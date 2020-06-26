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Новости Паводки на Западной Украине
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Закарпатье (2538) ОГА (2386) паводок (294) убытки (372) ущерб (93) Петров Алексей (16)

19 населенных пунктов пострадали от паводков на Закарпатье, на восстановление нужно 176 млн грн

19 населенных пунктов пострадали от паводков на Закарпатье, на восстановление нужно 176 млн грн

Предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков в Закарпатской области, где пострадали 19 населенных пунктов, составляет более 176 млн грн.

Об этом глава областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сильных осадков негативным последствиям стихии подверглись 19 населенных пунктов в 9 районах области, из которых больше всего пострадали Межгорский, Раховский, Тячевский и Хустский районы. Затоплены (подтоплены): 535 домохозяйств; 90 га пастбищ", - написал Петров.

Он отметил, что на сегодняшний день в области повреждено 30 автодорог коммунальной собственности; 4 участка автодорог государственной собственности; 2 подвесных моста; 8 мостов (мостовых переходов) и 3 деревянных моста. Также разрушены 6 подвесных мостов, 15 мостовых переходов, 26 объектов в водном хозяйстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины

"По предварительным подсчетам для восстановления поврежденных объектов необходимы средства в сумме 176,3 млн грн", - отметил глава ОГА.

Региональная комиссия приняла решение признать ситуацию в области чрезвычайной ситуацией регионального уровня и направить документы в Кабинет министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА

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Топ комментарии
+3
Кому нужно ? Чем меньше автодорог уцелело , тем меньше леса вывезут .
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26.06.2020 19:51
+3
тут главное за руками следить.. а то на разных уровнях требуются разное количество миллионов (а в результате, пока дойдет до нужд в пострадавших населенных пунктах.. так вообще кроме резиновых сапог (и то снятых с кого-то) шиш что оставят)
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26.06.2020 19:56
+3
19 населенных пунктов пострадали от паводков на Закарпатье, на восстановление нужно 176 млн грн - Цензор.НЕТ 8734

..
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26.06.2020 20:11
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Кому нужно ? Чем меньше автодорог уцелело , тем меньше леса вывезут .
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26.06.2020 19:51 Ответить
***... Дыра безразмерная. Может, им ЕС поможет? Они ж там клубнику собирают и недорого берут.
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26.06.2020 19:54 Ответить
Ивропа нам поможет!
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26.06.2020 19:54 Ответить
тут главное за руками следить.. а то на разных уровнях требуются разное количество миллионов (а в результате, пока дойдет до нужд в пострадавших населенных пунктах.. так вообще кроме резиновых сапог (и то снятых с кого-то) шиш что оставят)
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26.06.2020 19:56 Ответить
лісовози хай скинуться. в них кури в золоті ходять
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26.06.2020 20:02 Ответить
зарплата коболева за год, вместе со всеми надбавками- 124 миллиона, это нормально? не верите -погуглите, за 1,5 года, зарплаты этого мародера, можно всю область отремонтировать
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26.06.2020 20:06 Ответить
Може нехай скинуться ті, що нажилися на вирубці Карпат? Мені ще оплачувати моральну шкоду бурштинокопачам, за те, що вони не в змозі збирати ягоди і гриби у винищених лісах.
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26.06.2020 20:07 Ответить
19 населенных пунктов пострадали от паводков на Закарпатье, на восстановление нужно 176 млн грн - Цензор.НЕТ 8734

..
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26.06.2020 20:11 Ответить
Як мило, влада маріонеток, яка залізла в борги 82 млрд доларів, яка вбила економіку роздає кошти, які вона так і не заробила. Міністр Аваков зі своїми дармоїдам нацгвардійцями обіцяє сотні мільйонів коштів на ліквідацію того, що він і його поліціно-есбеушна мафія кришувала і давала зелене світло фурам лісовирубувачів і вивезла діловий ліс в невідомому напрямку. Результатом дії цих київських і місцевих упирів і стало затоплення.
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27.06.2020 06:56 Ответить
Хрен им в задницу а не 176 млн! Они твари свои же леса вырубывали и продавали за границу,а теперь им помощь!? Пускай достают из под подушек деньги от продажи вырубленных лесов,и восстанавливаются.
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27.06.2020 07:47 Ответить
 
 