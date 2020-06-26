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Аваков (3444) корабль (2012) международное сотрудничество (70) Франция (3350) вода (918)

Аваков и министр экономики Франции Ле Мэр обсудили программы постройки патрульных катеров и станций питьевой воды на Донбассе. ФОТО

26 июня состоялся телефонный разговор министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и министра экономики и финансов Французской Республики Бруно Ле Мэра с участием послов двух государств Вадима Омельченко и Этьена де Понсена. Стороны обсудили состояние сотрудничества между странами в главных существующих и в будущих экономических и социальных программах последнего времени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департамент коммуникаций МВД Украины

В частности речь шла о фактической готовности к началу реализации нового проекту построения патрульных катеров для Госпогранслужбы Украины компанией ОСЕА с участием отечественных судостроителей в г. Николаев. Кроме этого были обсуждены дальнейшее развитие успешного сотрудничества с Airbus Helicopters в создании единой системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины.

Также главы межправительственной комиссии говорили о решения проблем французских инвесторов Total Eren и Akuo Energy в области возобновляемой энергетики и о возможности строительства энергонакапливающих мощностей в сотрудничестве Укрэнерго с RTE / SAFТ.

Кроме этого министры Аваков и Б.Ле Мэр обменялись мнениями относительно возможного привлечения французских финансовых учреждений для обеспечения жильем сотрудников МВД на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга, а также о привлечении от правительства Французской Республики международной технической помощи для усиления общественной безопасности и социальной сферы Донбасса.Относительно этого украинского региона особенное внимание было уделено улучшению гуманитарной ситуации в Мариуполе. Там уже начинается реализация проекта строительства станции питьевой воды в Мариуполе компаниями Beten Ingeniere и Stereau. Стороны обсудили возможность расширения аналогичной программы в Попаснянском районе Луганской области.

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus. Его реализация имеет стратегическую важность для сотрудничества наших государств и выводит его на качественно новый уровень. Компании OCEA была выбрана среди более 10 поставщиков-лидеров отрасли. Межправительственный договор об оказании поддержки Францией уже ратифицирован нашим парламентом. Мы приглашаем представителей Правительства Франции на церемонию подписания контракта, которая состоится в Украине в середине июля этого года при участии украинского партнера - судостроительного завода в Николаеве, который построит 5 из всего 20 современных кораблей", - заявил Арсен Аваков.

В течение этого года планируется поставка в Украину еще четырех французских вертолетов H 225 для НГУ и ГСЧС, двух вертолетов Н 145 для НПУ и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел и запасных запчастей для сервисного центра. Как известно вертолеты Airbus активно вовлечены в преодоление последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

О начале гуманитарного проекта улучшения водоснабжения в Мариуполе стоимостью в 64 млн. евро министр Аваков сообщил своему французскому коллеге: "Мариуполь имеет для нас стратегическое значение и мы очень рады, что в ближайшие недели состоится официальное начало реализации проекта. В то же время мы рассматриваем возможность следующим этапом начать переговоры по его расширению и на Луганскую область, а именно на Попаснянский район. Эти территории сейчас переживают нелегкие времена и все, что направлено на улучшение гуманитарной ситуации там, всегда в приоритете украинской власти".

Министр экономики и финансов Французской Республики Бруно Ле Мэр поблагодарил Арсена Авакова за сотрудничество и выразил готовность совместно работать над реализацией уже существующих и будущих взаимовыгодных проектов.

"От имени правительства Украины выражаю благодарность французскому правительству и французскому народу за неизменную политическую и экономическую поддержку нашей страны. Несмотря на все трудности, Украина и Франция всегда стоят бок о бок и вместе преодолевают вызовы, стоящие перед нами", - заявил Арсен Аваков.

