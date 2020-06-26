Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят!

Перезагрузка, которая стала возможной при Президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти.

Об этом написал в Telegram замглавы ОП Сергей Трофимов, отвечающий в Офисе президента за региональную политику (по сути он явлется куратором глав ОГА, в том числе и задержанного Балоня), передает Цензор.НЕТ.

"Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании.

Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону. Все всё видят! У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что выводы также должны сделать и украинцы: "Посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому".

"В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", - резюмировал Трофимов.

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Отметим, что в ноябре 2019 года Трофимов, представляя нового председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня, охарактеризовал его как "очень профессионального, эффективного человека", у которого есть характер и стержень, рассказал, что он является кандидатом юридических наук, а также имеет опыт следователя.

"У меня очень приятная миссия - представить вам нового председателя областной государственной администрации, Андрея Богдановича", - сказал тогда Трофимов.

Как сообщалось ранее, глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

25 июня Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации