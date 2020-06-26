Местных журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса, - Херсонская ОГА
В Херсонской облгосадминистрации отсутствие аккредитации для местных СМИ на визит Зеленского объяснили коронавирусом.
Пояснение опубликовано на странице ОГА в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области при участии Президента Украины и представителей правительства", - сказано в сообщении.
"В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", - утверждают в ОГА.
Читайте на Цензор.НЕТ: Херсонские СМИ отказались публиковать новости о визите Зеленского
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня херсонские СМИ устроили бойкот визиту в регион президента Владимира Зеленского. Издания стали публиковать сатирические новости о президенте или пустые страницы.
Пожалуйста, подождите...
- смотреть на величайшего без телевизора;
- смотреть как слуги стругают корабельную сосну;
- смотреть как дальнобойщики "взвешивают" зе.
" ну т.е "правильно" доносят до народа новости.Скоро будет "Один в один" в смысле никакой разницы между бубочкой и российским обнулителем
Основний інформаційний ТВ-канал регіонала-олігарха Порошенко висвітлює регіональні передвиборчі піар-поїздки іншого регіонала - Бойко.
https://twitter.com/olegperviy17/status/1276503457868865536/photo/1
Хотя подпись снизу мне не нравится! Может на правах рекламы?
Примитивная форма местечкового запрета на профессию!
P.s. Или это пытались защитить журналистов от возможно зараженных "столичных гостей"?)