В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске дорожают квартиры из-за того, что их покупают россияне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.

"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - сказал президент Беларуси.

"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - добавил Лукашенко.

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