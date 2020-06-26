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Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина. СПИСОК

Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина. СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно решению Кабмина, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Среди стран "красной зоны" - США, Россия, Бельгия, Португалия, Беларусь, Франция, Молдова, Египет, Оман и другие страны.

В то же время, Украина также попала в "красную зону" с показетелем 50,6.

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Топ комментарии
+5
І нічого дивного.
Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
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26.06.2020 15:44
+2
Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина - Цензор.НЕТ 5560
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26.06.2020 15:52
+1
А чому дивуватись?!
Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.
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26.06.2020 15:49
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І нічого дивного.
Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
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26.06.2020 15:44 Ответить
Особенно в Черновцах, во Львове, в Тернополе, и т.д.
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26.06.2020 15:49 Ответить
Хочу напомнить, что там половина проголосовала за зеленского, про черновцы вообще молчу, такого количества зебилов хватает для распространения вируса.
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26.06.2020 16:11 Ответить
Справа ще у тому, що він впустив в країну тисячі неперевірених заробітчан. Найбільше їх на заході, тому і захворюваність там більша.
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26.06.2020 16:44 Ответить
Сама собі суперечиш.
Де іде зростання?
Там де маски не носять.
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26.06.2020 16:51 Ответить
Там де більше носіїв вірусу і менше масок.
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26.06.2020 17:25 Ответить
Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина - Цензор.НЕТ 5560
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26.06.2020 15:52 Ответить
Зеленский сказал что он неплохо справился с коронавирусом.
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26.06.2020 15:46 Ответить
Ага, неплохо нелох справился.На борьбу с вирусом жену подставил.
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26.06.2020 16:41 Ответить
А чому дивуватись?!
Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.
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26.06.2020 15:49 Ответить
если презек вместе с главным санитарным врачем ходят по офицально закрытым кафе (!) без масок и средств защиты, то почему же граждане должны вести себя по-другому. рыба гниет с головы, поэтому квартальный кретин и его шапито - главная причина короновируса в Украине.
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26.06.2020 15:50 Ответить
И что удивительно, особенно часто подражают Зеленскому, именно, его противники.
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26.06.2020 15:54 Ответить
список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина/ В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран- войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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26.06.2020 16:05 Ответить
 
 