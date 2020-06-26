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НАН Украины (198) протест (5834) СБУ (19459) ученые (346) Шкарлет (297)

К выступающему против Шкарлета ученому Института физики Сененко пришел "на разговор" представитель СБУ

К выступающему против Шкарлета ученому Института физики Сененко пришел

Сотрудник Службы безопасности Украины пришел на разговор в Институт физики НАН Украины к кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который 18 июня участвовал в акции протеста против назначения министром образования экс-регионала Сергея Шкарлета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сененко на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчераназначенного министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно это совпадение", - написал Сененко.

По словам Сененко, он не давал никаких расписок, "что не может сообщать своим друзьям и коллегам о сверхинтересном общении со службой безопасности в свой нерабочий день" и предположил, что подобные визиты состоятся и к другим участникам акции.

Он призвал всех сообщать об этом.

"Куратор оказался очень доброжелательным, какими они обычно и бывают. Его интересовали вопросы кто организатор акции, не выплачивались ли участникам за это деньги, кто еще был на акции из моего Института?" - перечислил научный деятель.

По словам Сененко, также сотрудник спецслужбы интересовался, на какой странице в соцсетях он узнал о проведении акции и почему он вообще пришел на нее. Правоохранитель заявил, что проверяет информацию об акции протеста и не произошло ли там правонарушения.

Сененко также отметил, что представитель СБУ ставил ему вопрос о науке в целом, о сотрудничестве с "Прометеус" и международными организациями.

