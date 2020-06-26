Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева

Суд в Москве санкционировал арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, которого в России обвиняют в призывах к терроризму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"

Российский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаев пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Срок ареста в виде двух месяцев должен исчисляться с момента задержания журналиста на территории РФ или его экстрадиции в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"