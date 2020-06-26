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В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

В Одессе для отдыхающих ограничили доступ на пляж "Дельфин" в связи с продолжающейся утечкой топлива с затонувшего танкера Delfi и загрязнением моря.

Об этом говорится в сообщении городского совета Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вчера городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести дополнительные меры безопасности на территории пляжа "Дельфин" и закрыла его для отдыхающих.

В мэрии добавили, что в районе траверсов 10 и 10а пляжа "Дельфин" превышена концентрация нефтепродуктов и загрязнение воды.

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да? а я уж подумал из-за коронавируса ))))
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26.06.2020 18:02 Ответить
То витікає то ні, щось я заплутався. Допоможіть люди добрі розібратися в цій ситуації.
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26.06.2020 20:03 Ответить
Та им, пля, обмэжувать нравится - приучают быдло ходить в стаде...
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26.06.2020 20:12 Ответить
 
 