Аваков и министр экономики Франции Ле Мэр обсудили программы постройки патрульных катеров и станций питьевой воды на Донбассе 01
Аваков и министр экономики Франции Ле Мэр обсудили программы постройки патрульных катеров и станций питьевой воды на Донбассе 02
Аваков и министр экономики Франции Ле Мэр обсудили программы постройки патрульных катеров и станций питьевой воды на Донбассе 03

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Топ комментарии
+5
Уж очень много Авакмяна
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26.06.2020 17:27
+5
Министр экономики должен был бы встречаться с министром экономики, не? Впрочем, ничего странного, он же министр ВНУТРЕННИХ дел и это слово понимает буквально - лезет во всё, что внутри страны творится.
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26.06.2020 17:37
+2
"товарищ Аваков что-то замышляет!", подумали шимпанЗе..
Аваков і міністр економіки Франції Ле Мер обговорили програми будівництва патрульних катерів і станцій питної води на Донбасі - Цензор.НЕТ 9698
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26.06.2020 17:52
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Уж очень много Авакмяна
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26.06.2020 17:27 Ответить
Не багато, він завжди вважав себе за головного і зараз ним є
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26.06.2020 18:09 Ответить
Шмыгалю очень повезло. Последние недельки гуляет. Потом отпуск где-нибудь во Флориде и там же вид на жительство. Подальше от осени.
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26.06.2020 17:29 Ответить
Аваков - древесина рабочая , сосна корабельная ...
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26.06.2020 17:36 Ответить
Министр экономики должен был бы встречаться с министром экономики, не? Впрочем, ничего странного, он же министр ВНУТРЕННИХ дел и это слово понимает буквально - лезет во всё, что внутри страны творится.
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26.06.2020 17:37 Ответить
А эта пилорама бюджета не в чем себе не отказывает еще какие проекты будут
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26.06.2020 17:47 Ответить
"товарищ Аваков что-то замышляет!", подумали шимпанЗе..
Аваков і міністр економіки Франції Ле Мер обговорили програми будівництва патрульних катерів і станцій питної води на Донбасі - Цензор.НЕТ 9698
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26.06.2020 17:52 Ответить
Пусть поделится опытом, как одновременно крышевать и фиктивно закрывать незаконные казино, заправки, метеллоприёмку, наркоту и т.п.
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26.06.2020 17:52 Ответить
Уже точно не помню, но кажись водоснабжение Мариуполя идет через территорию ДНР. Уже 6 лет ни хрена не делали, чтобы провести воду из Днепра минуя Даунецк и т.о. отказавшись от поставок днепровской воды сепаратистам. Хотя, блин, нету государства и хитрый Аваков на фоне кастраторов из Слуг Народа под предводительством главного пианиста выглядит как Юлий Цезарь украинской школоты. Дожили - дотрахались до того, что хозяин харчевни претендует на кресло градоначальника столицы! Поздравляю Киев, который автоматов перейдет в статус города половых и поварят...
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26.06.2020 17:54 Ответить
Американцы предлагают гораздо более ценные и серьезные корабли типа Айленд за бесплатно, а Аваков кажись нащупал источник отката...
А жабоедов нужно игнорировать за их политику "всем даю, у кого есть чем заплатить"
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26.06.2020 17:58 Ответить
"Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus"

Экономический долбо*б. К 0,55 лярда евро 12 млрд гривен на минуту! плюсуем 0,14 млрд евро. Итого с 5ти миллиардов у мвф можно было брать 4 как максимум. Накопительные пенсии? Нед денег, есть только штрафы. Поэтому выбросим 15 миллиардов грн без локализации в чужое не дружелюбное государство на лодочки и вертолетики Армянскому Мальчику. Муд*к.
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26.06.2020 18:12 Ответить
...говорили о решения проблем французских инвесторов Total Eren и Akuo Energy в области возобновляемой энергетики и о возможности строительства энергонакапливающих мощностей в сотрудничестве Укрэнерго с RTE / SAFТ.Источник: https://censor.net.ua/n32046
А еще министр МВД у нас крепкий хозяйственник в сфере энергетики и решала возникающих там проблем
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26.06.2020 19:55 Ответить
шмЫгаль =зЭ-ро ....
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26.06.2020 20:09 Ответить
Каким боком министр ВНУТРЕННИХ дел лезет на беседы с министрами экономики и послами других стран? Чмошный Зелик, видимо, уже осознал, что у него уже есть свой вице-президент. Потому держит язык ниже спины, когда дело касается этого паука.
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01.07.2020 12:00 Ответить
 
 