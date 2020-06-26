Что на самом деле россияне думают о Путине, - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос. АНОНС

Первый эксклюзивный опрос: чего больше всего боятся россияне? Поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины? Справится ли власть с наводнения на Западной Украине? Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Ирина Верещук, народный депутат, "слуга народа";

Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;

Елизавета Ясько, народный депутат, "слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;

Вячеслав Кириленко, экс-вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;

Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)

Василий Онутчак, городской голова. Яремче;

Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;

Андрей Зубов, российский ученый-историк;

Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;

Наталья Гуменюк, журналистка.

Они говорят, а решает народ.