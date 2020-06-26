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Кабмин (13505) назначение (2142) энергетика (2468) Шмыгаль Денис (2588) Буславец Ольга (71) Минэнерго (359)

Сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики: меня действующая и.о. Буславец устраивает, - Шмыгаль

Сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики: меня действующая и.о. Буславец устраивает, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Он считает, что и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец является мощным профессионалом.

Об этом он рассказал в интервью изданию НВ, передает Цензор.НЕТ.

"У нас очень профессиональная и.о. министра энергетики Буславец. Она мощный профессионал и с первых дней включилась в работу. Энергобаланс сделан, с ВИЭшниками (производителями возобновляемой энергетики, - ред.) мы договорились, с Энергоатомом порядок навели", - заявил глава Кабмина.

Он отметил, что задание государства - создать такую политику и рыночные условия, чтобы все работали по правилам. По словам премьера, сейчас такие правила дописывают.

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"Меняем те, которые не работали или работали криво и привели в конце концов к глубокому кризису, из которого мы сейчас вытягиваем энергетическую отрасль. Борьба интересов привела к тому, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Действующая и.о. меня как руководителя правительства абсолютно устраивает", - заявил глава КМУ.

Реагируя на упреки в том, что Буславец называют "лояльной к группе ДТЭК Рината Ахметова", Шмыгаль ответил: "Если говорить о госпоже Буславец, она всю жизнь работала в государственной сфере. Я работал в структуре компании ДТЭК, и против меня это можно как‑то использовать медийно, какое‑то шоу из этого делать, хотя я был менеджером во многих компаниях и корпорациях. Но к Буславец какие могут быть вопросы? Она госслужащий, который всю жизнь работал на государство. Как можно госслужащего упрекать в принадлежности к какой‑то корпорации?".

Премьер-министр напомнил, что Ольга Буславец "всю жизнь работала в министерстве и прошла путь от специалиста до исполняющего обязанности министра, каждую ступень", а в сфере энергетики "ее все знают и уважают".

"Обвинения идут со всех сторон. Если чиновник заботится об интересе государства, его больше всех и бомбят. Это тоже показатель сейчас: кого больше всего выворачивают наизнанку, тот, значит, работает в интересах государства", - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, в ранее из ВР отозвали представление о назначении Буславец на должность министра энергетики.

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Топ комментарии
+5
Центренерго - збиток 4 мільярди , Енергоатом - збиток по мільярду в місяць. Всєх всьо устраівает, - гниди ..ля...
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26.06.2020 13:18
+4
Звісно, що влаштовує! Вона ж теж з команди Гудка. Вдвох веселіше і легше "боротися" з енергетичною кризою!
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26.06.2020 13:28
+3
Хіба тебе, клоуна, хтось буде питати.
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26.06.2020 13:13
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Хіба тебе, клоуна, хтось буде питати.
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26.06.2020 13:13 Ответить
Шкода що ідея з дата-центрами біля електростанцій заглохла! Ми втрачаємо гроші і робочі місця, зупиняємо АЕС і збільшуємо собівартість електрики яка виробляється на АЕС, через зменшення обсягу виробництва електроєнергії на АЕС. Затрати на АЕС ті самі, але менша генерація призводить до здорожчання одиниці продукції. АЕС може працювати на 106% потужності, дата-центри можуть бути буфером, який забирає всю зайву електроенергію на себе. Такий режим роботи АЕС буде найбільш ефективний як в технічному плані так і в економічному плані! Потрібно повернутись до ідеї створення дата-центрів біля електростанцій, щоб продавати дата-центрам електрику зі знижками, по цінам по яким електростанції віддають електрику Енергоринку! Це призведе до масового будівництва дата-центрів в Україні, до створення десятків тисяч високооплачуваних робочих місць, до десятків мільярдів доларів інвестицій в Україну!
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26.06.2020 13:36 Ответить
шо, робоча сосна? а как там рейхсфюрер галька третьякова?
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26.06.2020 13:13 Ответить
баба да, баба да
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26.06.2020 13:17 Ответить
Центренерго - збиток 4 мільярди , Енергоатом - збиток по мільярду в місяць. Всєх всьо устраівает, - гниди ..ля...
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26.06.2020 13:18 Ответить
Ну це зрозуміло, що українську енергетику така міністр не влаштовує. Але чи зелену владу цікавлять інтереси України? Добре, що Буславець Шмигаля влаштовує, а найголовніше - Зєлєнского(Єрмака/Коломойського)
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26.06.2020 14:11 Ответить
Ни один уважающий себя специалист не пойдет работать в эту лоховскую криворожскую цирковую труппу.
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26.06.2020 13:19 Ответить
Це не та, що на Шустері відверто збрехала, що українці платять дешевше всіх європейців за світло? А насправді найбільше?
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26.06.2020 13:26 Ответить
Гугл тебе в помощь
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26.06.2020 13:28 Ответить
В ЭНЕРГОАТОМЕ ЖОПА, благодаря профессиональной МИНИСТЕРШЕ (((((
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26.06.2020 13:27 Ответить
Звісно, що влаштовує! Вона ж теж з команди Гудка. Вдвох веселіше і легше "боротися" з енергетичною кризою!
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26.06.2020 13:28 Ответить
Цікаво, скільки ще світова спільнота буде рятувати нарід від того лайна, що він вибрав?

23.05.20 https://censor.net/resonance/3197506/direktor_energosoobschestva_es_kopach_potreboval_ot_io_ministra_energetiki_buslavets_prekratit_narushat
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26.06.2020 13:32 Ответить
Какая поза с "Камасутры"

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26.06.2020 13:34 Ответить
Да кто бы сомневался что тебя и твоего хозяина все устраивает
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26.06.2020 13:42 Ответить
дык, Ахмета по совместительству и поставь!!!))))..ну или порошенку)))..на крайняк палицу....
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26.06.2020 13:57 Ответить
"кого больше всего выворачивают наизнанку, тот, значит, работает в интересах государства", - резюмировал Шмыгаль." --- все верно, уже и дебилам стало ясно, что лучше всех в интересах государства работал Петр Алексеевич, если мерять таким критерием
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26.06.2020 15:35 Ответить
Вона теж робоча, як корабельна сосна? Влаштовує шмигаля як жінка?
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27.06.2020 21:07 Ответить
 
 