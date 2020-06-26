Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова

37% опрошенных украинцев оценили деятельность президента Владимира Зеленского в течение первого года пребывания у власти "хорошо" или "очень хорошо". Относительное большинство, 34% опрошенных оценили деятельность главы государства на "троечку" ( "не плохо и не хорошо"), а 28% - "довольно плохо" или "очень плохо".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Отмечается, что немаловажный для имиджа президента показатель - чьи интересы, общенациональные или собственные он прежде всего защищает. В апреле доля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто в придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33%.

Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%. Еще примерно столько же (39%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей. Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 25% опрошенных считают, что власть только "имитирует усилия", и только 9% отмечают удачные действия власти.

Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась. Среди различных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации по уровню цен и тарифов (57%) и по экономическому положению страны (50%). В других сферах абсолютное или относительное большинство респондентов указывают на отсутствие существенных изменений в течение последнего года.

Так, отмечают отсутствие изменений в уровне свободы слова 60%, уровне демократии - 59%, пенсионном обеспечении - 57%, оплате труда - 56%, уровне благосостояния семьи - 52%, соблюдении законности государственными служащими - 51%, отношении власти к гражданам - 49%, здравоохранении - 43%, международном имидже Украины - 36%. На улучшение ситуации указывает небольшая часть респондентов при оценке всех сфер (от 7% относительно изменения экономического положения страны до 21% при оценке изменения международного имиджа Украины).

При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, относительно большинства тех обещаний, выполнение которых предлагалось оценить респондентам, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечают, что они вовсе не выполнены. Так, 71,5% считают, что совсем не выполнено обещание об отстранении олигархов от влияния на политику, 70% - создание новых рабочих мест, 63% - установление мира на Востоке Украины, 62% - борьбе с коррупцией, 62% - внедрение реального народовластия (в том числе через референдумы), 56% - снижении коммунальных тарифов, 54% - детенизации экономики, легализации доходов, 53% - повышении пенсий, 50% - обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием, 47% - повышении зарплат педагогов и медиков, 46% - недопущении ущемления бизнеса правоохранителями.

Несколько лучше оценивается выполнение обещаний обновления власти (52% считают, что она частично выполнена, а 15% - полностью выполнена) и создание "государства в смартфоне" - обеспечение коммуникации граждан с государственными структурами через Интернет (соответственно 47% и 13%). Относительно обещания строительства дорог по европейским стандартам, то доля тех, кто отвечает, что оно совсем не выполнено (46%) статистически значимо не отличается от суммарной доли тех, кто отвечает, что она частично или полностью выполнена (44%).

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Лишь 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на посту президента Владимир Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% придерживаются мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не выполнит .

Исследование проведено в рамках проекта "Год президентства Владимира Зеленского: достижения и просчеты", реализуемого Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 г. методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.























Таблицы и диаграммы с сайта Центра Разумкова