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Начались выплаты по 210 тыс. грн семьям умерших в борьбе с COVID-19 медиков, - Минсоцполитики

Начались выплаты по 210 тыс. грн семьям умерших в борьбе с COVID-19 медиков, - Минсоцполитики

В Украине начались выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусом COVID-19. Деньги поступят на счета уже в ближайшие дни, начнут с выплат по 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Минсоцполитики перечислило средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования на счета родственников умерших медиков. Пока речь идет о выплатах по 210 тыс. гривен.

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"Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 млн 575 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Все неоднозначно
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26.06.2020 14:00 Ответить
Гад этот Зеленский, при Порошенко такого не было!
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26.06.2020 14:05 Ответить
PS может стоит поправить "изо дня в день"(что предполагает некую регулярность) на "со дня на день"(то есть в ближайшем времени)?С уважением.
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26.06.2020 14:07 Ответить
210 тыс гривен !!!!! = 7900.68 долларов


это на поминки или как ?
люди отдали свои жизни спасая больных и ЭТО - благодарность ?
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26.06.2020 18:12 Ответить
Ну, тут же не Швейцария с её многотысячным ВВП на душу населения. Платят сколько могут. Но, вместе с тем, никто не мешает отказаться от этих денег
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26.06.2020 18:30 Ответить
Печатный станок с марта работает без выходных!
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26.06.2020 19:09 Ответить
На нормальную защитную форму, маски для живых врачей значит денег нету?!!
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28.06.2020 12:21 Ответить
 
 