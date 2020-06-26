РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12123 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 753 4
карантин (16728) ОГА (2386) Донбасс (26950) КПВВ (330) COVID-19 (18606) обсервация (70) коронавирус (17040)

Более 40 человек, застрявших в "серой зоне" на Донбассе, отправят на двухнедельную обсервацию, - ОГА

Более 40 человек, застрявших в

Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение "Дій вдома" для прохождения самоизоляции вынужденно находятся в районе КПВВ "Новотроицкое", отправятся на обсервацию на 14 суток в одном из определенных для этого мест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Донецкая облгосадминистрация предоставляет транспорт. Питание будет обеспечено при поддержке международных организаций.

"Граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропускается на подконтрольную украинской власти территорию только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации", - отметили в пресс-службе ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что три десятка украинцев застряли в "серой зоне" на Донбассе, потому что не могут установить приложение "Дій вдома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 122-мм артсистем и 120-мм минометов позиции ОС возле Крымского, - Минобороны

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бы сказал бы куда их отправить, но я культурный
показать весь комментарий
26.06.2020 15:29 Ответить
А я осмелюсь спросить, а чего их не вернули взад?
показать весь комментарий
26.06.2020 15:49 Ответить
на костер
показать весь комментарий
26.06.2020 16:15 Ответить
А кто оплатит "банкет"? - опять украинские лохи, которые платят налоги.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:51 Ответить
 
 