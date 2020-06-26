При взрыве столичной многоэтажки погиб сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого, - Казанский

Во время взрыва многоэтажного дома на Позняках в Киеве погиб Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого.

На это обратил внимание в Facebook блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Как тесен мир... Оказывается, один из погибших при взрыве дома на Позняках, Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого", - пишет Казанский.

По его словам, в 2014 Хмелевой-старший "поддерживал боевиков Стрелкова, а при отступлении уехал вместе с ними в Донецк". Также, по словам блогера, Анатолий Хмелевой "писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать ДНР".

"При этом получал (и наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп. Квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил еще в то время, когда был народным депутатом от КПУ", - отметил Казанский.

"Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не испытываю никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз отмечаю подобные удивительные совпадения", - добавил он.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.