COVID-19 у детей: в Европе 16% не имели симптомов, 25% - нуждались в лечении, 8% - попали в реанимацию, умерли - менее 1%, - ученые

Первые клинические исследования детей и подростков в возрасте от трех дней до 18 лет, заразившихся коронавирусом, продемонстрировали преимущественно легкую форму течения болезни и низкий показатель летальности - менее 1%.

О результатах европейского исследования, опубликованного в специализированном журнале "Lancet Child & Adolescent Health", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Смерть в результате COVID-19 среди детей встречается реже чем в 1% случаев, поскольку заболевание в их организме преимущественно протекает в легкой форме", - об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 82-х европейских учреждениях.

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Группа экспертов из Великобритании, Австрии и Испании исследовала состояние здоровья 582 детей в возрасте от 3 дней до 18 лет, зараженных коронавирусом. Лишь четверть из них нуждалась в медицинском лечении из-за наличия сопутствующих заболеваний. При этом погибли четыре подростка в возрасте старше 10 лет, двое из которых имели серьезные проблемы со здоровьем. 8% или 48 детей из 582 нуждались в лечении в отделениях интенсивной терапии.

Исследование, основанное на данных больниц не включает легкие случаи, в которых не требуется медицинская помощь. Более 90 детей, или 16%, не имели симптомов, поэтому, убеждены эксперты, настоящий показатель летальности у детей, вероятно, значительно ниже, чем определило исследование.

Вместе с тем специалисты отмечают, что дети, у которых выявлены дополнительные вирусы в дыхательных путях вместе с SARS-CoV-2, скорее всего будут нуждаться в интенсивной терапии. "Это будет иметь важные последствия для будущего зимнего сезона, когда простудные и гриппоподобные инфекции будут встречаться чаще", - подчеркнула одна из авторов исследования, доктор Бегонья Сантьяго Гарсия университетской больницы Мадрида. Ее коллега из Института детского здоровья при университетском колледже Лондона Марк Тебрюгге заключает, что "в целом подавляющее большинство детей и молодежи имеет лишь легкую форму болезни".