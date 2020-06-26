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Новости Год Зеленского
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Зеленский (19024) опрос (2650) Центр Разумкова (228)

Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова

Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на

37% опрошенных украинцев оценили деятельность президента Владимира Зеленского в течение первого года пребывания у власти "хорошо" или "очень хорошо". Относительное большинство, 34% опрошенных оценили деятельность главы государства на "троечку" ( "не плохо и не хорошо"), а 28% - "довольно плохо" или "очень плохо".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Отмечается, что немаловажный для имиджа президента показатель - чьи интересы, общенациональные или собственные он прежде всего защищает. В апреле доля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто в придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33%.

Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%. Еще примерно столько же (39%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей. Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 25% опрошенных считают, что власть только "имитирует усилия", и только 9% отмечают удачные действия власти.

Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась. Среди различных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации по уровню цен и тарифов (57%) и по экономическому положению страны (50%). В других сферах абсолютное или относительное большинство респондентов указывают на отсутствие существенных изменений в течение последнего года.

Так, отмечают отсутствие изменений в уровне свободы слова 60%, уровне демократии - 59%, пенсионном обеспечении - 57%, оплате труда - 56%, уровне благосостояния семьи - 52%, соблюдении законности государственными служащими - 51%, отношении власти к гражданам - 49%, здравоохранении - 43%, международном имидже Украины - 36%. На улучшение ситуации указывает небольшая часть респондентов при оценке всех сфер (от 7% относительно изменения экономического положения страны до 21% при оценке изменения международного имиджа Украины).

При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, относительно большинства тех обещаний, выполнение которых предлагалось оценить респондентам, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечают, что они вовсе не выполнены. Так, 71,5% считают, что совсем не выполнено обещание об отстранении олигархов от влияния на политику, 70% - создание новых рабочих мест, 63% - установление мира на Востоке Украины, 62% - борьбе с коррупцией, 62% - внедрение реального народовластия (в том числе через референдумы), 56% - снижении коммунальных тарифов, 54% - детенизации экономики, легализации доходов, 53% - повышении пенсий, 50% - обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием, 47% - повышении зарплат педагогов и медиков, 46% - недопущении ущемления бизнеса правоохранителями.

Несколько лучше оценивается выполнение обещаний обновления власти (52% считают, что она частично выполнена, а 15% - полностью выполнена) и создание "государства в смартфоне" - обеспечение коммуникации граждан с государственными структурами через Интернет (соответственно 47% и 13%). Относительно обещания строительства дорог по европейским стандартам, то доля тех, кто отвечает, что оно совсем не выполнено (46%) статистически значимо не отличается от суммарной доли тех, кто отвечает, что она частично или полностью выполнена (44%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей, - опрос Центра Разумкова

Лишь 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на посту президента Владимир Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% придерживаются мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не выполнит .

Исследование проведено в рамках проекта "Год президентства Владимира Зеленского: достижения и просчеты", реализуемого Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 г. методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 01
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 02
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 03
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 04
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 05
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 06

Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 07
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 08
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 09
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 10
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на троечку, - опрос Центра Разумкова 11
Таблицы и диаграммы с сайта Центра Разумкова
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Топ комментарии
+34
У центрі - Трофімов, перший заступник голови Офісу президента

ЗЫ.. теперь понятно, откуда в Офисе перЗедента ненависть к Томосу и ПЦУ..
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5512

https://twitter.com/babaikit/status/1276454671964610561/photo/1
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26.06.2020 14:15
+30
хєрові видно діла у зесранців. Пішли в хід останні козирі - платні соцопитуваня
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26.06.2020 14:16
+29
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7092
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26.06.2020 14:18
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Помощница Третьяковой запретила ей отвечать на вопрос о "неудачно подобранных словах" о детях

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=N4zarQHy850&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=N4zarQHy850&feature=emb_logo
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26.06.2020 14:15 Ответить
Рептилоид еще и говорить запрещает. Она скоро и дышать людям запретит. Больное на голову существо.
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26.06.2020 14:28 Ответить
Опрос центра свинорусофіла и українофоба проводил опрос. Кто-нибудь сомневается в результатах?
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26.06.2020 15:06 Ответить
У центрі - Трофімов, перший заступник голови Офісу президента

