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арест (10435) Муждабаев (22)

Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева

Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева

Суд в Москве санкционировал арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, которого в России обвиняют в призывах к терроризму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"

Российский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаев пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Срок ареста в виде двух месяцев должен исчисляться с момента задержания журналиста на территории РФ или его экстрадиции в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"

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Топ комментарии
+16
Пук в лужу от кремлефашистов. Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы ездить в ********.
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26.06.2020 19:53
+13
Айдер молодець! Ну і звичайно - Смерть російським окупантам Бажаю москалям, щоб Москва знову згоріла!
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26.06.2020 20:06
+10
у зебилов и кацапов и враги общие
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26.06.2020 19:55
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Пук в лужу от кремлефашистов. Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы ездить в ********.
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26.06.2020 19:53 Ответить
Айдер достойный, смелый, честный, порядочный журналист, а такие люди ненавистны кацапским сатанистам, их колбасит и плющит от таких людей. Айдер бесит бесов и это отличный признак его человечности.
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26.06.2020 20:57 Ответить
у зебилов и кацапов и враги общие
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26.06.2020 19:55 Ответить
Тобі особисто обіцяв,чи хтось переказував тобі в омерику?
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26.06.2020 20:00 Ответить
в Рашке своя шиза.. а у нас Генпрокуратура и ГБР сходят с ума по своему..
Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева - Цензор.НЕТ 8195
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26.06.2020 19:59 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1275821457961111552 24 июн.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР, за процесуального керівництва прокурорів ОГП, повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В.
Вони підозрюються у вчиненні державної зради

https://twitter.com/dneprlena/status/1275821457961111552
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26.06.2020 20:00 Ответить
Российский суд заочно арестовал журналиста Муждабаева - Цензор.НЕТ 5579
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26.06.2020 20:04 Ответить
Айдер молодець! Ну і звичайно - Смерть російським окупантам Бажаю москалям, щоб Москва знову згоріла!
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26.06.2020 20:06 Ответить
А нам треба заочно арештувати Скабєєву.
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26.06.2020 20:11 Ответить
Какая там соСкаБеева ? Тут хотя бы кремлёвскую 5ю колону в Украине - ************ арестовать !
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26.06.2020 21:02 Ответить
за это украинский суд должен арестовать московского судью
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26.06.2020 20:11 Ответить
Муждабаеву похоже пора на лыжи становиться-при определённых обстоятельствах зелёные могут выдать на "раз-два"
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26.06.2020 20:13 Ответить
Кстати , что мешает ГПУ открьіть дело против Соловьева(Жириновского , Симоньян и т.п.) за призьівьі к войне с Украиной , к применению ЯО , к захвату украинских городов и областей? А суду оперативно рассмотреть ходатайство ГПУ и избрать меру пресечения в виде ареста. Тут же обратится к РФ с требованием об єкстрадиции и в Интерпол - о розьіске.
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26.06.2020 20:14 Ответить
Ще кілька років тому про це тут писав... Особливо проти Соловйова треба справу, бо в нього вілла в Італії (до речі недалеко від вілли Зе).
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26.06.2020 20:25 Ответить
С одного счета лубянского купленные?
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27.06.2020 01:45 Ответить
Пора аналогичное решение выкатывать нам и по Киселеву с Пометом! С подачей в ИНТЕРПОЛ.
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26.06.2020 20:32 Ответить
Мои поздравления Айдер! Этот высочайшее признание.
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26.06.2020 20:46 Ответить
Завтра бубочка ради рейтинга возьмет и обменяет Муждабаева на какого-нибудь алкаша из ДНР
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26.06.2020 20:56 Ответить
К счастью тут бубочка безсилен, Айдер гражданин Украины. Хотя, дибилов недооценивать не стоит.
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26.06.2020 21:02 Ответить
То же мне, проблема для бубочки? Цемах тоже гражданин Украины, и что, это помешало его обменять? И выкрасть могут. Скажут - сам границу пересек, не законно, естественно. Ну, все по методичкам.
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27.06.2020 20:34 Ответить
Это будет перебор даже для него. Хотя это сейчас. Что будет через пару месяцев, кто его знает.
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27.06.2020 21:34 Ответить
только в рашистком рейхе такое воевать в украине и заводить дела а навальный гуляет по парашке не сидит как так
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26.06.2020 21:52 Ответить
Я говорил и говорю - Вижу время, когда флаг Крымских татар, Украины и Чечни встанет над масквой
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26.06.2020 21:58 Ответить
А український суд в унісон з рашистським наочно пресує Дугарь, Антоненко, Кузьменко, Порошенко, Стерненко...
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26.06.2020 22:46 Ответить
 
 