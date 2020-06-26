Замане, который возглавлял Генштаб ВСУ при Януковиче, сообщено о подозрении в госизмене
Сообщено о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) при соучастии с экс-президентом Украины Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Лебедевым и Саламатиным).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, экс-начальник Генерального штаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным) на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобного. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к оккупации полуострова.
Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014.
Пожалуйста, подождите...
а в замани треба запитати, які в збройних силах були наслідки після цієї заяви?
Рашка чекала що Україна як Грузія (коли почала непідготовлено воювати) клюне на провокацію,та піде відкритою війною,щоб захватити правобережну частину країни. А так за пів року Україна заснувала біля 30 добровольчіх батальонів та наростила живу силу в ЗСУ та почала відновлювати війскову техніку.
Не вірю!
Кожен рік звільнялось на пенсію до 3000 військовослужбовців ЧВВФ РФ.
Тим більш при Янику було незаконно у рази збільшено військовий контингент РФії що базувався у Криму, ніхто на це не реагував......
У період з 17 по 20.02-2014 р. військові автомобілі ЧВВФ РФії безперешкодно їздили по території КРИМУ, розвозили зелених чоловічків і дислокували їх по підготовлених базах, Ніхто не реагував на цю інформацію. потім чоловічки з"явились "несподівано".
Когда еще весной 2013 года кроль бегал пытаясь собрать майдан под лозунгом "Юле волю", а затем "Вставай Украина", то никто не выходил. Потому что когда его спросили есть ли у него и его партии план, что они будут делать после прихода к власти, то он ответил: Прийдем к власти, то напишем план. Вот у них и не было плана в том числе, как они будут Украину защищать. План один - дорваться до власти.
И пока они делили портфели, не имея план как они будут защищать Украину, а может и вообще не понимая что такое армия, хутин воспользовался и забрал Крым.
А потом примитизируя говорят, что они ни при чем. Что во всем путин виноват. Конечно путин виноват. А что они сделали, чтобы не допустить путина. Все власти и даже претенденты на власть, в первую очередь, заранее должны иметь план противостоянию путину.
Для меня Валентиныч утратил авторитет после того, как распорядился закрыть Заману накануне выборов.
Опуститься до открытой мести за справедливую критику - это надо ещё постараться.