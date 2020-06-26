Аваков и министр экономики Франции Ле Мэр обсудили программы постройки патрульных катеров и станций питьевой воды на Донбассе. ФОТО

26 июня состоялся телефонный разговор министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и министра экономики и финансов Французской Республики Бруно Ле Мэра с участием послов двух государств Вадима Омельченко и Этьена де Понсена. Стороны обсудили состояние сотрудничества между странами в главных существующих и в будущих экономических и социальных программах последнего времени.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департамент коммуникаций МВД Украины

В частности речь шла о фактической готовности к началу реализации нового проекту построения патрульных катеров для Госпогранслужбы Украины компанией ОСЕА с участием отечественных судостроителей в г. Николаев. Кроме этого были обсуждены дальнейшее развитие успешного сотрудничества с Airbus Helicopters в создании единой системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины.

Также главы межправительственной комиссии говорили о решения проблем французских инвесторов Total Eren и Akuo Energy в области возобновляемой энергетики и о возможности строительства энергонакапливающих мощностей в сотрудничестве Укрэнерго с RTE / SAFТ.

Кроме этого министры Аваков и Б.Ле Мэр обменялись мнениями относительно возможного привлечения французских финансовых учреждений для обеспечения жильем сотрудников МВД на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга, а также о привлечении от правительства Французской Республики международной технической помощи для усиления общественной безопасности и социальной сферы Донбасса.Относительно этого украинского региона особенное внимание было уделено улучшению гуманитарной ситуации в Мариуполе. Там уже начинается реализация проекта строительства станции питьевой воды в Мариуполе компаниями Beten Ingeniere и Stereau. Стороны обсудили возможность расширения аналогичной программы в Попаснянском районе Луганской области.

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus. Его реализация имеет стратегическую важность для сотрудничества наших государств и выводит его на качественно новый уровень. Компании OCEA была выбрана среди более 10 поставщиков-лидеров отрасли. Межправительственный договор об оказании поддержки Францией уже ратифицирован нашим парламентом. Мы приглашаем представителей Правительства Франции на церемонию подписания контракта, которая состоится в Украине в середине июля этого года при участии украинского партнера - судостроительного завода в Николаеве, который построит 5 из всего 20 современных кораблей", - заявил Арсен Аваков.

В течение этого года планируется поставка в Украину еще четырех французских вертолетов H 225 для НГУ и ГСЧС, двух вертолетов Н 145 для НПУ и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел и запасных запчастей для сервисного центра. Как известно вертолеты Airbus активно вовлечены в преодоление последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

О начале гуманитарного проекта улучшения водоснабжения в Мариуполе стоимостью в 64 млн. евро министр Аваков сообщил своему французскому коллеге: "Мариуполь имеет для нас стратегическое значение и мы очень рады, что в ближайшие недели состоится официальное начало реализации проекта. В то же время мы рассматриваем возможность следующим этапом начать переговоры по его расширению и на Луганскую область, а именно на Попаснянский район. Эти территории сейчас переживают нелегкие времена и все, что направлено на улучшение гуманитарной ситуации там, всегда в приоритете украинской власти".

Министр экономики и финансов Французской Республики Бруно Ле Мэр поблагодарил Арсена Авакова за сотрудничество и выразил готовность совместно работать над реализацией уже существующих и будущих взаимовыгодных проектов.

"От имени правительства Украины выражаю благодарность французскому правительству и французскому народу за неизменную политическую и экономическую поддержку нашей страны. Несмотря на все трудности, Украина и Франция всегда стоят бок о бок и вместе преодолевают вызовы, стоящие перед нами", - заявил Арсен Аваков.









