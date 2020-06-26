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взятка (6038) Кировоградщина (595) ОГА (2386) Трофимов (41) Балонь (18)

Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят!

Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят!

Перезагрузка, которая стала возможной при Президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти.

Об этом написал в Telegram замглавы ОП Сергей Трофимов, отвечающий в Офисе президента за региональную политику (по сути он явлется куратором глав ОГА, в том числе и задержанного Балоня), передает Цензор.НЕТ.

"Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании.

Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону. Все всё видят! У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что выводы также должны сделать и украинцы: "Посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому".

"В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", - резюмировал Трофимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского", - агент НАБУ Шевченко

Отметим, что в ноябре 2019 года Трофимов, представляя нового председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня, охарактеризовал его как "очень профессионального, эффективного человека", у которого есть характер и стержень, рассказал, что он является кандидатом юридических наук, а также имеет опыт следователя.

"У меня очень приятная миссия - представить вам нового председателя областной государственной администрации, Андрея Богдановича", - сказал тогда Трофимов.

Как сообщалось ранее, глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

25 июня Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации

Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят! 01
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Топ комментарии
+17
Вот это зашквар : в казну зэ-ослу не донес, паршивец. Решил братьев дерьмаков бортануть... каков нахал ... )))
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26.06.2020 14:31
+17
Вывод прост: в такие игры нужно играть только с президентом. И все будет ништяк.
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26.06.2020 14:31
+16
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента (с.)
А он воно що! Президента кинути хотів!
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26.06.2020 14:33
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Вот это зашквар : в казну зэ-ослу не донес, паршивец. Решил братьев дерьмаков бортануть... каков нахал ... )))
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26.06.2020 14:31 Ответить
👍😁А Трофімов про це каже прямим текстом:"Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента". Президент має бути не лише в курсі, але й у долі.
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26.06.2020 15:33 Ответить
преЗЕдент давно в доле. Ты думаешь, Балонь бесплатно должность получил?
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26.06.2020 15:45 Ответить
Ні, звичайно. Єрмак безплатно лише в туалеті сере. І то не факт.
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26.06.2020 16:26 Ответить
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента - Цензор.НЕТ 19
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26.06.2020 14:31 Ответить
Да да... за спиной у президента играть нельзя, а с президентом значит можно, разрешены такие игры.))
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26.06.2020 14:58 Ответить
sharing is caring!
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26.06.2020 15:00 Ответить
Вот это лизнул так лизнул, никакая сосна так не сможет.
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26.06.2020 14:31 Ответить
та не там такие сосны, шо как соснут
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26.06.2020 14:34 Ответить
Вывод прост: в такие игры нужно играть только с президентом. И все будет ништяк.
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26.06.2020 14:31 Ответить
З мови зняли ( ) - теж саме так зрозумів іще із заголовку.
Тобто: зашквар не власне у факті корупції, а в тому, що не поділився.
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26.06.2020 14:56 Ответить
Ціла каструля свіжих макаронів, розбирайте хто хоче.
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26.06.2020 14:31 Ответить
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента (с.)
А он воно що! Президента кинути хотів!
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26.06.2020 14:33 Ответить
"Крысятничал, падла. Хотел лаве поднять в обход братвы".
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26.06.2020 14:55 Ответить
ну так шо?
посодють у кресло губернатора, или у тюрьму?
делаем ставки господа, №карты сообщу
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26.06.2020 14:33 Ответить
может лучше ваш адрес.?подъеду забрать свой выигрыш
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26.06.2020 14:51 Ответить
сначала ставка(деньги), потом выигрыш(стулья)
не лохотрон, проверено временем
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26.06.2020 15:04 Ответить
назови любое число
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26.06.2020 15:12 Ответить
мораль от ОП: сразу делись с луноликим, за спиной даже не пытайся...
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26.06.2020 14:37 Ответить
Мало взял. Даже на рабочую сосульку не хватит
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26.06.2020 14:45 Ответить
Ага. Вчера резко "уволили" задним числом, прям как Шойгу "заблудившихся десантников". Сегодня - объявили строгий выговор за "несогласованную коррупцию"!
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26.06.2020 14:47 Ответить
А если играться не за спиной, то можно?
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26.06.2020 14:48 Ответить
Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента Источник:https://censor.net/n3204598 Хорошо сказано! ПреЗедент должен знать о таких играх заранее! Это будущим получателям взяток на заметку!
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26.06.2020 14:48 Ответить
его ставили для того , что бы он брал для презика . А он начал крысятничать - потому и решили показательно покарать
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26.06.2020 14:58 Ответить
Трофимов о задержании главы Кировоградской ОГА: Поблажек не будет. Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента - Цензор.НЕТ 9235
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26.06.2020 14:49 Ответить
Лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента
...
Я правильно зрозумів меседж? Красти за спиною преЗЕдента - щурятництво і западло. Треба красти як чесні злодії та ділитися зі смотрящими та https://www.facebook.com/zradostop/posts/1620404728106506/ Чинариком , і все буде чин чинарем.
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26.06.2020 14:53 Ответить
Всюди за дії підлеглих відповідальність несе і керівник. Хай цей зезедент, котрий призначає цю гидоту, накаже сам себе. Відшльопає себе по дупі, або назове себе гівнюком)))). Та не забуде викласти це чудове відєо в інтернеті)))
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26.06.2020 14:54 Ответить
За спиною Вовіка нізя!

Тільки через Єрмака!
Саакашвілі в Грузії теж корупцію централізував- справи можна було ;порєшать; виключно через Тбілісі.
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26.06.2020 15:02 Ответить
Скажем по другому: Ты что Ермак? Или его брат, что б в такие игры играть?
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26.06.2020 15:06 Ответить
Ха!
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
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26.06.2020 15:15 Ответить
Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента",Источник: https://censor.net/n3204598

а так вот в чем дело..зеле его доляху с этого гешефта не занесли....вот он и осерчал
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26.06.2020 15:20 Ответить
"Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента" Источник: https://censor.net/n3204598

А перед ним? А разом? Чи це такий натяк на те, що треба ділитись? А ось це:
"Неприкасаемых нет и не будет" https://censor.net/n3204598

насмішило до кольок
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26.06.2020 15:21 Ответить
Понятно. Не поделился)
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26.06.2020 15:37 Ответить
пфффф, а для кого он эти деньги брал?
спектакли начали отыгрывать
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26.06.2020 16:05 Ответить
Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать! - Цензор.НЕТ 5332Про оцю сосну не забудьте:
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26.06.2020 17:05 Ответить
Все робиться заради показухи. Бачте, своїх сажаємо. Тільки своїх (і зовсім не головних) - за діло, а попередників - ні за що, з політичних причин.
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26.06.2020 19:01 Ответить
Так, проговорився зебіл
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26.06.2020 21:13 Ответить
Хорошая мина при плохой игре! Мокнули, как котят.

НАБУ и САП замутили этот нежданчик (не посоветовавшись с зебилами), доказывая свою неподкупность и эффективность и намекая на то, что чернуху имеют на всю зеленую "команду", а зебиляткам деваться некуда , вот и лопочут)))
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26.06.2020 22:53 Ответить
 
 