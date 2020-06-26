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изнасилование (908) Киевская область (3922) Нацполиция (16189) Погребицкая Неля (3) Кузив Николай (2)

"Я тебя разорву, будешь моя сегодня", - жертва изнасилования в Кагарлыке Погребицкая рассказала детали той ночи

Пострадавшая 26-летняя Неля Погребицкая, которую в ночь на 24 мая пытали и изнасиловали полицейские в отделении полиции в Кагарлыке, рассказала как, пережила ту ночь.

Своей историей она поделилась в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Женщина, которая самостоятельно воспитывает больную ДЦП дочь говорит, что боится за свою жизнь и за свою семью, а также хочет уехать из села, поскольку там нет работы.

"Живем вот испуганные. Пугаюсь хожу людей... Но надо куда-то с этого села выезжать, это точно. Отец говорит, да не бойся, ничего не будет. Но я боюсь. У меня нет ни работы, ни защиты... Вроде и привыкла в селе, огород люблю. На огород, чтобы все свое – пошел, сорвал. Но вот такое как случилось. Не знаю, что и думать, что дальше делает. Привыкли, что в селе, и садик рядом. Но работы нет в селе", - рассказала Неля.

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По словам Погребицкой, Николая Кузива она ранее видела несколько раз, а Сергея Сулиму в ту ночь увидела впервые. С Николаем в прошлом уже был эпизод с грубым домогательством и словесным насилием.

"Как-то сидели у соседа Миши (сосед Нели, который дружил с правоохранителем Николаем Кузивым. - ред.) он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он подошел ко мне, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, то ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь", - призналась женщина.

В мае тот же сосед попросил Нелю дать показания в деле об ограблении магазина в селе. Женщина говорит, что не могла понять, что именно она должна рассказать полиции, поскольку на месте инцидента ее не было.

"Когда Миша попросил дать показания, я думала это все на минут 15. А потом у меня забрали телефон и началось. Я и не думала, что оно такое может быть. Где-то с 7-6 вечера, и в 4:15, помню, уже я вышла. Николай, как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или я в противогазе была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало – вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, я рукавом вытерлась. Уже даже боли не чувствовала", - говорит она.

По словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог.

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"Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, опять толкал. И зажигалкой баловался. Говорит, косы тебе сжечь, или что тебе сделать. В общем, что хотел, то и делал. Уже как только поиздевался надо мной, уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал вот это: "Я тебя разорву, будешь моя сегодня". Думаю, будет бить, или что он будет делать. А он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все". Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок малый ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу", - вспоминает Неля.

