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Заведения общепита и развлекательной сферы на Волыни будут закрываться в 22:00, - ОГА

Заведения общепита и развлекательной сферы на Волыни будут закрываться в 22:00, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела в Волынской области дополнительные противоэпидемические меры.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация складывается не самая лучшая, поэтому мы вынуждены ввести дополнительные карантинные меры. Кроме того, необходимо усилить и проверки на соблюдение карантинных требований, особенно это касается баз отдыха, которые, несмотря на запрет, работают", - отметил глава Волынской ОГА Юрий Погуляко.

Было принято решение ограничить время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной сферы до 22:00 и обеспечить дополнительные единицы транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки.

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Как сообщалось, Волынская область не перешла к следующему этапу послаблений противоэпидемических мероприятий, так как на протяжении последних недель там фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Также с 22 июня 2020 года на территории Волыни усилены противоэпидемические мероприятия путем запрета:

- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

- осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

- проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

- работы дошкольных учебных заведений.

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Деятельность учреждений общественного питания разрешена на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается деятельность по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

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Такий карантин до одного місця.
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26.06.2020 19:09 Ответить
Навпаки потрібно, щоб абщєпіт працював вночі, вірус в темноті погано орієнтується.
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26.06.2020 19:21 Ответить
Це правда, але прихильників Зе він бачить, бо вони мають зелений німб над головами.😇
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26.06.2020 19:27 Ответить
а ранее закрывались в 23.00? О! это тогда жёстко!!!
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26.06.2020 19:30 Ответить
Люто. Нічого християнського.
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26.06.2020 23:06 Ответить
По последним изысканиям, оказалось, что вирус именно после 22,00 звереет и набрасывается на прохожих, воет на луну и высасывает кровь. До 22 он безобиден как овечка.
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26.06.2020 20:25 Ответить
 
 