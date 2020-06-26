Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева
Суд в Москве санкционировал арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, которого в России обвиняют в призывах к терроризму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"
Российский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаев пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Срок ареста в виде двух месяцев должен исчисляться с момента задержания журналиста на территории РФ или его экстрадиции в страну.
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Слідчі Головного слідчого управління ДБР, за процесуального керівництва прокурорів ОГП, повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В.
Вони підозрюються у вчиненні державної зради
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