Женщина говорит, что в селе большинство людей ее поддерживают.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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Топ комментарии
+36
Если рядовые мусора такое творят, то представьте какие оргии устраивает Геращенко и Аваков!!!!
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26.06.2020 13:31
+35
В ментовку часто садисты и идут, без всякого обучения.
Издевайся себе законно и зарплату ещё получай, на поступок дурака не похоже)
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26.06.2020 13:36
+26
Закиньте цих мусорів на чорну хату до правильних арештантів (якщо такі лишилися). Нехай сьорбнуть ротом і дупою того, що самі робили. Це буде справедливо.
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26.06.2020 13:35
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Если рядовые мусора такое творят, то представьте какие оргии устраивает Геращенко и Аваков!!!!
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26.06.2020 13:31 Ответить
Видать ты хорошо в детстве головой стукнулся
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26.06.2020 13:38 Ответить
Анатолій Гриценко пропонував всіх правоохоронців за злочини саджати на довічне, щоб ці люди яким держава довірила право на насилля по відношенню до інших, розуміли свою відповідальність перед законом! Якщо людина втрачає береги і починає гвалтувати жінок в відділку поліції, то це вже не людина, це не правоохоронець, це тварина, місце якої на прив'язі до кінця життя!
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26.06.2020 13:47 Ответить
Геращенко и Аваков
Так у них же по обоюдному согласию, Антохе нравится)
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26.06.2020 13:39 Ответить
Не Антохе- а Антонине !
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26.06.2020 13:45 Ответить
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27.06.2020 11:22 Ответить
Не удивлюсь , если между собой .
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26.06.2020 14:03 Ответить
В ментовке из любого дурака сделают настоящего идиота+ насильника..
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26.06.2020 13:32 Ответить
В ментовку часто садисты и идут, без всякого обучения.
Издевайся себе законно и зарплату ещё получай, на поступок дурака не похоже)
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26.06.2020 13:36 Ответить
А где им еще трудоустроится?))))
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26.06.2020 13:39 Ответить
тут другое - физически не хотят, а по-другому не умеют и не могут...- а тому, піду у поліцію....
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26.06.2020 13:47 Ответить
в Мої часи, в дитинстві, їх всі киздили, тому, що вже були падлюки..
Форма,ксива та піштоль-помста!!))
Знаю..))
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26.06.2020 13:52 Ответить
практично нічого не змінилось...
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26.06.2020 21:17 Ответить
Закиньте цих мусорів на чорну хату до правильних арештантів (якщо такі лишилися). Нехай сьорбнуть ротом і дупою того, що самі робили. Це буде справедливо.
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26.06.2020 13:35 Ответить
Для мусорів, прокурорів, суддів - окрема спецколонія, на жаль...
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26.06.2020 15:00 Ответить
В курсі. Дивився на ютубі сюжет про колонію для ментів - там скоріше схоже на санаторій.
Бо "ворон ворону..."
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26.06.2020 15:08 Ответить
Гадаю, посадять саме дівчину.
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27.06.2020 11:22 Ответить
Крепостная украина 2.0. Браво аваков, вырастил "хозяев". Мало кто доверял полиции до Тебя а теперь вообще ни одному менту не поверят.
А зеленский молчит.
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26.06.2020 13:35 Ответить
"мусара не люди" (с).
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26.06.2020 13:36 Ответить
Бывшия -тоже...))
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26.06.2020 13:40 Ответить
Таких жертв насилия от мусоров по Украине - тысячи.Пока зло плодится и множится.Народ у нас воровитый ,менталитет никудышний.В Харькове некому лечить ковидников.Чудо-лекари включили дурака и разбежались.Троечники.На всю реанимацию областной инфекционной больницы всего 2 медсестры.Врачи в других больницах ,если привозит скорая ковидника просто разбегаются.Медперсонал -тоже.
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26.06.2020 13:40 Ответить
ты можешь выучиться на врача, и показать собственным примером как нужно, без СИЗов, без лекарств.
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26.06.2020 14:10 Ответить
тому і проти вільного обігу зброї
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26.06.2020 20:24 Ответить
Да ладно вам. Ето еще не повод снимать Авакова. Забудут как и про Княжичи и все остальное. Главное им Стерненка и других жертв и свидетелей посадить чтобы не разглашали милицейскую тайну
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26.06.2020 13:40 Ответить
хз,хз..Майдан не со студентов за ес начался,а с Врадиивськой ходы.
беспредельное насилие порождает народный гнев.
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26.06.2020 14:40 Ответить
а на экспертизу почему не пошла?
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26.06.2020 13:41 Ответить
Що, зебіле, вболіваєш за своїх колег? Не знаєш, як ще більше жертві досадити?

Твої друзі відібрали в неї документи:

