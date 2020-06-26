Наемники РФ обстреляли из 122-мм артсистем и 120-мм минометов позиции ОС возле Крымского, - Минобороны

Наемники РФ на Донбассе с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Все четыре обстрела были зафиксированы на луганском направлении. В районе Крымского огонь открывали трижды – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Шумов наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На все вражеские провокации, подразделения Объединенных сил оперативный и жесткий ответ", - сказано в сообщении.

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