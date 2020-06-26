Нардепы предлагают усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ
Группа народных депутатов внесла в парламент проект постановления об усилении санкций против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Раде зарегистрировали соответствующий проект постановления №3736.
Парламенту предлагают просить членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на временно оккупированной территории АР Крым.
В постановлении предлагают призвать иностранных парламентариев осудить проведения такого голосования.
"Верховная Рада призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - говорится в документе.
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Вот и разобрались))))