https://censor.net/news/3204566/iznasilovanie_v_kagarlyke_poterpevsheyi_do_sih_por_ne_proveli_medosmotr_izza_otsutstviya_dokumentov
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26.06.2020 13:46 Ответить
это не причина. бомжам делают экспертизу без документов. а уж привести двух свидетелей, удостоверяющих личность - раз плюнуть. я в этой истории не за кого, просто дама странно себя ведет.
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26.06.2020 14:34 Ответить
добре що в діях поліціянтів ти не бачиш нічого дивного
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26.06.2020 20:26 Ответить
Оба полицая-изнасильника состояли в Секте Свидетелей Петушария! Там в Секте у петушариев воровство в почете, ********* и педофилия - по примеру их идеолога *****.
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26.06.2020 13:44 Ответить
За это изнасилование этими мусорами, нужно с ними поступить также и чтобы их насиловали на зоне зеки!
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26.06.2020 13:45 Ответить
як цих мусорів взяли не можу зрозуміти, ця ж сволота неприкасаєма . Дівчину залякував , ты знаеш где я работаю и шо я могу зделать , гад чує владу .
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26.06.2020 13:45 Ответить
Оснований для увольнения авакяна совсем нет,зеленая сопля будет крышевать его до последней капли крови.
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26.06.2020 13:45 Ответить
Уточнюйте: чужої крові... Крові таких, як ця жінка...
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26.06.2020 13:47 Ответить
Разумеется.
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26.06.2020 13:54 Ответить
Каких рехформ вам еще не вистачає, блд?!
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26.06.2020 13:47 Ответить
По справедливості цим двом мусорам треба страта. Але Україна підписала меморандум. Тоді довічне. Без варіантів.
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26.06.2020 13:47 Ответить
Ну а весь відділок має піти прицепом і всі ті, хто був тоді на зміні - відставка з забороною служити в поліції довічно.
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26.06.2020 13:50 Ответить
Иван , я понимаю твои эмоции , но представляешь , у нас оказывается есть УК , где прописано что за изнасилование дают максимум 15 л . , и то если есть тяжёлые последствия .Так что - без вариантов , не получится ,, увы .! Как бы всем нам этого не хотелось .. Говори что то реальное .
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26.06.2020 14:13 Ответить
а в реальности будет отстранение от службы и ооооочень долгий процесс в суде чтобы все забылось...а потом очень тихий срок лет на 7 с 5ю из них условно....отсидят 1,5 года и выйдут "за примерное поведение"
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26.06.2020 16:36 Ответить
залюбите на зонах их досмерти!!!!
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26.06.2020 13:51 Ответить
Думаю, суди Лінча можуть скоро стати в Україні систематичною практикою. Безкарність і свавілля бійців сабакова скоро доведуть людей до цього.
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26.06.2020 13:51 Ответить
Руки у народа давно чешутся. По сути эта аваковская свора ничем от уголовников не отличается. Полиция и прокуратура это суть мощнейшая ОПГ прикрывающаяся формой и болтовней о законе. А по факту - насилие, рекет, шантаж, вымогательство, фабрикация уголовных дел, фальсификация доказательств - это все чем они занимаются. Они и есть настоящие "воры в законе", а те грузины которых периодически вышвыривают из Украины это так босяки по сравнению с этой коростой.
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26.06.2020 14:04 Ответить
В США из-за расизма и пыток в полиции произошли громкие отставки и масштабная реформа. В Кагарлыке всю ночь насиловала и пытала женщину реформированная аваковская полиция, ни одна падла хогтя бы районнго уровня не слетела с должности, всех мусоров отмазывают и выводят из под удара.
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26.06.2020 13:53 Ответить
дело не в том, что раньше, при любой власти такого не было, такие случаи просто не всплывали. у жертвы не было шансов вынести это в публичное пространство. Пытки - ежедневная практика ментов с каменного века.
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26.06.2020 13:56 Ответить
йєслі ранєний мєнт будєт просіть помощі, йа, скорєйє всєго, доб'ю йєго
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26.06.2020 14:49 Ответить
і мнє в етот момєнт будєт бєз разніци какой он чєлавєк - харошій ілі даже очєнь заіпісь, воно бачило як ту закривавлену дівчину вели по етажам і не допомогло, не втрутилось, падло! А якби втрутилось, то для того шоп самому згвалтувати ту дівчину.
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26.06.2020 14:52 Ответить
Аваков должен с позором уйти
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26.06.2020 16:12 Ответить
Судячи з "оперативного" розслідування, їх скоро випустять або десь тихенько сховають і всі забудуть. Якщо навіть їй огляд до цих пір не провели лікарі. Що це за лікарі, які не хочуть мати проблем з поліцією? Вигнати таких лікарів, а ще краще - притягти до відповідальності.

Значить, Зеленський як квартири потерпілим на Позняках роздавати - то бігом приперся, пропіарився, то з далекобійниками розбірки влаштовує - дуже важливо, а як щодо цієї справи? Мені здається, всі оці авакови і т.д. вже забули про Кагарлик, на жаль. Шкода жінку. 37-й рік наче...
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26.06.2020 20:43 Ответить
вангую,все будет как всегда: мусорню кагарлыкскую по тихому отмажут, дело спустят на тормозах. а даму сделают проституткой, типа сама дала а потом шантажировала добропорядочный и честных мусоров ))))
может надо как в америке, сжечь мусоров прямо в участке?)))) глядишь и главного мусора собакова уволили бы нах с позором и уголовным делом и реформы мусарни начались )))))
да от чем это я?)))))при этой власти - реформы?))))) смешно однако, квартал 95 отдыхает)))
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27.06.2020 10:24 Ответить
Редкий случай,что так расковыряли этот гадюшник,обычно ментам всё с рук сходит.Они там все такие,без исключений,если сам не насилует,то знает кто из его коллег это делает,но молчит,потому как у самого рыльце в пушку или грабит,или взятки берёт.Если кто-то думает,что туда идут работать,чтоб бандитов ловить,то ошибается,туда как раз бандиты работать идут.
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27.06.2020 11:51 Ответить
Почему они Кагарлык называют селом?
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27.06.2020 12:18 Ответить
 
 