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Минобороны (9025) обстрел (25755) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ обстреляли из 122-мм артсистем и 120-мм минометов позиции ОС возле Крымского, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли из 122-мм артсистем и 120-мм минометов позиции ОС возле Крымского, - Минобороны

Наемники РФ на Донбассе с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Все четыре обстрела были зафиксированы на луганском направлении. В районе Крымского огонь открывали трижды – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Шумов наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На все вражеские провокации, подразделения Объединенных сил оперативный и жесткий ответ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб
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свинособаки знову активізувалися.
д'Єрмачина аносував додаткове засідання ТКГ, щоб домовитися про нові ділянки "розведення"? То давай, шнирь, у шанці до холодноярців, щоб на своїй шкурі відчув усю "братерську любов" ************
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26.06.2020 14:07 Ответить
 
 