... Їв-би, "холодник", однак, "проблема" - гички нема бурякової... Без неї, вареної, "холодник" - не в смак... І не "верне"... "Бидло" кричало про "біндер"? Сина до "біндер" відправило? Життя "покарало"... Жив-би, в ОРДЛО - був живий... Може...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:19 Ответить
Смачного! Теж закортіло холодник зробити
показать весь комментарий
26.06.2020 14:04 Ответить
- Вовка, ты чего такой надутый?
-Голодный потому что…
- А почему голодный?
- Мамка крапиву для зелёных щей на моё воспитание истратила…
показать весь комментарий
26.06.2020 16:34 Ответить
Яр, судя по изложению мыслей, ты сейчас употребляешь не окрошку...
показать весь комментарий
26.06.2020 15:36 Ответить
Зося, а що таке? Не матюкаюсь, не "злорадствую"... "Спокійний, як удав...". Спокійний до того, що можу в прозекторській випить розведеного спирту і закусть ковбасою...(було подібне, кілька разів...). Я стільки смертей набачився, що "на шкурі броня наросла...". (по-іншому не можна - хто не зміг "броню цинізму наростить", божеволів...).
показать весь комментарий
26.06.2020 15:53 Ответить
то вона не рівно дихає у вашу сторону, хоче привернути увагу ...
показать весь комментарий
26.06.2020 17:01 Ответить
Та, наче, нормальна людина...
показать весь комментарий
26.06.2020 17:20 Ответить
Так, це наша жіночка. Та ще й Синицька.
От була б "Снегирёва" - то було б гірше
показать весь комментарий
26.06.2020 17:34 Ответить
"Снігур" - наша пташка... Ще і в "бандерівських" кольорах... Постійний житель Карпат і Полісся... Восени ходжу по лісі, гриби збираю, і чую, як вони "подзенькують"... "Кацапська" пташка - "свірістєль" (омелюх). Вони, часто, і дохнуть, як кацапи - прилітають до нас, коли в Росії їжі немає, і, коли у нас температура повітря "грає" - то мороз, то відлига, вони наїдаються "п"яних" ягід горобини - ті бродять, при теплі, якщо, перед тим,"перемерзли", п"яніють і п"яні, замерзають...
показать весь комментарий
26.06.2020 17:50 Ответить
Трохи офтоп, але згадав відеосюжет )))

Опис: "Детям на утреннике в школе дарили игрушки. Дочке достался козёл. К счастью, без батареек. Батарейки вставили. И животное заголосило"
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
показать весь комментарий
26.06.2020 18:57 Ответить
Може і вибух пов'язаний з цими .... А то люди кажуть, що газова магістраль залишилася в уцілілої частини будинку.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:58 Ответить
Можливо. У такому випадку шкода сусідів, яким випало таке нещастя.
Висновок: терпіти бавовну поруч із собою - небезпека для життя, здоров'я та майна.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:12 Ответить
Я зараз вечеряю , їм із задоволенням !
показать весь комментарий
26.06.2020 17:03 Ответить
При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский - Цензор.НЕТ 5674
показать весь комментарий
26.06.2020 13:13 Ответить
Такі охайні та огрядні веселі красунечки в вишиванках! У таких і на обійстях все до ладу! А до чого на фото поміщена стара зкошена хатинка, хіба курятник? Монтаж невдалий!
показать весь комментарий
26.06.2020 15:17 Ответить
Та то історична будівля, ще прапрапрадідівська хатинка 19 сторіччя. А котедж із сонячними батареями, гараж та все інше не увійшли до кадру
показать весь комментарий
26.06.2020 16:09 Ответить
тс! Мовчіть https://censor.net/ua/user/413583 , бо там ще три підземних поверхи та город, весь машинним маслом для чогось политий.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:25 Ответить
А це вже дозволяє припустити що вибух був не газовим а бойовим! Якщо син сепаратиста перебував в Києві, то мог переховувати в себе вибухівку для здійснення терактів, міг виробляти вибухівку вдома і це могло призвести до вибуху! Згадайте як зловили чечена Адама Осмаєва перший раз, після вибуху в квартирі в якій вони плавили тротил для саморобного вибухового пристрою!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:14 Ответить
Все вірно щодо сина сепаратиста. Карма, або справді мав там склад вибухівки для терактів проти України. Син комуняки.

