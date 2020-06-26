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Новости Оккупация Крыма
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государственная измена (1491) Замана Владимир (17) Офис Генпрокурора (2383)

Замане, который возглавлял Генштаб ВСУ при Януковиче, сообщено о подозрении в госизмене

Замане, который возглавлял Генштаб ВСУ при Януковиче, сообщено о подозрении в госизмене

Сообщено о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) при соучастии с экс-президентом Украины Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Лебедевым и Саламатиным).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, экс-начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным) на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобного. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к оккупации полуострова.

Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР вызывает бывших министров обороны времен Януковича Лебедева и Саламатина по делу Заманы

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Топ комментарии
+47
Ребята, вы копайте глубже, кто разоружил страну в 90х, отдал стратегические вооружения за бусы и бумажку под названием Будапештский меморандум для дебилов? Кто разграбил одну из сильнейших армий Мира на начало 90х, в обмен на позволение создать карманный олигархат? И это не Кучма в одном лице, там крупная коммуно КГБшная прокацапленная шобла. А они нашли крайнего, Замана, тыц-песдыц...
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26.06.2020 17:55
+30
А как там нынешний министр? Идёт проторенным путём Заманы?
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26.06.2020 17:54
+30
Экс-начальнику Генштаба ВСУ Замане сообщено о подозрении в госизмене - Цензор.НЕТ 7763
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26.06.2020 17:58
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Страница 2 из 2
Кретини,рішення про скорочення ЗСУ приймає ВР а не НГШ.Він лише виконує ці рішення....Ви так швидко доберетесь до зварювальників,слюсарів що демонтували ракетні шахти та їхнього бригадира.Вперед,полудурки!
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26.06.2020 18:38 Ответить
Наскільки пам'ятаю коли було прийнято рішення про неправомірне застосування ЗСУ,то Замана відмовився,(можливо ви згадаєте ще якийсь подібний випадок)в решті випадків йому залишалося казати "єсть і так точно"...А Збройні Сили з найбільшого воєнного угрупування Європи до тодішнього стану скорочували всі,без винятку,президенти,прем'єри,ВР при активній підтримці всього населення України.Цькуванням військових займалися кому не лінь,особливо запам'ятався мені випадок коли по всіх газетах та ефірах ганяли-проклинали ротного-розвідника з 95,за котика.Та кому ж я розповідаю,ви ж також в цій державі живете з 91р,значить все бачили самі... Замана якщо зраджував Україні в інтересах ворога повинен понести покарання.Але перетворювати систему правосуддя України в шоу,балаган 95 кварталу не треба(бо з армією вже було).Він не може нести покарання за рішення ВР,Президента ,Прем'єра,та всього суспільства.
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26.06.2020 19:15 Ответить
авжеж...в листопаді 13-го прем,єр азаров наголошував - не можна підписувати асоціації з єс, БО БУДЕ ВІЙНА...знав, але не готувався до неї...
а в замани треба запитати, які в збройних силах були наслідки після цієї заяви?
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26.06.2020 21:56 Ответить
Начальник генерального штабу не може оголосити війну,в нього немає для цього повноважень.А до бойових дій армія готується завжди,вона для цього і створена.Але ж ви доросла людина і повинні розуміти,що для якісної підготовки потрібно забезпечення ,людські ресурси і тому подібне.Цього ж не робилося в достатньому обсязі.
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26.06.2020 22:14 Ответить
що ж, бачу вам важко дається прочитане
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26.06.2020 22:39 Ответить
Оперативно.😂
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26.06.2020 18:58 Ответить
У нового на пиці написано - крот
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26.06.2020 19:07 Ответить
А ты подпись поставил - дебил...
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26.06.2020 19:20 Ответить
Замана выше на целую голову всех нынешних военначальников. Его потому и сняли 19 февраля 2014 г чтобы беспарепятственно сдать Крым. Читайте стенограммы СНБО.
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26.06.2020 19:26 Ответить
Ідіот ти, в Криму 80% військових приняли присягу РФ! Кому там було воювати проти Рашки?
Рашка чекала що Україна як Грузія (коли почала непідготовлено воювати) клюне на провокацію,та піде відкритою війною,щоб захватити правобережну частину країни. А так за пів року Україна заснувала біля 30 добровольчіх батальонів та наростила живу силу в ЗСУ та почала відновлювати війскову техніку.
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27.06.2020 14:57 Ответить
В этой стране .только Огнем и мечем .другого нет .
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26.06.2020 19:30 Ответить
Так и есть . В этой расийской стране нужн6о путина уничтожить.
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26.06.2020 20:26 Ответить
Там таких, як путін, 130 мільйонів.
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26.06.2020 20:34 Ответить
Расстрелять, мудака!
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26.06.2020 20:40 Ответить
Ні.По цій справі виходить,що попередники самі тоді ще під час Майдану домовилися під столом винищити Майданну опозицію олігархату за "в один тур взамін за Крим",а винним зробили "стрілочника" Заману,котрий був замінений хряком на Ильина в Криму в 2014-му,бо був "силовиком",а не шісткою хряків.За відмову застосувати ВСУ 18-го лютого його хряк звільнив взагалі,а вже в березні за "танки з Львова треба на Крим,а не на Донбас" його нові хряки замінили Тенюхом,а москалі включили в "санкційний список" та потребували від пороса того посадити.От вам і вишенька на торт:Порос таки відкрив на "державного зрадника"Заману,який по суті спас Майдан, провадження і 28-го лютого 2019-го той був затриманий.Мафія двох ПП безсмертна!
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26.06.2020 21:00 Ответить
