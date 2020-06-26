Наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб ООС
Наемники Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала 26 июня. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, 120 мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в ООС.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Крымское противник трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-ти миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицелом минометов калибра 82-мм оказались и окрестности н.п.Катериновка, а по защитникам н.п.Хутор Вильный враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия был зафиксировано вблизи н.п.Шумы.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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