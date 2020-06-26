Начались выплаты по 210 тыс. грн семьям умерших в борьбе с COVID-19 медиков, - Минсоцполитики

В Украине начались выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусом COVID-19. Деньги поступят на счета уже в ближайшие дни, начнут с выплат по 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Минсоцполитики перечислило средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования на счета родственников умерших медиков. Пока речь идет о выплатах по 210 тыс. гривен.

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"Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 млн 575 тысяч гривен", - говорится в сообщении.