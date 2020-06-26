Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА

В Херсонской облгосадминистрации отсутствие аккредитации для местных СМИ на визит Зеленского объяснили коронавирусом.

Пояснение опубликовано на странице ОГА в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области при участии Президента Украины и представителей правительства", - сказано в сообщении.

"В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", - утверждают в ОГА.

Читайте на Цензор.НЕТ: Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня херсонские СМИ устроили бойкот визиту в регион президента Владимира Зеленского. Издания стали публиковать сатирические новости о президенте или пустые страницы.