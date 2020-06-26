Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина. СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно решению Кабмина, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Среди стран "красной зоны" - США, Россия, Бельгия, Португалия, Беларусь, Франция, Молдова, Египет, Оман и другие страны.

В то же время, Украина также попала в "красную зону" с показетелем 50,6.

Читайте также: Степанов о главе Нацслужбы здоровья: Будет объявлен дополнительный отбор