Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морской концессии в Украине
Глава государства принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче ГП "Херсонский морской торговый порт" в концессию грузино-швейцарской компании-консорциума "Рисоил-Херсон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего - для Херсонщины. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил парламент и, в частности, фракцию "Слуга народа", которая поддержала закон о концессии.
"Также хочу поблагодарить инвесторов. С ними мы проговорили важнейшие детали - это увеличение рабочих мест и несокращения людей, которые работают. Увеличение заработных плат. Будут создаваться нормальные, законные условия, и никакого бандитизма. Мне кажется, это логично с точки зрения страны, которую мы строим: свободную, рыночную, демократическую", - подчеркнул Зеленский.
В соответствии с соглашением, концессионер должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн в год; в течение трех с половиной лет после окончания переходного периода инвестировать в объект концессии не менее 216 млн грн; осуществить вклад в развитие местной инфраструктуры минимум на 18 млн грн.
Также планируется улучшить качество стивидорных услуг, осуществляемых с использованием переданного в концессию имущества, для потребителей.
Соглашение о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины" подписано на 30 лет.
Концессионер должен ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.
Кроме того, в ближайшее время планируется подписание концессионного соглашения с катарским инвестором по специализированному порту Ольвия.
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шмаркля не втримався та обісрався в телеграмі, після чого вимушенний був поїхати в "командировку"))
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158537723043953?__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=-R 5 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Просто хочу нагадати, звідки та самиця серванта скачувала свій фашистський спіч про "детей низкого качества", стерилізацію, Лі, прости Господи, Куан Ю і отетовсьо.
Звідки вони ВСІ списують, от уже рік, нон-стопом.
Якщо хто досі не зрозумів, поруч із нами - класична фашистська держава, а "зелений квартал" - тільки її зозулине яєчко, знесене в голови українського народу.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSxgRynHQWrvsxQsU0EzU8NuF_Yz3dGBkbZtB0Urj1CRANCLugtPNcRRUXF_kxEFPA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=kCH-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10152770618213953?__xts__%5B0%5D=68.ARBLgVlHq0ysLAfMGaeDTDCeE8fKJ995QN_7tRgqZHTGELz2WSAIhoKTKS7anPddlZJCp0Y3HCOGfI2Efso5f09hOu9E3HcyfPqqz03a_SlNZgcnzKG7EQhSXXXN-Cj_Mf5qJGESQuId09ZR7faKt8Xc9ywZSoeyl22YU6fq_9Pbtj9JPakTx7XK5zBcF6xVXUZ2CjKMOLMVz942qLcreNqjOudCiyn0Qyjs382QUhIWVCXVyfhCgC9nYX4-_18l1JGFbXAkMpoHfW7BB9XWqhtx5I-l-6gjnXD_GKIQ8C5mfo2wHbArTNyogEJQC_qsJSMok3iiYUPPZkYldEQZ8EpJkRKmmB0j0Q8xwgZBsnxkkpUth59aaUmwqtQHZjhSQW5wt0q-IzKncXgtN_wLnU3bJ2x79Jtqg28QDNH0eDfQO-T3j8OlFcdkVmZ3GWehMfKf7uy7pVIQ9gJlmi5tRD6sLJ5zKbhO1ggq&__tn__=H-R 6 октября 2014 г. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
З розповіді таксиста:
- Вьоз тут одного... в Борисполь, термінал С... говорю, шо за термінал, нєт такого термінала - оказуєцца, єсть, Колєсніков построїв: для частних самольотов...
Русскій говор, пальци вєєром - і то у вас нє так, і ето нє так...
Говорю йому: а шо ж у вас страна такая огромная, а насєлєнія всєго 140 міліонов, ви ж єйо нє удєржитє?..
Знаєте, шо он мнє сказал? Знаєтє?! (з торжеством у голосі)
А ШОБ ОБСЛУЖІВАТЬ ТРУБУ, І 20 МІЛІОНОВ ХВАТІТ!..Завіса. Без коментарів.
В тім-то й річ - люди вже не реаґують на маркери, від яких полу вріж та втікай.
"Діти" були начебто останнім, але недавно виявила, що ніхто вже не пам'ятає, як 3 рр. тому директорка (здається) Громадського обурювалася тими, хто постить у фб "своє генетичне сміття" (дітей тобто), і який це викликало тоді скандал, - тепер вона опублікувала книжку "інтерв'ю з Криму за 2016-2019" (в т.ч. "з військовими"!!), і нормальні, здорові, недурні й не божевільні люди, в чиїх душевних чеснотах я не сумніваюсь, лепечуть, що "хотіли б це прочитати", - жодної реакції типу "а, це та фашистка, що дітей генетичним сміттям називала!". Повний розмив бар'єрів соціально неприйнятного. село неначе погоріло.
Возрадуемся же.
Об управленцах, не пропитанных коррупцией, промолчу.
из Василия Рыбникова :
....Руководство государства перебралось в самое безопасное место страны - Херсонский порт. На дорогах пошаливают дальнобойщики. Универсальной валютой стала корабельная сосна. Президент Владимир Зеленский не теряет надежды построить Зе-ковчег и спасти на нем всех праведников.... - цитата
Концессионный платеж 12 млн. грн. = 400 000 Евро в год или 33 333 Евро в месяц!!! Снова БРАВО!!! Аплодисменты!!!))))
https://seaport.kherson.ua/ru/opis-portu/plan-portu/
Господа, нас развели на бабки!!! )))))
Это еще не барыжничество? Не?)))))
Говорите Порох барыга?)))) Ну ну! Он нервно курит.))))