ЗЫ.. теперь понятно, откуда в Офисе перЗедента ненависть к Томосу и ПЦУ..
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5512

https://twitter.com/babaikit/status/1276454671964610561/photo/1
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26.06.2020 14:15 Ответить
Да у Зеленой нечисти подобраны в штат одни сатанисты и сам он такой. Посмотрим как он будет отражать наступление Путина на юге страны и защищать Украину со своими рептилоидами. На передовой как главнокомандующий, а не в Киеве или Омане. Падло рогатое.
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26.06.2020 14:31 Ответить
Там не тільки ненависть до Томоса, там ненависть і до України.
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26.06.2020 16:26 Ответить
хєрові видно діла у зесранців. Пішли в хід останні козирі - платні соцопитуваня
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26.06.2020 14:16 Ответить
Так эти "опросы" вообще за АПРЕЛЬ)))
На дворе конец июня, так что даже эти фИговые листочки - в топку
Каждый день (КАЖДЫЙ ДЕНЬ!) откусывает у зели очередной кусочек т.н. рейтинга, потому что - не умеешь - не берись
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26.06.2020 15:00 Ответить
Угу-угу. Кожний день в минулому році відкусював, а рейтинг зріс на 10%. Тепер продовжує відкусювати...
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26.06.2020 17:19 Ответить
Я ту лажу даж не читал, но действительно опрос за 24 апреля.
Похоже на крик души
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26.06.2020 17:59 Ответить
Какого какого центра?) Ахах)😂😂😂
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26.06.2020 14:17 Ответить
Центр, названий на честь батька голови ВР. А чого це тебе рже?
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26.06.2020 17:21 Ответить
Ти дійсно дебіл? Чи прикидаєшся?
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26.06.2020 17:52 Ответить
Я бачу, що тобі вже і прикидатись важко.
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26.06.2020 17:54 Ответить
Ти не відповів
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26.06.2020 17:57 Ответить
Ти теж. І моє питання було перше.
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26.06.2020 18:10 Ответить
З7% идиотов и манкуртов . Беда .
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26.06.2020 14:17 Ответить
37%+34%, увы...
...полезных ископаемых нет, населена быдлом...
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26.06.2020 14:21 Ответить
Не плачь, бидло)) в школе надо було вчитися краще..
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26.06.2020 14:32 Ответить
Перш за все мають звалити з нашої країни кацапури, які сюди понаїхали або нарождені тут своїми понаєхавшими батьками, і яких ковбасить від всього українського.
А потім вже визначати чого хоче більшість.
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26.06.2020 14:37 Ответить
Миллиарды мух не могут ошибиться - для них, как и для тебя - говно это вкусно.
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26.06.2020 15:04 Ответить
Это ж где таких наркоманов нашли, чтобы получить такие результаты социсследований?
Или опять как обычно круг респондентов ограничился друзьями и кумовьями из 95-го квартпла?!
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26.06.2020 14:18 Ответить
Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7092
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26.06.2020 14:18 Ответить
Есть надежда, что идиоты вымрут первыми . Поэтому не узнают )
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26.06.2020 14:26 Ответить
37% чистых кретинов....
это слишком много...
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26.06.2020 14:19 Ответить
Про те, що справжніх українців залишилося дуже мало папєрєдній солодкий Кум Цієї Нації попередив ще на самому початку 2010-го, коли у першому турі назбирав 5,45% і, як справжній демократист, закликав їх у другому турі зробити демократичний вибір противсіх ...
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26.06.2020 14:39 Ответить
Работа политика как раз и оценивается по выполнению своих обещаний! какая то шизофрения получается 70% говорит что ЗЕ не выполняет своих обещаний и при этом 40% считает его работу хорошей!!

