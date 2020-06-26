Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят!
Перезагрузка, которая стала возможной при Президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти.
Об этом написал в Telegram замглавы ОП Сергей Трофимов, отвечающий в Офисе президента за региональную политику (по сути он явлется куратором глав ОГА, в том числе и задержанного Балоня), передает Цензор.НЕТ.
"Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании.
Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону. Все всё видят! У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента", - написал он.
Вместе с тем он отметил, что выводы также должны сделать и украинцы: "Посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому".
"В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", - резюмировал Трофимов.
Отметим, что в ноябре 2019 года Трофимов, представляя нового председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня, охарактеризовал его как "очень профессионального, эффективного человека", у которого есть характер и стержень, рассказал, что он является кандидатом юридических наук, а также имеет опыт следователя.
"У меня очень приятная миссия - представить вам нового председателя областной государственной администрации, Андрея Богдановича", - сказал тогда Трофимов.
Как сообщалось ранее, глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.
25 июня Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации
Пожалуйста, подождите...
Тобто: зашквар не власне у факті корупції, а в тому, що не поділився.
А он воно що! Президента кинути хотів!
посодють у кресло губернатора, или у тюрьму?
делаем ставки господа, №карты сообщу
не лохотрон, проверено временем
...
Я правильно зрозумів меседж? Красти за спиною преЗЕдента - щурятництво і западло. Треба красти як чесні злодії та ділитися зі смотрящими та https://www.facebook.com/zradostop/posts/1620404728106506/ Чинариком , і все буде чин чинарем.
Тільки через Єрмака!
Саакашвілі в Грузії теж корупцію централізував- справи можна було ;порєшать; виключно через Тбілісі.
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
а так вот в чем дело..зеле его доляху с этого гешефта не занесли....вот он и осерчал
А перед ним? А разом? Чи це такий натяк на те, що треба ділитись? А ось це:
"Неприкасаемых нет и не будет" https://censor.net/n3204598
насмішило до кольок
спектакли начали отыгрывать
НАБУ и САП замутили этот нежданчик (не посоветовавшись с зебилами), доказывая свою неподкупность и эффективность и намекая на то, что чернуху имеют на всю зеленую "команду", а зебиляткам деваться некуда , вот и лопочут)))