Более 40 человек, застрявших в "серой зоне" на Донбассе, отправят на двухнедельную обсервацию, - ОГА

Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение "Дій вдома" для прохождения самоизоляции вынужденно находятся в районе КПВВ "Новотроицкое", отправятся на обсервацию на 14 суток в одном из определенных для этого мест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Донецкая облгосадминистрация предоставляет транспорт. Питание будет обеспечено при поддержке международных организаций.

"Граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропускается на подконтрольную украинской власти территорию только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации", - отметили в пресс-службе ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что три десятка украинцев застряли в "серой зоне" на Донбассе, потому что не могут установить приложение "Дій вдома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 122-мм артсистем и 120-мм минометов позиции ОС возле Крымского, - Минобороны