А Осмаєв -- чоловік Аміни Окуєвої, і воював за нас.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:19 Ответить
Спочатку Осмаєв, був помічником російського депутата та сином власника російської чеченської нафтової компанії і переховувався в Україні через переслідування правоохоронними органами в росії за якісь злочини. Осмаєв разом з іншими чеченами, які приїхали в Одесу вбивати когось на замовлення, організовував замовне вбивство, розміщав кілерів на квартирі, допомагав зробити бомбу. Потім коли тротил вибухнув і всіх хто вижив арештували, одеське СБУ вирішило прогнутись перед путіним і заявило що розкрило замах на путіна який готували чечени в Одесі. Хоча тільки одеське СБУ могло повірити в цей маразм, в росії почали вимагати видачі арештованих російським правоохоронцям. Одного чечена видали, а Осмаєва якось відкупили і він сидів в СІЗО поки не почалась війна. А потім в Осмаєва був тільки один шлях не потрапити в тюрму - стати ветераном АТО, яким він і став, але номінально, будучи призначеним комбатом чеченського добровольчого підрозділу. Про бойовий досвід Аміни ще було щось чути, а про бойовий досвід Адама Осмаєва ніхто нічого не чув. Навіть від кілера відстрілювалась Аміна, Осмаєв навіть не зрозумів що відбувається!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
Наступним будеш ти, старічок.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:55 Ответить
Дякую за інформацію.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:06 Ответить
ДО іГОР Л. Багато літер у вас... А чим ви допомагаєте незалежності України, щоб і про вас "ЩЕ БУЛО ШОСЬ ЧУТИ"?! Не чіпайте загиблих за Незалежність України і Чечні! Слава захисникам! Слава Героям!
показать весь комментарий
26.06.2020 15:28 Ответить
І люта і невідворотна смерть ворогам !
показать весь комментарий
26.06.2020 17:08 Ответить
Я мабуть щось пропустив? Осмаєва що вже вбили?
показать весь комментарий
26.06.2020 21:12 Ответить
Игорь без твоего коммента это новость, просто ничто!.. спасибо тебе родной, что ты нас не забываешь))..
показать весь комментарий
26.06.2020 13:20 Ответить
Всі новини не є цікавими поки немає правильного погляду на них зі сторони!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:29 Ответить
Игорь - наша достопримечательность! У него явно психическое заболевание, не могу его пока классифицировать
показать весь комментарий
26.06.2020 14:09 Ответить
категорично доповнюю- наша гордість... Щодо класифікації, то без консиліуму вузькопрофільних та тваринного психолога - не реально.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:15 Ответить
"- Вовочка, зачем ты пишешь разный бред на форумах?
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане внимание уделяют, замечания делают, «долб…м» называют…"... Так и наш "Игорёк"...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:39 Ответить
«Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес тести показали, що вибухівки там не було». Про це у понеділок, 22 червня, https://www.bbc.com/ukrainian/news-53136724 ВВС News Україна розповіли у пресслужбі поліції Києва.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:21 Ответить
Українські експерти це найбільш фальсифікована частина правоохоронних органів. Якби експертизи проводило ФБР, я б ще довіряв їх висновкам. А експертизи українських експертів, це як вироки українського суду - відомі на весь світ фальсифікації та маразми!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:30 Ответить
Остаточно, була чи ні вибухівка - ніколи так швидко не можна сказати. Вибух Польської еліти під Смоленськом в Катині - через роки доказали.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:35 Ответить
итить колотить...
(в смысле - без слов!)
показать весь комментарий
26.06.2020 13:15 Ответить
Так вон оно что. А мы тут сочуствуем им как идиоты
показать весь комментарий
26.06.2020 13:15 Ответить
Там постраждало багато людей.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:51 Ответить
Уявіть, як людина мучилася в країні переповненій бандерівцями.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:18 Ответить
Світогляд батька, міг бути йому чужий.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:23 Ответить
Ну , за його батька приємно в будь-якому разі . В цієї паскуди ще є вилупки ?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:10 Ответить
кармический бумеранг вернулся!
показать весь комментарий
26.06.2020 13:21 Ответить
Про загиблого або щось гарне, або нічого, тому промовчу.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:22 Ответить
О мертвых либо хорошо, либо правду. Так говорит эта поговорка.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:32 Ответить
Хоррор-версія: "О мертвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" Під час вибуху столичної багатоповерхівки загинув син екснардепа від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового, - Казанський - Цензор.НЕТ 1734
показать весь комментарий
26.06.2020 13:50 Ответить
Там, мінімум, ТРИ варіанти... І кожний суперечить іншим... Який хочеш, такий і застосовуй... "Словарь латинских крылатых слов"... Стоїть поряд, на полиці...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:06 Ответить
Добре ,що здох . Достатньо гарне ?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:11 Ответить
а чому один, папка його сучий потрох де?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:30 Ответить
Щоб так було з кожним сепаратюгою
показать весь комментарий
26.06.2020 13:24 Ответить
Амінь .
показать весь комментарий
26.06.2020 17:12 Ответить
Вот если бы старшего мудака привалило, а так неинтересно. Пенсию падла получает повышенную бандеровскую. Это только в Украине возможно. Гитлер со Сралиным до этого идиотизма не додумались. В это время минималка у наших стариков на уровне голодомора.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:24 Ответить
Ну , хоч так . Сподіваюсь , воно мучилось .
показать весь комментарий
26.06.2020 17:13 Ответить
Дети за родителей не отвечают.Меня больше интересует ,кто виноват во взрыве? Что-то аккуратно выгораживают виновников и замовчують.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:26 Ответить
В жизни случайных совпадений не бывает - но сможет ли в этом деле разобраться команда Авакова?
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
Може Мафія авакова ?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:14 Ответить
Абсолютно пох...Жил в папенькиной квартирке....папуля - враг Украины...но квартирку получил от Украины...Но сынуля не брезговал пользоваться...Бумеранг...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:33 Ответить
"Не все так однозначно!" (с)
Уявіть, які страшні борошна він випробовував в оточенні біндерівців! ))))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:54 Ответить
в мене так само є історія про подібну кармічну кару. Коли я ще жив в іншому селі, на территорії ордло в нас головою сільради була колишня вчителька. Як тільки вона стала головою, вона заклала душу дияволу. Займалася хабарництвом, загарбувала землю, кар'єри, підкуповувала суддів та інше. Під час помаранчевої ревоюції та під час подій 2014 року вела антиукраїнську діяльність, ********* бандитам захопити владу, зокрема за її участю сєпари поставили блокпост на дорозі обласного значення.
І була в неї дочурка, гарненька нічого не скажеш, і вона їй і квартиру в Києві купила і вчилась вона в одному й найпристижніших вузів. І ось ця дівчина пару років тому, разом із ще кількома людьми була розстріляна террористами, так просто, прямо в готелі.
Отака хvйня малята.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:47 Ответить
да, Бог палкой не бьёт, жесть
показать весь комментарий
26.06.2020 13:54 Ответить
Не в Афганістані? Там пару років тому в готелі був теракт, загинуло кілька наших...
показать весь комментарий
26.06.2020 14:07 Ответить
саме там
показать весь комментарий
26.06.2020 16:09 Ответить
Пам'ятаємо. https://censor.net/photo_news/3045775/terakt_v_kabule_izvestny_imena_dvuh_pogibshih_styuardess_foto. RIP
показать весь комментарий
26.06.2020 16:40 Ответить
Папаша на крові наших хлопців заробляв . шо тут казати
показать весь комментарий
26.06.2020 13:52 Ответить
Бог не фраєр - все бачить.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:54 Ответить
Бог убил нескольких человек и уничтожил целый большой дом ради наказания одного? Это антиреклама религии.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:26 Ответить
Плюсую. В такому випадку щось у бога не задалося із targeted killing (тобто хірургічно точними цільовими ліквідаціями) - якщо карати, то ледве не все місто вистругувати заради одного грішника... або як мінімум будинок, автобус чи літак.

