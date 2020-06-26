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Спецоперация на Закарпатье: оперативники задержали организатора заказного убийства, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье оперативной уголовного розыска задержали организатора заказного убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Нацполиции, об этом сообщил начальник управления организации розыскной работы Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.

По его словам, в октябре 2018 г. на одной из автотрасс Херсонщины был обстрелян автомобиль 59-летнего местного жителя. В частности злоумышленник спровоцировал столкновение транспортного средства, на котором передвигался, с автомобилем потерпевшего. Подозреваемый осуществил 20 выстрелов в сторону машины потерпевшего.

"На момент совершения преступления в автомобиле находились три человека. Огнестрельные ранения получили двое - выбранная жертва и один из пассажиров", - отметил Крилевич.

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Спецоперация на Закарпатье: оперативники задержали организатора заказного убийства, - полиция 01

Он добавил, что стрелка правоохранители задержали сразу. Во время проведения следственных действий полицейские установили, что фигурант получил оружие и подробную инструкцию действий от заказчика преступления. "За работу" с ним рассчитались заранее.

На этой неделе оперативники Департамента уголовного розыска с участием сотрудников управления уголовного розыска полиции Закарпатья установили местонахождение и задержали злоумышленника. 37-летний мужчина скрывался в Ужгороде. Спецоперация проводилась при поддержке роты полиции специального назначения.

Спецоперация на Закарпатье: оперативники задержали организатора заказного убийства, - полиция 02

"Подозреваемому инкриминируют покушение на заказное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются ", - сказал начальник управления организации розыскной работы Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.

Спецоперация на Закарпатье: оперативники задержали организатора заказного убийства, - полиция 03
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Аваков недостоин руководить полицией, сколько бы не тискали здесь и везде подобных новостей.
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26.06.2020 15:11 Ответить
Тебя ***** на место Авакова продвигает, дарагой?
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26.06.2020 15:27 Ответить
В спам, дегенерат.
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26.06.2020 15:34 Ответить
А хотелось бы, но цели тебе поставлены, задачи ясны и методичка как раз вовремя подоспела.
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26.06.2020 17:04 Ответить
помню тот случай со стрельбой, освещал Цензор!
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26.06.2020 15:47 Ответить
 
 