Нардепы предлагают усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ

Группа народных депутатов внесла в парламент проект постановления об усилении санкций против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Раде зарегистрировали соответствующий проект постановления №3736.

Парламенту предлагают просить членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на временно оккупированной территории АР Крым.

В постановлении предлагают призвать иностранных парламентариев осудить проведения такого голосования.

"Верховная Рада призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - говорится в документе.

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