Зачем тебя расстреливать?
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27.06.2020 16:20 Ответить
Невже перший раз у цієї влади Порох не винуватий?
Не вірю!
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26.06.2020 21:10 Ответить
Не рівняй зезулю з круком.
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26.06.2020 21:29 Ответить
тю мля , в разгар президентской кампании 18 го все кругом гудело со всех радиов и телевизий шо все продал Гриценко .... єто когда по соц опросам он начал приближаться к ...8 % ... и пархатая команда вдруг начала бздеть во все дырки , и следств . комиссию собирались в ВР создавать .... мол всех собак на него повесим а потом и его ... усе цука продал и пропил ... ну а потом когда коломой сделал неожиданный ход своей зеленой пешкой , которая быстрым темпом приближалась к королевской клетке , стало не до того .. и про грыця как то резко все замолчали и забыли .... ....ну не судить же лебедя с соломатиным в сам деле , путлер и рассердиться может !
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26.06.2020 21:20 Ответить
Вопросов к МО конечно просто до хера. И знать стоит всё. Но время прошло, может что можно просто опустить---ведь уже не исправить абсолютно. Но вот одну тему категорически стоит выкопать до грамма. Ну ведь был или приказ, или циркуляр, указание итд по части того что все призывники Крыма служили срочную только в Крыму!!! И на сверхсрочную там же всё те же служили. Лафа конечно! А надо было категорически наоборот, и как то при Ющенко эта темка вылазила---но замялось. Но крепко откликнулось в конце февраля, начале марта 2014г! Но ведь есть конкретные люди, имена, фамилии, должности в МО! Ну не могло само собой такое быть! Статус автономии тут не работает---это оборона страны ведь. Там и по МВД кстати в таком вот варианте есть кое что, и не только. Копать обязательно. И имена назвать обязательно. Судить то будет видно.
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26.06.2020 21:26 Ответить
Гениальное паскудство... Нашли крайнего... Сдача территорий в период войны, абсолютное превосходство в телевизоре опзж и шариястов, мусоратака против добровольцев и активистов борьбы с рашизмом... Это зе-мразей не волнует... Товариство, влада ух...уїла! Виносити!
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26.06.2020 21:55 Ответить
Два ПП наказали посадити-зелепня сказала "Так точно"
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27.06.2020 06:44 Ответить
При чучмі було дозволено особам, які закінчували військову службу у лавах ЧВВФ РФ і виходили на пенсію, залишатись проживати у Криму, перевозити у Крим свої родини.........
Кожен рік звільнялось на пенсію до 3000 військовослужбовців ЧВВФ РФ.
Тим більш при Янику було незаконно у рази збільшено військовий контингент РФії що базувався у Криму, ніхто на це не реагував......
У період з 17 по 20.02-2014 р. військові автомобілі ЧВВФ РФії безперешкодно їздили по території КРИМУ, розвозили зелених чоловічків і дислокували їх по підготовлених базах, Ніхто не реагував на цю інформацію. потім чоловічки з"явились "несподівано".
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26.06.2020 22:07 Ответить
Не рівняйте бі-бі-сі з бу-ту-сi-журнашлю не скаже правду.
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27.06.2020 06:52 Ответить
вот потому-то и нет аналогов, потому что анало говнет...
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27.06.2020 08:53 Ответить
Крым сдали не из-за Заманы, а из-за и.о. президента, который обосрался и не отдал приказ защищать Украину. Но этому уроду почему то измену не шьют.
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27.06.2020 10:58 Ответить
Это потому что люди которые стояли на трибуне майдана, а затем пришли к власти, не готовы были защищать территории, потому что не готовились.
Когда еще весной 2013 года кроль бегал пытаясь собрать майдан под лозунгом "Юле волю", а затем "Вставай Украина", то никто не выходил. Потому что когда его спросили есть ли у него и его партии план, что они будут делать после прихода к власти, то он ответил: Прийдем к власти, то напишем план. Вот у них и не было плана в том числе, как они будут Украину защищать. План один - дорваться до власти.
И пока они делили портфели, не имея план как они будут защищать Украину, а может и вообще не понимая что такое армия, хутин воспользовался и забрал Крым.
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27.06.2020 13:05 Ответить
Преступно, рваться к власти, не имея четких и детальных планов по защите страны. Тем более в наших условиях, когда враг не дремлет.
А потом примитизируя говорят, что они ни при чем. Что во всем путин виноват. Конечно путин виноват. А что они сделали, чтобы не допустить путина. Все власти и даже претенденты на власть, в первую очередь, заранее должны иметь план противостоянию путину.
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27.06.2020 14:26 Ответить
Не неси пурги про "преступно рваться", потому что нет такой статьи. Это было временное правительство, задача перед которым стояла организовать честные выборы.
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12.08.2020 18:41 Ответить
Подождите радоваться - Венедиктова с компанией его ещё и оправдать может и не будет никакой измены.
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27.06.2020 15:18 Ответить
А хто радіє?Два ПП-пітарня с путлерньою та їхні рошенівці з рашистами?Багато адекватних хочуть відкритих судів тільки для того,аби вивести на чисту воду цю олігархічну правлячу тоді гидоту,яка узурпувала ідеї Майдану та продала Крим взамін за "водинтур",де гарантом(мочити Майдан на Донбасі)став Путлер.
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27.06.2020 20:00 Ответить
Владимир Замана - один из немногих адекватных людей в высшем военном руководстве Украины в довоенный период.
Для меня Валентиныч утратил авторитет после того, как распорядился закрыть Заману накануне выборов.
Опуститься до открытой мести за справедливую критику - это надо ещё постараться.
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27.06.2020 16:23 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ!!!
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27.06.2020 19:12 Ответить
и что?посадите?брыхуны.
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27.06.2020 19:53 Ответить
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