ТИПА ЭТО ХОРОШО КОГДА ПОЛИТИК НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТО ЧТО ОБЕЩАЛ?!! (не выполняет то ради чего его выбрали)
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26.06.2020 14:19 Ответить
Лох єто судьба.
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26.06.2020 14:33 Ответить
Психологи говорят, что в мире больше 60-70% не совсем адекватных людей. В Украине они разделились на 37% упоротых зебуинов и примерно столько же « какая разница».
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26.06.2020 16:10 Ответить
сколько я знаю украинцев то они небыли за пороха а всех слуг называют просто,мрази Наверно только у меня такое окружение)
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26.06.2020 14:20 Ответить
опросы как в тоталитарном государстве. При "зеленых человечках" настал "русский мир".
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26.06.2020 14:22 Ответить
Эх, Разумков...... «оптимист» однако😂........
Оптимизм - это недостаток информации (Ф.Раневская).......
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26.06.2020 14:22 Ответить
37% считают, что он хорошо справился .. Комменты тут излишни . Хотя ,, -
а что он вообще сделал за год , кроме того шо разрешил продавать землю . ? Какие ещё досягненнями , может похвастать Вова ? . Кто нить может сказать ?
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26.06.2020 14:24 Ответить
Видосик про дальнобойщиков мне понравился. ну там ещё Баба-ба тоже гут!
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26.06.2020 14:25 Ответить
А , ну да ,, видосик это реально - тоже досягнення . Титанический труд проделал .. И как это он так сумел .? .
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26.06.2020 14:29 Ответить
А можете собі уявити, які були б результати, якби опитування проводив центр Зеленського?
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26.06.2020 16:27 Ответить
А это одно и то же...
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26.06.2020 17:55 Ответить
Мне одному непонятно где они нашли 37% что он хорошо справился? Они где опрос проводили в детсадах и школах для умственно отсталых?!
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26.06.2020 14:24 Ответить
Ашо, плохо хиба? Ониж выбирали по приколу, то хиба мало тупого йумора за это время было?
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26.06.2020 14:33 Ответить
Точняк так я ни при одном президенте не смеялся с самого президента! Вот только мой карман плачет!
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26.06.2020 14:44 Ответить
С янука я бывало ржал, с его перлов, венка того и тд. Но зеля у меня реально смеха не вызывает, только какоето недоумение: уже не смешно, а будет ещё не смешнее. Хотелось бы, чтобы эта шуточка которую он провернул выбравшись президентом просто так для него не закончилась. Должны же и мы немного оттянуться, почемы только он и вся эта шайка-лейка.
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26.06.2020 14:57 Ответить
А сейчас время для смеха для его избирателей, пусть угорают и веселятся.
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26.06.2020 14:58 Ответить
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9796
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26.06.2020 14:26 Ответить
Чому не центр "дЄрьмака", а лише разумкова?
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26.06.2020 14:26 Ответить
Бо насправді це Центр Мартиненка ім. Разумкова.
А тому дали 28 місяців "за відмивання результатів":
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-martynenko-vyrok/30692702.html
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27.06.2020 23:56 Ответить
просто дно
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26.06.2020 14:27 Ответить
Вчера таки видел одну особь, которая стоя в очереди пыталась агитировать за вислюка.
Понятно, что на нее накинулись, как на больную.
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26.06.2020 14:29 Ответить
Да, жалко Вас украинцы, и Украину, такую страну просираете, выбрали "главкома"с вывернутыми наизнанку мозгами, с ним Вам придётся ждать нового пришествия *****.
Возвращайте срочно Президента Украины назад, только Пётр Алексеевич может помочь в данный момент, или ждите *****.
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26.06.2020 14:32 Ответить
Ви там самі свою країну не просріть - нам ще з вами дружити та можливо об'єднуватись
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26.06.2020 21:41 Ответить
я честно попытался вспомнить достижения владимира зеленского на должности, и кроме поездки в оман, встречи самолета "эпицентра" и фоток с шепчущим в ушко богданом ничего не пришло. ну еще "трыдцятьшистьишисть", "засранцы" и "что это за черт", но это не достижения, конечно.
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26.06.2020 14:35 Ответить
Ти довго смакуєш якусь фігню, тому тільки вона і запам'ятовується. Але не піддавайся відчаю - ти знайшов свою болото і тут багато таких.
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26.06.2020 17:30 Ответить
ну якщо розумков рахував, то тоді все вірно, можна було б й більше намалювати.
Ви у людей спитайте, упирі !
Нехай зеленський напише :
- "якщо я погано працював, я піду з посади, якщо добре, я залишуся на другий термін"
Й нехай на одну добу залишить відкритими коменти під цим, через добу прочитайте, ось і весь рейтинг побачите, а так як розумков етнічний московит - то це суцільна БРЕХНЯ !!! (таке вже у московитів життєве кредо)
