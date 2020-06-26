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Новости Агрессия России против Украины
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россия (92999) санкции (11038) Донбасс (26950) Нуланд (314) минские соглашения (3225)

Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений: если Кремль не согласится, то санкции против РФ должны усиливаться, - Нуланд

Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений: если Кремль не согласится, то санкции против РФ должны усиливаться, - Нуланд

Необходимо начать серьезные переговоры о реализации Минских соглашений, а если это не будет возможным, санкции против Российской Федерации должны постепенно усиливаться, заявила старший советник Albright Stonebridge Group, посол США при НАТО 2005-2008 гг., помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам в 2013-2017 гг. Виктория Нуланд.

"Я думаю, что мы должны начать серьезные переговоры относительно реализации Минских соглашений. И если это не будет возможным, наши санкции против России должны постепенно усиливаться. Необходимо установить период - полгода, чтобы Россия села за стол переговоров, и после этого санкции должны начать усиливаться. Если Россия и дальше будет продолжать уклоняться от переговоров, санкции должны в дальнейшем усиливаться", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нуланд указала , что США должны быть непосредственной стороной этих переговоров, учитывая,в частности, их сильные позиции в отношениях с РФ.

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"Так что я надеюсь, что нас пригласят стать стороной этого процесса если и когда США вернутся к тому, чтобы рассматривать Украину как важный залог будущего демократии. Я надеюсь, что это произойдет после наших выборов в ноябре", - добавила она.

Дипломат отметила, что не знает иного пути вывести Россию из Украины, чем тот документ, который президент РФ Путин сам подписал, находясь на своей должности, то есть Минские соглашения.

"Ирония Минского процесса заключается в том, что украинская Рада уже наделила такими автономными полномочиями остальные украинские территории. Так что, фактически, то, что предлагается Донбассу, это тот же самый статус, который нынче имеют остальные регионы Украины в том плане,что они имеют местные органы судебной власти , местную полицию и т.д. Но ни одно из этих решений не будет возможным, если Украина и международное сообщество от имени Украины не смогут возобновить контроль над внешней границей, чтобы Россия не могла продолжить дестабилизировать и подогревать конфликт", - подчеркнула она.

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Топ комментарии
+6
Що запропонують зєексперди?
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26.06.2020 17:07
+6
Зкоротити ЗСУ, надлишкове майно продати!
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26.06.2020 17:18
+4
Нуланд имела рашку когда єто еще не було в тренде.
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26.06.2020 17:12
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Що запропонують зєексперди?
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26.06.2020 17:07 Ответить
Зкоротити ЗСУ, надлишкове майно продати!
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26.06.2020 17:18 Ответить
Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений: если Кремль не согласится, то санкции против РФ должны усиливаться, - Нуланд - Цензор.НЕТ 7778
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26.06.2020 17:25 Ответить
Не підказуй їм, бо з дуру зроблять!
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26.06.2020 17:51 Ответить
так ужо, это коротенькая компиляция их решений.
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26.06.2020 17:59 Ответить
Прашу вас в прілічном домє нє виражаться!
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26.06.2020 18:00 Ответить
Нуланд имела рашку когда єто еще не було в тренде.
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26.06.2020 17:12 Ответить
Х**лоботы ещё за "печеньки" не ответили.
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26.06.2020 17:23 Ответить
ее вроде бы уже несколько лет как уволили... но все равно молодец, несгибаемая борцунья с русней...
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26.06.2020 17:15 Ответить
Кацапов уже давно надо было отключить от свифта.., для начала. Кремлядские счета и недвижимость арестовать на Западе. Да много чего "приятного" можно этим ублюдкам сделать. Что же тяните.., Виктория !?
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26.06.2020 17:17 Ответить
"Умом роSSию не понять.."
да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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26.06.2020 17:19 Ответить
- Украинец, мы же братья, давай мириться.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****.
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26.06.2020 17:20 Ответить
Нуланд из демократов, а эти ребята Украину ненавидят. Поэтому обеспечили Путину комфортную аннексию Крыма И даже не в том дело, что так Ростик Шапошников про демократов говорит, а просто надо было читать мемуары Барака Обамы об Украине, когда он с Лугаром нас посещал.
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26.06.2020 17:44 Ответить
Фактически Нуланд предложила расширить Нормандский формат , подключив в него США. Для Украиньі єто отличньій вариант , жаль , что Обама в свое время отдал переговорьі по Украине на попечение Европьі. Про Трампа можно вообще не говорить , остается надеяться на смену хозяина Белого Дома в конце года.
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26.06.2020 17:46 Ответить
нуланд прыйдэ, порядок навэдэ
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26.06.2020 18:09 Ответить
Правда , тьі попал пальцем в ...! РФ-ия не хочет и не может вьіполнить Минские соглашения , им нужньі безлимитньіе переговорьі в Минске и замороженая ситуация на Донбассе , в качестве рьічага давления на Украину.
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26.06.2020 19:46 Ответить
///
З'явилося відео, як російський військовий на параді у Москві напав зі зброєю на машину спецслужб (Відео)



https://lenta.ru/news/2020/06/25/soldatpara
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26.06.2020 18:13 Ответить
говорильня і обєспокоєнность..це все.невірю .що можна звільнити папірцем землю.коли на протилежній стороні ворог з автоматом
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26.06.2020 18:19 Ответить
побольше полезных, для эрэфии, санкций. ибо, по откровению "вождей" эрэфии санкции очень полезны для её экономики
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26.06.2020 18:22 Ответить
мертвечук в минске совместно с донецими сепаратистами строчит об изменении конституции Украины,признании особого статуса и о выборах...от имени 80% процентов украинского народа в микрофоны раша сми далдонит
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26.06.2020 19:15 Ответить
Скільки можна говорити.Добавляйте щомісяця нові санкції щоб московити побачили що це серйозно і буде діло.Криза під руку-вибивайте москалів з світового ринку.Хай вчаться самозабезпечуватись.
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26.06.2020 22:40 Ответить
Это та нуланд, которая предлагала изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса? Бойня под ВР- результат тех договорняков.
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26.06.2020 23:04 Ответить
 
 