В Минске дорожает жилье из-за того, что москвичи ринулись в Беларусь, - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске дорожают квартиры из-за того, что их покупают россияне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.
"Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - сказал президент Беларуси.
"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - добавил Лукашенко.
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+15 Александр Юр
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+14 Envoy
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+9 olele
показать весь комментарий26.06.2020 14:59
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в теорії, что Беларусь - это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.
на практиці- это страна, но их детям. (тьху-тьху)
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https://twitter.com/wallesins раян гослинг https://twitter.com/wallesins @wallesins https://twitter.com/wallesins/status/1274251919930818560 20 июн.
здесь стартует тред о президентских выборах в беларуси 2020 года, альтернативных кандидатах, репрессиях и протестах, то есть о том, что происходит в стране прямо сейчас