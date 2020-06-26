Замане, который возглавлял Генштаб ВСУ при Януковиче, сообщено о подозрении в госизмене

Сообщено о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) при соучастии с экс-президентом Украины Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Лебедевым и Саламатиным).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, экс-начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным) на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобного. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к оккупации полуострова.

Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014.

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