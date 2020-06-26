В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

В Одессе для отдыхающих ограничили доступ на пляж "Дельфин" в связи с продолжающейся утечкой топлива с затонувшего танкера Delfi и загрязнением моря.

Об этом говорится в сообщении городского совета Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вчера городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести дополнительные меры безопасности на территории пляжа "Дельфин" и закрыла его для отдыхающих.

В мэрии добавили, что в районе траверсов 10 и 10а пляжа "Дельфин" превышена концентрация нефтепродуктов и загрязнение воды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Море у аварийного танкера Delfi не загрязненное нефтепродуктами, - прокуратура Одессы