На Буковине чиновник Госмиграции попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
В Черновицкой области на взятке задержан ведущий специалист отдела областного управления Государственной миграционной службы Украины
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ходе следствия было установлено, что чиновник за определенное вознаграждение не замечал нарушения миграционного законодательства. В частности, за непривлечение гражданина к административной ответственности за нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья в аренду ведущий специалист требовал 2 000 долларов взятки. Правоохранители задокументировали получение им двух частей от определенной суммы - 500 долларов.
Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второго "транша" в 250 долларов . По месту работы и жительства служащего проводятся процессуальные мероприятия.
Уголовное производство открыто по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...