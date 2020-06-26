К выступающему против Шкарлета ученому Института физики Сененко пришел "на разговор" представитель СБУ

Сотрудник Службы безопасности Украины пришел на разговор в Институт физики НАН Украины к кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который 18 июня участвовал в акции протеста против назначения министром образования экс-регионала Сергея Шкарлета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сененко на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчераназначенного министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно это совпадение", - написал Сененко.

По словам Сененко, он не давал никаких расписок, "что не может сообщать своим друзьям и коллегам о сверхинтересном общении со службой безопасности в свой нерабочий день" и предположил, что подобные визиты состоятся и к другим участникам акции.

Он призвал всех сообщать об этом.

"Куратор оказался очень доброжелательным, какими они обычно и бывают. Его интересовали вопросы кто организатор акции, не выплачивались ли участникам за это деньги, кто еще был на акции из моего Института?" - перечислил научный деятель.

По словам Сененко, также сотрудник спецслужбы интересовался, на какой странице в соцсетях он узнал о проведении акции и почему он вообще пришел на нее. Правоохранитель заявил, что проверяет информацию об акции протеста и не произошло ли там правонарушения.

Сененко также отметил, что представитель СБУ ставил ему вопрос о науке в целом, о сотрудничестве с "Прометеус" и международными организациями.

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.