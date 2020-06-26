РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12190 посетителей онлайн
Новости
8 961 101
Зеленский (19024) футбол (3335) Юрий Корявченков (37)

Зеленский поручил "слуге народа" Корявченкову возродить ФК "Кривбасс": "Не потому что мы с Кривбасса, просто неправильно закрывать клубы"

Зеленский поручил

Президент Украины Владимир Зеленский поручил народному депутату "Слуги народа" Юрию Корявченкову возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом Зеленский рассказал во время посещения нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога.

Это заинтересовало Зеленского.

"Горняк нормальный клуб. Был еще Кривбасс. К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - сказал он.

ФК "Кривбасс" основан в 1927 году. В 1992 до 2013 года выступал в высшей лиге чемпионата Украины, после чего был расформирован. В 1999 и 2000 годах "Кривбасс" становился бронзовым призером чемпионата Украины.

В 2015-2018 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
А оплачивать кто будет сей банкет??? Юзик? Или осел?? Или из бюджета??
показать весь комментарий
26.06.2020 17:39
+33
А оплачивать будем все мы. И на клуб, и на прокорм Юзика.
показать весь комментарий
26.06.2020 17:41
+30
теперь юзя с бубой Роналду купят
показать весь комментарий
26.06.2020 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що ж ти так "мелко плаваєш" Клоуне? Ти б міг доручити Юзіку популяцію мамонтів відродити - от і накормив би дебільне зелене стадо досхочу. Е-е, зебіли, не облизуватись, обіцянками накормить не мясом - ви в Юзика хрен хоть одну котлету з рук вирвете.
показать весь комментарий
27.06.2020 08:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 