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Беларусь (7765) жилье (868) Лукашенко (3540) россия (92999)

В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко

В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске дорожают квартиры из-за того, что их покупают россияне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - сказал президент Беларуси.

"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - добавил Лукашенко.

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Топ комментарии
+15
О, а вот и русскоговорящие подтянулись, чтобы их защитили)))
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26.06.2020 15:00
+14
Дурак ? Нет у вас страны . Про@бали .
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26.06.2020 14:56
+9
В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1924
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26.06.2020 14:59
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таки нерезиновая лопнула аж до беларуси долетело
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26.06.2020 14:56 Ответить
Дурак ? Нет у вас страны . Про@бали .
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26.06.2020 14:56 Ответить
і Лука вже на айкосах.. Ой, лишенько
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26.06.2020 14:57 Ответить
Наверно рассчитывают, что Беларусь скоро станет частью россии.
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26.06.2020 14:58 Ответить
знають і не напевно
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26.06.2020 15:42 Ответить
В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1924
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26.06.2020 14:59 Ответить
О, а вот и русскоговорящие подтянулись, чтобы их защитили)))
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26.06.2020 15:00 Ответить
А там других нет .
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26.06.2020 15:02 Ответить
Я одного бачив біларуськогаваращего ..
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26.06.2020 15:08 Ответить
в кіно?
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26.06.2020 15:43 Ответить
Та ні ..в Берліні , навіть поспілкувався з ним - він до мене біларуською я до нього украінською , і розумілися безпроблемно
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26.06.2020 16:00 Ответить
ну значит скоро минск, для начала, сдадут в аренду параше.
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26.06.2020 15:02 Ответить
Прусак здурив окончательно.Поздно гавкать- шея уже в кацапской петле
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26.06.2020 15:06 Ответить
підозрюю, що тобі Лукашенко не так розтлумачили:
в теорії, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.
на практиці- это страна, но их детям. (тьху-тьху)
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26.06.2020 15:20 Ответить
Москалів треба відстрілювати на підльоті. Бо буде як у 68му.
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26.06.2020 15:21 Ответить
как ідьот под гром ова... аплодісмєнтов пєрємєна дєкораций в рб

https://twitter.com/wallesins

https://twitter.com/wallesins раян гослинг https://twitter.com/wallesins @wallesins https://twitter.com/wallesins/status/1274251919930818560 20 июн.

здесь стартует тред о президентских выборах в беларуси 2020 года, альтернативных кандидатах, репрессиях и протестах, то есть о том, что происходит в стране прямо сейчас
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26.06.2020 15:40 Ответить
Лука, а вы проведите контроль, по "языковому принципу"... Кто знает беларуский язык, оставляете, а всех остальных - в "сяло"... И в Минске будет куча пустого жилья...
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26.06.2020 15:45 Ответить
потім референдум і скажуть-ето наша земля
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26.06.2020 15:45 Ответить
"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Источник: https://censor.net/n3204606" - плешывый у*бан, если они куда то и рынулись в своё время так это в Чехию, Прага, Карловы Вары.
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26.06.2020 15:49 Ответить
Идioтъ
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26.06.2020 15:55 Ответить
Не бійся Лука, це ті, хто заробив гроші своїм розумом, до нас теж їхали такі, їх обмаль.
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26.06.2020 16:14 Ответить
А чего сразу в Минск?! Распределить их по селам. Минск не резиновый.
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26.06.2020 16:27 Ответить
они, как опарыши...
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26.06.2020 16:32 Ответить
Лукашенко косит под дурака?! как-будто не понимает, что это те же голоса россии против беларуси, но уже в самом минске!! Скоро они (эти вежливые человечки) пожалуются *****, как в Крыму, что их в минске притесняют и притесняют русский язык и лукашенко и всеё беларуси прийдёт пипец!!
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26.06.2020 16:44 Ответить
Да гоните вы этих мышебратьев наХ назад в парашу.
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26.06.2020 17:28 Ответить
Ой, Лука, не поспішав би ти радіти, бо оті "мааасквічі" оберуть білорусам замість тебе, батьки, якогось там хйла
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26.06.2020 21:45 Ответить
Будуть партизанити
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05.08.2020 19:22 Ответить
 
 