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

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Топ комментарии
+63
чекісти вернулись,чи шо?
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26.06.2020 15:53
+63
Їхні нащадки.
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26.06.2020 15:54
+41
Война с Россией для СБУ закончилась. Теперь им надо уничтожить всё украинское в Украине
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26.06.2020 15:55
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Страница 2 из 2
Зеленський надзвичайно боїться вуличних акцій. А найбільше - нового Майдану. Він вважає, що залякуючи учасників протесту, зможе зупинити протести. Чи хоч зменшити кількість учасників акцій. Дарма сподівається. Для зниження протестних настроїв треба розвертатися геть від Москви. І в зовнішній, і у внутрішній політиці.
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26.06.2020 20:12 Ответить
Учёный имеет право отвечать на вопросы,тем, что ему ближе-- языком науки. Объяснить представителю,что всё подчинено "общей теории относительности" и СБУ в том числе, а что касается всего остального,пусть ищет ответы в "преобразованиях Лоренца"))))) --вопросы к учёному мужу, после такого ответа,отпали бы сами по себе--ввиду их прозрачности)))).
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26.06.2020 20:12 Ответить
Поздравляю всех с возвращением "русского мира".
Зе-скоты у власти.
Зе-скоты за них проголосовали.
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26.06.2020 20:16 Ответить
власть конченных ублюдков.
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26.06.2020 20:33 Ответить
Антон Сененко обиженный наверное что не его министром образования назначили вот и ходит от нечего делать на дурацкие митинги
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26.06.2020 21:13 Ответить
верно Саша,сидим по будкам и не высовываемся
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26.06.2020 21:18 Ответить
Олександр Єсипчук, наверное, обиженный природой, что ему ума не дала.
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26.06.2020 21:56 Ответить
''Дурацкий'' міністр, а не мітинги проти нього.
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26.06.2020 22:14 Ответить
Ты, наверное, шутишь. Но если бы даже он был действительно "обиженным", КГБ зачем присылать к нему?
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26.06.2020 22:50 Ответить
Па ка шьта-єта єСЬБєУ.
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27.06.2020 02:06 Ответить
фсбу
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27.06.2020 08:23 Ответить
Какой пздц! Мы, что, в рашке? У нас КГБ?
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26.06.2020 21:55 Ответить
И что тут мадам удивительного?!Что у руля СБУууууу,что у руля НКВДКГБеееее одни и те же СОВЕТСКИЕ люди и используются одни и те же советские методы воздействия!!!!
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27.06.2020 09:55 Ответить
Хто там плае за ссср ?! Совок вертається.
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26.06.2020 22:13 Ответить
Боже, какие же совки пришли к власти!!!
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26.06.2020 22:49 Ответить
Т.н. СБУ занимается всякой галиматьей, но полностью самоустранилось от своих прямых обязанностей. СБУ абсолютно, как минимум бесполезная структура, которую мы задаром кормим. Помню, как в 2014 году пошли митинги на Донбассе. Можно было элементарно переловить путинских наемышей и все бы сразу захлохло бы. Звонили в СБУ, говорим, стоят на площади и со сцены призывают к свержению Конституционного строя. А в ответ, мы знаем, там наши сотрудники, состава преступления НЕТ. Это все что нужно знать про это СБУ.
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26.06.2020 22:58 Ответить
..короче говоря, предлагал стучать на всех...
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27.06.2020 00:09 Ответить
Это элементы тоталитаризма. Это означает: не протестуйте, не возмущайтесь, чтобы власть не делала. И тогда у вас все будет в порядке. Этот абсурд, это беззаконие творится именем народа и за деньги народа. Мы сами все это оплачиваем. Вся эта огромная армия дармоедов и "ку" - "чего изволите" по-прежнему, как и в брежневские и как и в сталинские времена готова за лишнюю миску похлебки изгибаться перед своим руководством в порыве "політичної доцільності", хотя закон регламентирует их деятельность. Они до сих пор живут в парадигме того, что безопасность государства - это вовсе не безопасность и свободы его граждан, а как раз безопасность только 1 лица, какие бы команды это "лицо" не дало.
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27.06.2020 01:00 Ответить
Довлатов, Аксенов и Кабаков в одном месте. Концентрат.
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27.06.2020 01:12 Ответить
По сюжету очень хотелось бы, чтобы "представитель" тоже оказался кандидатом наук.
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27.06.2020 01:14 Ответить
Как должно было поступить государство, будь у его чиновников, во главе с 1 лицом немного мозгов? Немедленно отстранить Шкарлета от любой гос. службы. Назначить расследование и ждать решения суда. Как должен был поступить сам Шкарлет, низость и позор которого вскрылся? Да сам должен был немедленно подать в отставку, чтобы не позорится самому и не позорить своих близких. Но это человек другой породы. Без чести и совести, без чувства собственного достоинства. А нам власть в очередной раз демонстрирует, что для нее народ - это "никто" и звать его "никак" - так бесправная и терпеливая биомасса. Эта открытая и наглая демонстрация властного "всесилия" и народного "бесправия" идет по многим фронтам, вы это все видите сами, каждый день. Но народ - не биомасса и образованные люди, думающие люди выражают свои протесты и поддержку патриотов и героев Украины, в пику массовому тупому и упрямому самодурству государственных чиновников. Государство само своим поведением провоцирует такие акции, но ему страшно и оно хочет всех запугать.
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27.06.2020 01:17 Ответить
«Бэк ин зе юсса!» (с)
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27.06.2020 02:01 Ответить
back in the USSR!
You don't know how lucky you are, boy! N
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27.06.2020 02:03 Ответить
"Back in the US
Back in the US
Back in the USSR"
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27.06.2020 02:11 Ответить
Ви теж послухали зараз цю пісню, як і я?
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27.06.2020 02:22 Ответить
перслухав, да - на Beatles писняx вирос ))))
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27.06.2020 02:26 Ответить
до сих не розумию так куди ж бeк?
в US чi in the USSR? - а тильки б вы розумiли....
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27.06.2020 04:16 Ответить
28 червня в Україні "святкують" День Конституції України. Одним із перших пунктів Конституції написано, що влада в Україні - це народ України. А ось вся їнша ******** - це дійсно слуги народу України. Хотілось би нагадати слугам, що вони дійсно слуги, а не тільки так, як назвали свій осередок, І дійсна влада, я маю на увазі народ України, має сама визначати що робити та хто їй потрібен для виконання функції слуг та на яких посадах в державі. Я так думаю, що всім слугам потрібно це казати, з якого б відомства не був слуга, з перших слів спілкування слуги з представником влади України. І ще одне. Як тільки но на вищу посаду слуги в Україні заступає новообраний слуга, я маю на увазі посаду президента країни, у нього зразу виникає тваринне бажання переписати основний Закон держави - Конституцію України, під себе, щоб йому жилось комфортно і радісно. По-моєму пора з цим закінчувати. Потрібно, щоб зміни до основного Закону держави, самі найдрібніші, якими би вони не були, повинна вирішувати влада - народ України, через всеукраїнський референдум. І ось ця норма має бути прописана на законодачому рівні. Я маю таку особисту думку.
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27.06.2020 03:20 Ответить
и не боятся
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27.06.2020 04:09 Ответить
Определенный процент плагиата допустим,вроде как до 30. Лучше бы занялись женой Кириленео,у которой плагиата 100 процентов в работе.
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27.06.2020 07:25 Ответить
довго ще терпітимо цей кремлівський зецирк, який прийшов шо б знищити Україну, чи повернемо справжнього Гетьмана шо б він врятував Україну?!
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27.06.2020 08:05 Ответить
Всё возвращается на круги своя...
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27.06.2020 10:47 Ответить
А где в Украине студентчестао? Кто кроме молодых может быть более радикален и воинственен? Это они должны устраивать массовые беспорядки в государственных учреждениях, жечь покрышки,закидывать дымовыми шашками, разбивать стекла в администрации президента, в правительственных зданиях и учреждениях!
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27.06.2020 10:55 Ответить
СБУ снова начинает заниматься брелками и тарелками спутниковой связи..
строили-строили и все прое-ли
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27.06.2020 11:53 Ответить
Вовік грає на стороні Пуйла.
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27.06.2020 15:08 Ответить
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