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Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА

Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА

В Херсонской облгосадминистрации отсутствие аккредитации для местных СМИ на визит Зеленского объяснили коронавирусом.

Пояснение опубликовано на странице ОГА в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области при участии Президента Украины и представителей правительства", - сказано в сообщении.

"В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", - утверждают в ОГА.

Читайте на Цензор.НЕТ: Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня херсонские СМИ устроили бойкот визиту в регион президента Владимира Зеленского. Издания стали публиковать сатирические новости о президенте или пустые страницы.

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Топ комментарии
+46
та є....

Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА - Цензор.НЕТ 2018
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26.06.2020 20:19
+31
https://twitter.com/P22067877
https://twitter.com/P22067877

Колбаса по 2.20

@P22067877

·https://twitter.com/P22067877/status/1276417840975941632 9 ч

Стоило только назвать ребенка в честь ЗЭ и понеслась - наводнения, землетрясения
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26.06.2020 20:16
+30
Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА - Цензор.НЕТ 6001
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26.06.2020 20:26
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т.е местный коронавирус очень отличается от столичного? или шо???
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26.06.2020 20:48 Ответить
нарiду запрещается:
- смотреть на величайшего без телевизора;
- смотреть как слуги стругают корабельную сосну;
- смотреть как дальнобойщики "взвешивают" зе.
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26.06.2020 20:49 Ответить
Местных журналистов не пустили к
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26.06.2020 20:52 Ответить
Да чего уж там:негласно сформирован пул придворных жополизов из СМИ которые "соблюдают журналистские стандарты
" ну т.е "правильно" доносят до народа новости.Скоро будет "Один в один" в смысле никакой разницы между бубочкой и российским обнулителем
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26.06.2020 21:09 Ответить
Я бы на месте жителей Херсона напрягся. Осел апокалипсиса ничего хорошего привезти не может
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26.06.2020 21:12 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3837466386269666&set=p.3837466386269666&type=3&eid=ARBVFcmdb_ozkMtZLC4aTPpW1pEtpDJ6
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26.06.2020 21:22 Ответить
Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА - Цензор.НЕТ 1295
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26.06.2020 21:24 Ответить
Важливе питання до порохолюбів: це уже обіцяний вами весь останній рік РЕВАНШ чи ще нє? Уточніть, а то у мене ще методички немає
Основний інформаційний ТВ-канал регіонала-олігарха Порошенко висвітлює регіональні передвиборчі піар-поїздки іншого регіонала - Бойко.

https://twitter.com/olegperviy17/status/1276503457868865536/photo/1
Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА - Цензор.НЕТ 6927
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26.06.2020 23:40 Ответить
а це вже перемоги зеленої плісняви? Чи ще почекати декілька років?
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27.06.2020 01:06 Ответить
А чего ж ты,ботва зеленая.на форум без методички вылезла?
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27.06.2020 08:35 Ответить
Новости показывают новости, странно, да?
Хотя подпись снизу мне не нравится! Может на правах рекламы?
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27.06.2020 11:08 Ответить
В Херсоне за весь карантин было выявлено 15 случаев Ковид . За последний месяц ро области не больше 20 случаев . Гнилая отмазка .Бояться что бы царю нихто вопросов не позадавал почему Херсонская область это задний проход Украины.
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26.06.2020 21:26 Ответить
зелена муха повинна відкладати яйця в тиші
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26.06.2020 21:26 Ответить
Ну под кайфом прэзыдент. Что вы все пристали к ослу.
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26.06.2020 21:59 Ответить
Боялись заразить журналистов медвежий болезнью презика.
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26.06.2020 22:05 Ответить
Смердить гнилою відмазкою сцикуна.
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26.06.2020 22:34 Ответить
Очень интересно узнать, кто же в Херсонской ОГА является высоким спецом "профессионализма, соблюдения стандартов журналистики и журналистской этики"?!
Примитивная форма местечкового запрета на профессию!
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26.06.2020 22:37 Ответить
придурки.. в Херсоні немає вірусу..
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26.06.2020 23:25 Ответить
Если взять во внимание, тот факт что в Херсонской области один из самых низких уровней заболевания коронавирусом по Украине (по официальной статистике), то "официальная отмазка" выглядит, мягко говоря глупо... Или "текст по дебильному написан?"
P.s. Или это пытались защитить журналистов от возможно зараженных "столичных гостей"?)
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27.06.2020 01:49 Ответить
Оправдание деблное, стандартное. Мендель-стайл. Она и писала.
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27.06.2020 08:44 Ответить
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