Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине. ФОТО

В Киевской области прошли командные соревнования по прикладной стрельбе Mutants Match-III, организованные гражданской инициативой Mutants Squad.

Матч состоялся 21 июня на специализированной территории в 45 км от столицы. Соревнования 16 тактических групп, среди которых были военнослужащие резерва и запаса, спецназначенцы и спортсмены-чемпионы, проходили одновременно на 6 локациях с перемещением стрелковых команд по револьверному принципу. Партнером Mutants Match выступило конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".

















На полигоне участников ждали упражнения по преодолению полосы препятствий, ведению огня из укрепленных позиций, эвакуации раненых, зачистке городской среды, отражению нападения на автотранспорт во время движения и т.д. Подобная программа не только развивает умения конкретного бойца, но и позволяет скоординировать действия в группе в условиях боя. Упражнения были построены таким образом, чтобы грамотная коммуникация и командная работа давали значительное преимущество над индивидуальными действиями.

По словам организаторов, со времени предыдущего матча (в ноябре 2019-го – прим. ред) уровень команд существенно вырос. Каждый участник отработал навыки, повысят его эффективность в реальных боевых условиях. Подобные мероприятия необходимы для поддержания профессионального уровня бойцов теробороны в мирных городах.

В рамках соревнований участники также имели возможность ознакомиться с тактико-техническими характеристиками и проверить ходовые качества бронированных машин "Варта" и "Новатор", поставляемых силовым ведомствам Украины.

"Такие мероприятия как Mutants Match направлены на формирование резерва территориальной обороны и отработку навыков работы тактических групп", – отметил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Создание благоприятных тренировочных условий для действующих и бывших военнослужащих, а также гражданских стрелков – разумная инвестиция в систему национальной безопасности и залог оперативных и адекватных ответов Украины на агрессивные действия противника.