Сообщено о подозрении во взяточничестве главе Кировоградской ОГА Балоню и его сообщнику, - САП

26 июня под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен взятки за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Председателя ОГА и его пособник задержаны сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. гривен. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша взятки - 100 тыс. гривен.

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Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

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