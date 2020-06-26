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Киевская область (3922) резервисты (61) тероборона (329)

Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине. ФОТО

В Киевской области прошли командные соревнования по прикладной стрельбе Mutants Match-III, организованные гражданской инициативой Mutants Squad.

Матч состоялся 21 июня на специализированной территории в 45 км от столицы. Соревнования 16 тактических групп, среди которых были военнослужащие резерва и запаса, спецназначенцы и спортсмены-чемпионы, проходили одновременно на 6 локациях с перемещением стрелковых команд по револьверному принципу. Партнером Mutants Match выступило конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".

Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 01
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 02
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 03
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 04
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 05
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 06
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 07
Резерв теробороны: стрелковые соревнования малых тактических групп прошли на Киевщине 08

На полигоне участников ждали упражнения по преодолению полосы препятствий, ведению огня из укрепленных позиций, эвакуации раненых, зачистке городской среды, отражению нападения на автотранспорт во время движения и т.д. Подобная программа не только развивает умения конкретного бойца, но и позволяет скоординировать действия в группе в условиях боя. Упражнения были построены таким образом, чтобы грамотная коммуникация и командная работа давали значительное преимущество над индивидуальными действиями.

По словам организаторов, со времени предыдущего матча (в ноябре 2019-го – прим. ред) уровень команд существенно вырос. Каждый участник отработал навыки, повысят его эффективность в реальных боевых условиях. Подобные мероприятия необходимы для поддержания профессионального уровня бойцов теробороны в мирных городах.

В рамках соревнований участники также имели возможность ознакомиться с тактико-техническими характеристиками и проверить ходовые качества бронированных машин "Варта" и "Новатор", поставляемых силовым ведомствам Украины.

"Такие мероприятия как Mutants Match направлены на формирование резерва территориальной обороны и отработку навыков работы тактических групп", – отметил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Создание благоприятных тренировочных условий для действующих и бывших военнослужащих, а также гражданских стрелков – разумная инвестиция в систему национальной безопасности и залог оперативных и адекватных ответов Украины на агрессивные действия противника.
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Топ комментарии
+6
Только не резерв теробороны от РВК, а "Украинский легион".
Хотя, нормально.
Нас снова не пригласили.
Ну, не сильно и хотелось ))
У нас стрелковый полигон ближе, чем 45км. ))
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26.06.2020 16:36
+3
Изредка, раз в год, привозят цынки с 5,45 и несколько АК-74.
Кто-то в облвоенкомате всерьез думает, что нас нужно чему-то учить.
А выходит по другому.
Собирать гильзы для их отчетности.
Та щас ))
Поставили щит, по быстрячку израсходовали, а потом уже со своих стволов учили штабных тактике боя.
==
А вообще, в 15 были большие сборы в Дивичках. В Гончарівське на "Північну фортецю" киевлян резервистов не пригласили.
Ну да. Энтузиасты, блин..
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26.06.2020 16:57
+3
Ясно-понятно, 7-й год войны, а резерв нашим маршалам-адмиралам и главное, самому Хенералисимусу абсолютно до одного места, одни тезы и концепции. Если что, спасайтесь как можете
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26.06.2020 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Только не резерв теробороны от РВК, а "Украинский легион".
Хотя, нормально.
Нас снова не пригласили.
Ну, не сильно и хотелось ))
У нас стрелковый полигон ближе, чем 45км. ))
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26.06.2020 16:36 Ответить
Вы частники-энтузиасты? Государство как-то принимает участие в подготовке резервистов или только на бумаге и конференциях-симпозиумах-совещаниях?
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26.06.2020 16:45 Ответить
Изредка, раз в год, привозят цынки с 5,45 и несколько АК-74.
Кто-то в облвоенкомате всерьез думает, что нас нужно чему-то учить.
А выходит по другому.
Собирать гильзы для их отчетности.
Та щас ))
Поставили щит, по быстрячку израсходовали, а потом уже со своих стволов учили штабных тактике боя.
==
А вообще, в 15 были большие сборы в Дивичках. В Гончарівське на "Північну фортецю" киевлян резервистов не пригласили.
Ну да. Энтузиасты, блин..
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26.06.2020 16:57 Ответить
Ясно-понятно, 7-й год войны, а резерв нашим маршалам-адмиралам и главное, самому Хенералисимусу абсолютно до одного места, одни тезы и концепции. Если что, спасайтесь как можете
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26.06.2020 17:08 Ответить
Ви так гарно спілкуєтeсь украінською. Чому тут тоді росіянською? Привіт Боярці
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26.06.2020 17:06 Ответить
Знайомі по фейсбуку, так?
Все просто. Яка розкладка на клаві, такою і грюкаю ))
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26.06.2020 17:19 Ответить
учения это всегда хорошо
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26.06.2020 17:14 Ответить
А как дела с Херсонской теробороной?
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26.06.2020 17:18 Ответить
Коли в країні буде українська влада,тоді буде все,а поки що так як є.
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26.06.2020 18:09 Ответить
Це ти про українську владу в Ізраїлі чи єврейську владу в Україні?
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26.06.2020 19:21 Ответить
У меня кстати. Знакомые евреи. Все против Зеленского....
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27.06.2020 09:02 Ответить
три з половиною реконструктора вилізло шмотками попонтувацця
це- родичі авакова?
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26.06.2020 22:20 Ответить
заплатили і в пінбон вирішили пограти..
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28.06.2020 17:23 Ответить
На фото: отработка тактической замены колёса,,, рука/лицо...
Так победим !
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29.06.2020 23:36 Ответить
 
 