Сокирний стиль, як для трансцендентної істоти...
показать весь комментарий
26.06.2020 19:11 Ответить
Не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, твій Бог, - Бог ревнивий, Який відплачує за гріхи батьків дітям до третього й четвертого покоління - тим, хто ненавидить Мене.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:23 Ответить
Зрадити свій народ - це страшний гріх, та ще й комуняка-антихрист...
показать весь комментарий
26.06.2020 14:25 Ответить
Якщо комуняка - то і Бога зрадив , і Батьківщину . До речі - у комуняк жеж діти відповідають за батьків - я все пам'ятаю , тут мене не надуриш - до сьомого коліна відповідають !
показать весь комментарий
26.06.2020 17:19 Ответить
Дивовижнi Українці!!! ДаунбасоЛугандоны нас вбивають, а ми їм Пенсії виплочуємо!!!!! Это, просто, позор!!!
показать весь комментарий
26.06.2020 14:34 Ответить
Вроде 5 человек погибло. А такое впечатление что туда уже человек 20 записали в погибшие
показать весь комментарий
26.06.2020 14:43 Ответить
Сотрудник из Харькова рассказывал, что в 2014 у него сосед (в частном секторе было дело) очень сильно проникся идеями ХНР и варил в сарае взрывчатку, чтоб наказать укропов. Но что-то пошло не так и бодяга *******, разнесла сарай и тёщу. Химик тот вроде жив остался, хотя всех подробностей уже не помню...
показать весь комментарий
26.06.2020 14:48 Ответить
Готовил терракт и что-то пошло не так?
показать весь комментарий
26.06.2020 15:44 Ответить
Необережне поводження із вибуховими пристроями. Готував бомбу сєпар але Бог все бачить ...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:39 Ответить
это типа намек что Х#йло запугивает подельников взрывая дома уже в Украине?
показать весь комментарий
26.06.2020 16:50 Ответить
навпаки - допомагає подільникам поскоріше потрапити в рай
показать весь комментарий
26.06.2020 20:44 Ответить
Бог - не фраєр....він все бачить, і по заслузі винагороджує.... Чуєш - ЧМО зелене?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:04 Ответить
Хоть одна хорошая новость на фоне этого зеленого говна.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:15 Ответить
Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента россии путина):

Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
показать весь комментарий
26.06.2020 19:22 Ответить
Вибухи в Одесі теж здається виконували бувші комуністи.
Щось все менше віриться у вибух газу
показать весь комментарий
26.06.2020 20:43 Ответить
 
 