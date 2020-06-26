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Буковина (888) взятка (6038) Нацполиция (16189) Госмиграция (289)

На Буковине чиновник Госмиграции попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Черновицкой области на взятке задержан ведущий специалист отдела областного управления Государственной миграционной службы Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Буковине чиновник Госмиграции попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 01

В ходе следствия было установлено, что чиновник за определенное вознаграждение не замечал нарушения миграционного законодательства. В частности, за непривлечение гражданина к административной ответственности за нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья в аренду ведущий специалист требовал 2 000 долларов взятки. Правоохранители задокументировали получение им двух частей от определенной суммы - 500 долларов.

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На Буковине чиновник Госмиграции попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 02

Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второго "транша" в 250 долларов . По месту работы и жительства служащего проводятся процессуальные мероприятия.

Уголовное производство открыто по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Шановні правоохоронці - на Закарпатті з кожного буса, що виїжджає за кордон із заробітчанами "збирають" по 1000 євро. Ви, шановні, не тих ловите!!!
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26.06.2020 16:12 Ответить
вони путають пєдалі
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26.06.2020 18:16 Ответить
 
 