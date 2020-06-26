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Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина. СПИСОК
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно решению Кабмина, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.
Среди стран "красной зоны" - США, Россия, Бельгия, Португалия, Беларусь, Франция, Молдова, Египет, Оман и другие страны.
В то же время, Украина также попала в "красную зону" с показетелем 50,6.
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+5 Ksenia VB
показать весь комментарий26.06.2020 15:44
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+1 Андрей Титов 0d99ad0d
показать весь комментарий26.06.2020 15:49
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Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
Де іде зростання?
Там де маски не носять.
Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.