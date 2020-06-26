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суд (24814) Бахматюк (164)

Офис Генпрокурора по решению суда закрыл дело против меня. Это шаг к восстановлению справедливости, - Бахматюк

Офис Генпрокурора по решению суда закрыл дело против меня. Это шаг к восстановлению справедливости, - Бахматюк

Офис Генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда города Киева и отменил постановление первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком.

Это решение обжалованию не подлежит, сообщают Українські новини.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. "25 июня Офис Генерального прокурора выполнил решение суда, так как решения, постановления и определения суда подлежат исполнению всеми субъектами на всей территории Украины. Статья 129-1 Конституции Украины отмечает, что судебное решение является обязательным для исполнения", - пишет Венедиктова на своей странице в Фейсбук.

Решение прокуратуры прокомментировал и бизнесмен Олег Бахматюк: "Генеральная прокуратура Украины наконец поставила точку в так называемом "деле Писарука и Бахматюка". Было выполнено законное решение Печерского районного суда Киева, который признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Касько, который с нарушением требований УПК и нарушением процессуальных сроков восстановил давно расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело. То, что восстановление надуманного дела было неслучайным, было понятно и профессиональным экспертам, и экономическому сообществу, как в Украине, так и за рубежом. Фактически это был результат сговора экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника, у каждого из которых были свои мотивы уничтожить мою компанию".

Бизнесмен считает, что "Генеральная прокуратура сделала большой шаг в деле восстановления справедливости в отношении компании, в которой работают десятки тысяч людей, которая производит национальный продукт и платит значительные средства в бюджет. Решение о закрытии этого дела дает возможность мне, как акционеру, вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов. Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, которые были предприняты на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными. САП обязана выполнить законное решение суда и остановить террор компании, которая из-за этого понесла экономический ущерб".
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Офис Генпрокурора по решению сюда закрыл дело против меня. Это шаг к восстановлению справедливости, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7076
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26.06.2020 14:31 Ответить
Нюнюню...
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26.06.2020 14:42 Ответить
Схоже ворюга бахматюк відкупився.
Йому ніхто навіть не пригадує те як він переклав на фонд гарантування вкладів виплату зарплати своїм працівникам за пів року!
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26.06.2020 15:26 Ответить
Вам же казали:" пацан наш,чесний отже".А ви-"злодюга,злодюга"...Заздрите чувакові?Гріх єта очінь.
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27.06.2020 02:14 Ответить
Дурацкая мысль "не будет меня - не будет и компании"! Будет, но не твоя...
Продай компанию и рассчитайся с долгами
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26.06.2020 15:37 Ответить
меня больше удивляет, некий сучий ресурс, который его так активно пиарит и отбеливает!!
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26.06.2020 15:52 Ответить
 
 