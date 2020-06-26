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взятка (6038) Кировоградщина (595) САП (2036) Балонь (18)

Сообщено о подозрении во взяточничестве главе Кировоградской ОГА Балоню и его сообщнику, - САП

Сообщено о подозрении во взяточничестве главе Кировоградской ОГА Балоню и его сообщнику, - САП

26 июня под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен взятки за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Председателя ОГА и его пособник задержаны сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. гривен. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша взятки - 100 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о задержании Балоня: "Нет "наши - не наши", есть "украл - садись"

Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

Читайте также: "Взяточник Балонь был назначен главой ОГА по личной просьбе президента Зеленского", - агент НАБУ Шевченко

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Кировоградскому смотрящему кинули предъяву за крысятничество, бо мутил свои интересы в обход криворожской братвы и главного пахана. За такой косяк Чинарик сказал, шо спросит как с гада. Так шо баланду Балонь будет шамать дырявым веслом, падла буду.
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26.06.2020 19:37 Ответить
А толку в том подозрении? Пока будут расследовать - он взяток надает. Там надо сразу садить.
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26.06.2020 19:37 Ответить
Єто скоко ж он сам за должность заплатил если по 2 миллиона с подчиненних брал?)
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26.06.2020 19:38 Ответить
Наконец-то застукали Кировоградского чи Криворожского (бо все нормальные люди в Украине эти два города путают). А призидент-нистриляйка любитель красивых путинских глаз в каком из этих городов городе родился, в Кривом Роге или в Кировограде ?
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26.06.2020 19:52 Ответить
Похоже брат Ермака был не в курсе
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26.06.2020 20:39 Ответить
Щас Вовк будет выть про политическое преследование правосудия. Даю два-три часа на реакцию.
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17.07.2020 18:45 Ответить
 
 