При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский
Во время взрыва многоэтажного дома на Позняках в Киеве погиб Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого.
На это обратил внимание в Facebook блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Как тесен мир... Оказывается, один из погибших при взрыве дома на Позняках, Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого", - пишет Казанский.
По его словам, в 2014 Хмелевой-старший "поддерживал боевиков Стрелкова, а при отступлении уехал вместе с ними в Донецк". Также, по словам блогера, Анатолий Хмелевой "писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать ДНР".
"При этом получал (и наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп. Квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил еще в то время, когда был народным депутатом от КПУ", - отметил Казанский.
"Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не испытываю никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз отмечаю подобные удивительные совпадения", - добавил он.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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-Голодный потому что…
- А почему голодный?
- Мамка крапиву для зелёных щей на моё воспитание истратила…
От була б "Снегирёва" - то було б гірше
Опис: "Детям на утреннике в школе дарили игрушки. Дочке достался козёл. К счастью, без батареек. Батарейки вставили. И животное заголосило"
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
Висновок: терпіти бавовну поруч із собою - небезпека для життя, здоров'я та майна.
А Осмаєв -- чоловік Аміни Окуєвої, і воював за нас.
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане внимание уделяют, замечания делают, «долб…м» называют…"... Так и наш "Игорёк"...
(в смысле - без слов!)
Уявіть, які страшні борошна він випробовував в оточенні біндерівців! ))))
І була в неї дочурка, гарненька нічого не скажеш, і вона їй і квартиру в Києві купила і вчилась вона в одному й найпристижніших вузів. І ось ця дівчина пару років тому, разом із ще кількома людьми була розстріляна террористами, так просто, прямо в готелі.
Отака хvйня малята.
Сокирний стиль, як для трансцендентної істоти...
Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Щось все менше віриться у вибух газу