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26.06.2020 14:35 Ответить
Разумков вже 21 рік як помер.
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26.06.2020 17:32 Ответить
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3500
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26.06.2020 20:57 Ответить
Ну то было в апреле... два месяца назад... вы сейчас проведите... и даже центр Разумкова удивится цифрам...
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26.06.2020 14:35 Ответить
37% и преЗедент - употребляют айкокс синхронно !
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26.06.2020 14:41 Ответить
-ты кто?
-я это ты, после карантина
-о...карантин ввели. какой у нас презент ответственный о народе забооокхххххотпусти***********больнааааа....
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26.06.2020 14:48 Ответить
Это же до какой степени у торчков плохи дела с поддержкой сейчас, если пришлось срочно доставать из нафталина "опрос" двомесячной давности от карманного "социологического центра" имени папика главы парламента?
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26.06.2020 14:52 Ответить
Розумков сціть бидлякам в очі.
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26.06.2020 14:59 Ответить
"Мудрого" наріда ще багато...
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26.06.2020 15:02 Ответить
Мее одному показалось, что один процент куда то дели?). Он наверное точит ножи на зеко манду
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26.06.2020 15:04 Ответить
А вот центр Зеленского считает , что президент справился на 97%.
3% забрал вирус, в котором виноват Порох
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26.06.2020 15:04 Ответить
То есть ты деятельностью зеленского доволен полностью,как я понимаю?
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26.06.2020 21:26 Ответить
Ну если 37% довольны , Зеленкий мочи еще , идиоты должны страдать ,
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26.06.2020 15:27 Ответить
Опудало мабуть більше б отримало підтримки, принаймні, воно опудало не здавало б території ворогу без бою. З чим він там вправився? Країна олігофренів.
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26.06.2020 15:27 Ответить
https://censor.net/user/23903 Я всегда критиковал Парошенко ,но вы явно лукавите , рассказывая про доллар и котлы забываете в каком состоянии была страна
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26.06.2020 15:33 Ответить
34+37 = 71 !!! А куда делись еще 2% дебилов ?
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26.06.2020 15:36 Ответить
патєрялісь прі акругленії
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26.06.2020 21:38 Ответить
Не знаю де могли взятись тих 37% ,адже провал за провалом ,що в зовнішній політиці ,що внутрішній,олігархи посилили свої позиції, корупція , злочиність і некомпетентність влади зашкалюють,просто соціологи намалювали.
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26.06.2020 15:42 Ответить
Только один вопрос: С чем именно справился спермотоксикозный наркоман ЗЕ?
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26.06.2020 15:49 Ответить
Как расстроились свидетели "сивого гетьмана" результатами опроса ! У Порошенко в 2015г показатели доверия народа бьіли похуже , мягко говоря.
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26.06.2020 16:11 Ответить
палятся на каждом мм2. недавно, один из подобных говноопросов сообщал, что за зелоха с его простипартией уверенно готовы повторно голосовать до 29 проц, а теперь оказывается за какой то месяц они насосали 37 хорошо удовлетворенных и 34 - с претензией на просто удовлетворительно? 136 хутинских начинают громко мернуть
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26.06.2020 16:48 Ответить
Ти різницю між голосуванням та оцінкою результатів роботи розумієш? А між Зеленським і партією? Чи в тебе важке комуняцьке дитинство і в тебе Ленін і партія - це одне і те ж і комуняцька логіка засіла в твоєму серці?
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26.06.2020 17:40 Ответить
Справился этот "средство №1" на ноль в минусовой степени.
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26.06.2020 18:00 Ответить
Решили опубликовать рейтинг обосравшегося за 2019 год? Правильно,а то в конце июня 2020 уже все не так радостно
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26.06.2020 18:18 Ответить
Я ему ставлю ноль.
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26.06.2020 18:21 Ответить
37% скажите, а что хорошего сделал Зеленский за год, может я что то пропустил ???
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26.06.2020 18:23 Ответить
най краще скажуть ЩО ВЗАГАЛІ він робив (крім відосиків)
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26.06.2020 21:36 Ответить
Так написано,шо опрос аж за АПРЕЛЬ..... Ребята,три дня назад-опубликованы свежие опросы- у зеленского более 50 процентов НЕДОВІРИ! А этот проплаченный Разумковым опрос Разумкова за апрель-Зеленскому отдайте. Пусть радуецца!
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26.06.2020 19:11 Ответить
Українці у квітні оцінили перший рік президентства Зеленського: 37% вважають, що він добре впорався, 34% - на "трієчку", - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8474
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26.06.2020 20:56 Ответить
урінотерапія від центра Разумкова
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26.06.2020 21:35 Ответить
 
 