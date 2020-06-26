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Украина получила от Польши 134 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Украина получила от Польши 134 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Украина получила от Польши 13 грузовиков с 134 тоннами дезинфицирующих средств, медицинских масок, перчаток, защитных костюмов, лицевых щитков для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Польский гуманитарный конвой - это самая большая гуманитарная помощь, которую получила Украина во время пандемии коронавирусной болезни", - отметил замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

Передача гуманитарного груза происходила при участии посла Республики Польша Бартоша Цихо, представителей Фонда международной солидарности и Европейской комиссии.

В представительстве ЕС в Украине отмечают, что груз включает 40 тыс. медицинских масок, 50 тыс. перчаток, более 11 тыс. лицевых щитков, более 100 тыс. литров дезинфекционной жидкости для рук и поверхностей, 7 тыс. защитных халатов, 1 тыс. комплектов защитных средств и бахил. Средства были закуплены Международным фондом солидарности.

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26.06.2020 14:19 Ответить
Опять у Эпицентра праздник? Новая схема?
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26.06.2020 14:30 Ответить
Друзі познаються в біді, дякую полякам.
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26.06.2020 14:40 Ответить
Це вам не росіяни, які під час мирного протесту на майдані прислали засоби для розгону натовпу, а потім розпочали війну і окупували території.
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26.06.2020 14:44 Ответить
часом це не те, що було поляками відбраковано з рейсу "мрії"?
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26.06.2020 14:53 Ответить
Все пойдет в аптеки, покупать будут сами же свидетели секты ковид)
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26.06.2020 15:01 Ответить
Картоплю, чи одразу антисептик?

Чезія, готуючись до "другої хвилі", закуповує необхідні засоби та обладнання де тільки може. Минулого тижня туди прибув ешелон з Китаю: у сорока контейнерах серед іншого 13+ мільйонів "звичайних" захисних масок, 2,5 мільйона "спеціальних", захисні костюми, апарати ШВЛ. Це перший з чотирьох таких потягів.
Після того, як Єропейське відділення ВООЗ офіційно визнало "Remdesіvir" препаратом, що допомагаяє у лікуванні важких випадків коронавірусу, чеська влада заявила, що цей препарат отримають усі медичні заклади, які надішлють заявку.
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26.06.2020 15:01 Ответить
 
 