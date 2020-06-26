Сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики: меня действующая и.о. Буславец устраивает, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Он считает, что и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец является мощным профессионалом.

Об этом он рассказал в интервью изданию НВ, передает Цензор.НЕТ.

"У нас очень профессиональная и.о. министра энергетики Буславец. Она мощный профессионал и с первых дней включилась в работу. Энергобаланс сделан, с ВИЭшниками (производителями возобновляемой энергетики, - ред.) мы договорились, с Энергоатомом порядок навели", - заявил глава Кабмина.

Он отметил, что задание государства - создать такую политику и рыночные условия, чтобы все работали по правилам. По словам премьера, сейчас такие правила дописывают.

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"Меняем те, которые не работали или работали криво и привели в конце концов к глубокому кризису, из которого мы сейчас вытягиваем энергетическую отрасль. Борьба интересов привела к тому, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Действующая и.о. меня как руководителя правительства абсолютно устраивает", - заявил глава КМУ.

Реагируя на упреки в том, что Буславец называют "лояльной к группе ДТЭК Рината Ахметова", Шмыгаль ответил: "Если говорить о госпоже Буславец, она всю жизнь работала в государственной сфере. Я работал в структуре компании ДТЭК, и против меня это можно как‑то использовать медийно, какое‑то шоу из этого делать, хотя я был менеджером во многих компаниях и корпорациях. Но к Буславец какие могут быть вопросы? Она госслужащий, который всю жизнь работал на государство. Как можно госслужащего упрекать в принадлежности к какой‑то корпорации?".

Премьер-министр напомнил, что Ольга Буславец "всю жизнь работала в министерстве и прошла путь от специалиста до исполняющего обязанности министра, каждую ступень", а в сфере энергетики "ее все знают и уважают".

"Обвинения идут со всех сторон. Если чиновник заботится об интересе государства, его больше всех и бомбят. Это тоже показатель сейчас: кого больше всего выворачивают наизнанку, тот, значит, работает в интересах государства", - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, в ранее из ВР отозвали представление о назначении Буславец на должность министра энергетики.