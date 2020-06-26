Украина получила от Польши 134 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом
Украина получила от Польши 13 грузовиков с 134 тоннами дезинфицирующих средств, медицинских масок, перчаток, защитных костюмов, лицевых щитков для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Польский гуманитарный конвой - это самая большая гуманитарная помощь, которую получила Украина во время пандемии коронавирусной болезни", - отметил замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.
Передача гуманитарного груза происходила при участии посла Республики Польша Бартоша Цихо, представителей Фонда международной солидарности и Европейской комиссии.
В представительстве ЕС в Украине отмечают, что груз включает 40 тыс. медицинских масок, 50 тыс. перчаток, более 11 тыс. лицевых щитков, более 100 тыс. литров дезинфекционной жидкости для рук и поверхностей, 7 тыс. защитных халатов, 1 тыс. комплектов защитных средств и бахил. Средства были закуплены Международным фондом солидарности.
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