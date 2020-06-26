Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морской концессии в Украине

Глава государства принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче ГП "Херсонский морской торговый порт" в концессию грузино-швейцарской компании-консорциума "Рисоил-Херсон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего - для Херсонщины. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил парламент и, в частности, фракцию "Слуга народа", которая поддержала закон о концессии.

"Также хочу поблагодарить инвесторов. С ними мы проговорили важнейшие детали - это увеличение рабочих мест и несокращения людей, которые работают. Увеличение заработных плат. Будут создаваться нормальные, законные условия, и никакого бандитизма. Мне кажется, это логично с точки зрения страны, которую мы строим: свободную, рыночную, демократическую", - подчеркнул Зеленский.

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В соответствии с соглашением, концессионер должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн в год; в течение трех с половиной лет после окончания переходного периода инвестировать в объект концессии не менее 216 млн грн; осуществить вклад в развитие местной инфраструктуры минимум на 18 млн грн.

Также планируется улучшить качество стивидорных услуг, осуществляемых с использованием переданного в концессию имущества, для потребителей.

Соглашение о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины" подписано на 30 лет.

Концессионер должен ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.

Кроме того, в ближайшее время планируется подписание концессионного соглашения с катарским инвестором по специализированному порту Ольвия.

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