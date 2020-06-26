"Я тебя разорву, будешь моя сегодня", - жертва изнасилования в Кагарлыке Погребицкая рассказала детали той ночи

Пострадавшая 26-летняя Неля Погребицкая, которую в ночь на 24 мая пытали и изнасиловали полицейские в отделении полиции в Кагарлыке, рассказала как, пережила ту ночь.

Своей историей она поделилась в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Женщина, которая самостоятельно воспитывает больную ДЦП дочь говорит, что боится за свою жизнь и за свою семью, а также хочет уехать из села, поскольку там нет работы.

"Живем вот испуганные. Пугаюсь хожу людей... Но надо куда-то с этого села выезжать, это точно. Отец говорит, да не бойся, ничего не будет. Но я боюсь. У меня нет ни работы, ни защиты... Вроде и привыкла в селе, огород люблю. На огород, чтобы все свое – пошел, сорвал. Но вот такое как случилось. Не знаю, что и думать, что дальше делает. Привыкли, что в селе, и садик рядом. Но работы нет в селе", - рассказала Неля.

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По словам Погребицкой, Николая Кузива она ранее видела несколько раз, а Сергея Сулиму в ту ночь увидела впервые. С Николаем в прошлом уже был эпизод с грубым домогательством и словесным насилием.

"Как-то сидели у соседа Миши (сосед Нели, который дружил с правоохранителем Николаем Кузивым. - ред.) он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он подошел ко мне, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, то ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь", - призналась женщина.

В мае тот же сосед попросил Нелю дать показания в деле об ограблении магазина в селе. Женщина говорит, что не могла понять, что именно она должна рассказать полиции, поскольку на месте инцидента ее не было.

"Когда Миша попросил дать показания, я думала это все на минут 15. А потом у меня забрали телефон и началось. Я и не думала, что оно такое может быть. Где-то с 7-6 вечера, и в 4:15, помню, уже я вышла. Николай, как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или я в противогазе была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало – вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, я рукавом вытерлась. Уже даже боли не чувствовала", - говорит она.

По словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог.

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"Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, опять толкал. И зажигалкой баловался. Говорит, косы тебе сжечь, или что тебе сделать. В общем, что хотел, то и делал. Уже как только поиздевался надо мной, уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал вот это: "Я тебя разорву, будешь моя сегодня". Думаю, будет бить, или что он будет делать. А он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все". Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок малый ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу", - вспоминает Неля.

Женщина говорит, что в селе большинство людей ее поддерживают.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.