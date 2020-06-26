На Буковине чиновник Госмиграции попался на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Черновицкой области на взятке задержан ведущий специалист отдела областного управления Государственной миграционной службы Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия было установлено, что чиновник за определенное вознаграждение не замечал нарушения миграционного законодательства. В частности, за непривлечение гражданина к административной ответственности за нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья в аренду ведущий специалист требовал 2 000 долларов взятки. Правоохранители задокументировали получение им двух частей от определенной суммы - 500 долларов.

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Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второго "транша" в 250 долларов . По месту работы и жительства служащего проводятся процессуальные мероприятия.

Уголовное производство открыто по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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