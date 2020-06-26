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Конституция (2005) Крым (26002) поправки (102) россия (92999)

Нардепы предлагают усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ

Нардепы предлагают усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ

Группа народных депутатов внесла в парламент проект постановления об усилении санкций против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Раде зарегистрировали соответствующий проект постановления №3736.

Парламенту предлагают просить членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на временно оккупированной территории АР Крым.

В постановлении предлагают призвать иностранных парламентариев осудить проведения такого голосования.

"Верховная Рада призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - говорится в документе.

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Топ комментарии
+10
какие санкции???, продать мертветчуку еще пару каналов???)))
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26.06.2020 15:17
+8
Предлагаю ввести визовый режим с Россией, национализировать все российские активы (банки, бизнес, всякую недвижимость и т. д.), запретить транзит российских грузов через Украину, прекратить торговать, форсировать вступление в НАТО, разместить войска НАТО в Украине, национализировать каналы Медведчука и прочих врагов.
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26.06.2020 15:24
+6
Введите санкции на российских собственников украинских Облэнерго. Почему украинцы должны платить на Россию деньги? Григоришину, Гинеру, Бабакову, Воеводину.
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26.06.2020 15:25
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Шесть лет прошло . Прозрели ?
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26.06.2020 15:14 Ответить
Не прозрели. Усилить санкции агрессору? А почему мы за 6 лет не прекратили торговлю с врагом? Сколько еще нужно лет войны, сколько нужно убить украинцев, чтобы прекратили торговать и барыжить с врагом? Они только санкции хотят усилить, твари.
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26.06.2020 15:47 Ответить
какие санкции???, продать мертветчуку еще пару каналов???)))
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26.06.2020 15:17 Ответить
Ну не может он поступить иначе . Всё его убогое "творчество" родилось в раше .
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26.06.2020 15:25 Ответить
кто тут пишет заголовки?
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26.06.2020 15:19 Ответить
zaholovkopisatel neprytomnyi Lineus
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26.06.2020 15:38 Ответить
а що це за "група депутатів" і в чому саме полягають ті санкції?
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26.06.2020 15:20 Ответить
"призвать иностранных парламентариев осудить"
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26.06.2020 16:37 Ответить
Предлагаю ввести визовый режим с Россией, национализировать все российские активы (банки, бизнес, всякую недвижимость и т. д.), запретить транзит российских грузов через Украину, прекратить торговать, форсировать вступление в НАТО, разместить войска НАТО в Украине, национализировать каналы Медведчука и прочих врагов.
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26.06.2020 15:24 Ответить
михаил николаевич, перелогиньтесь, ваши очень простые решения слишком бросаются в глаза.
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26.06.2020 15:28 Ответить
Введите лучше уголовную ответственность за посещение крыма без разрешения сбу, так чтоб каждый кацап знал - поедет в крым, а потом в Украину ему дорога закрыта - навсегда или пойдет в тюрьму - и рос туриста в крыму не будет - как нет ин туриста
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26.06.2020 15:25 Ответить
Тогда и нашим хахлам надо при туре в Крым на паспортах дырку пробивать специальным компостером. Лучше дыру в ухе, но Евросоюз будет против.
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26.06.2020 15:26 Ответить
так правильно пуская ставят - а еще гражданства лишать нужно, а Европу послать куда подальше
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29.06.2020 17:46 Ответить
Введите санкции на российских собственников украинских Облэнерго. Почему украинцы должны платить на Россию деньги? Григоришину, Гинеру, Бабакову, Воеводину.
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26.06.2020 15:25 Ответить
тра' постоянно писати такі пісьма. І обязатєльно нада красіво распісивать мотіваціонную часть обращєній - тіпа, вам всєм, *****, достанєцца как прі гітлярє - ніхто не ізбєжіт жертв і потєрь, йєслі нє остановім бєсноватого ***** - нагнєтать надо с чувством - і це не буде обманом, бо те ***** вже неодноразово заявляло шо граніца фєдєрації нігдє нє заканчівайєцца і шо всє здохнут, а ми в рай попадьом
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26.06.2020 15:35 Ответить
тільки ж нема при владі жодного хоча б завалящєго патріота
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26.06.2020 15:36 Ответить
Шо, и пэтя тоже не?))
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26.06.2020 15:43 Ответить
Твой арахамия=зверек патриот
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26.06.2020 15:46 Ответить
Понятно, пэтя таки не патриот, во дела!)))
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26.06.2020 15:49 Ответить
зебила сразу видно
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26.06.2020 16:03 Ответить
а зачєм воно йєму?
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26.06.2020 15:55 Ответить
Как это зачем? Хотя, если не патриот, то правильно, незачем, шо и доказывает пэтина позиция.
Вот и разобрались))))
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26.06.2020 15:59 Ответить
а хто самнєвался? кон'юнктура всьо опрєдєляйєт
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26.06.2020 16:35 Ответить
Ну, наголосовали-то 73% поцев Откуда патриоты?
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26.06.2020 15:44 Ответить
Ціна цим всім кацапським голосуванням- копійка в базарний день. А якщо у цей фарс ще й крисчани з даунбасятами своє рило вмочили,то тоді взагалі все це дійство опустилось набагато нижче плінтуса. До речі,в кацапії можна голосувати,де хочеш.Можна біля під"їзду на лавочці,можна дистанційно, можна двічі.У Владивостоці,наприклад,голосування проводилось у багажнику якоїсь машини. І весь цей цирк на дроті буде тривати цілу неділю. А просити уряди іноземних демократичних країн про посилення санкцій,звісно ж, треба.
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26.06.2020 15:41 Ответить
герус с каломойшей возят уголь из парашии зарабатывая миллиарды и все это на глазах у криворогульного кретина. а вы говорите о каких-то санкциях. лучшие санкции - это перестать покупать кацапские газ, нефть, уголь, а банду мертведчука отправить в ад.
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26.06.2020 15:59 Ответить
Щас как усилят и все, развалится сразу
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26.06.2020 17:11 Ответить
Много лет не живу в Украине-может действительно ситуация при зелёных улучшается?
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26.06.2020 20:34 Ответить
 
 