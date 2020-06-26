НКРЭКУ хочет повысить тарифы на ток для заводов вопреки протесту всех энергетиков и промышленников
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вопреки протесту всех участников рынка намерена инициировать повышение тарифа на передачу электроэнергии госкомпанией "Укрэнерго" в 2 раза, что приведет к подорожанию электроэнергии для всех предприятий.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления НКРЭКУ согласовала на заседании 26 июня.
По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, регулятор намерен принять решение именно о повышении тарифов Укрэнерго вдвое 11 июля. При этом до этой даты игроки рынка и депутаты могут передавать свои предложения, которые помогут избежать такого повышения тарифов для "Укрэнерго", а затем и промышленности.
"Мы открыты, слушаем и если увидим источники для улучшения тарифной ситуации - мы будем только "За", - подчеркнул Тарасюк.
Напомним, НКРЭКУ планировало 24 июня рассмотреть вопрос о повышении тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в 4 раза с августа 2020 года. Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в зеленую энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности.
На данную инициативу резко негативно отреагировало Министерство энергетики, все ключевые потребители электроэнергии – предприятия, металлургические заводы, а также энергетические компании. После этого НКРЭКУ перенесло заседание на 26 июня и все равно предложило повысить тариф "Укрэнерго", но уже в 2 раза.
Как заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.
По ее мнению, пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" должен происходить в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все другие возможности. Она считает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения.
При этом в компании ДТЭК выступили против кратного повышения тарифов "Укрэнерго" и назвали действия НКРЭКУ провокацией с целью создания конфликта промышленности с энергетическими предприятиями. По словам генерального директора компании Д.Трейдинг (входит в ДТЭК) Виталия Бутенко, попытка повысить тариф "Укрэнерго" инициируется для того, чтобы навредить меморандуму между Кабинетом министров Украины и инвесторами в зеленую энергетику, ставшего основой для законопроекта №3658, который снижает зеленые тарифы и решает проблему споров государства с иностранными инвесторами.
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Ну, понятно откуда ноги тут ратут.
Саме час викласти портрет барана з підписом "Ти ж обіцяв!" або "А зниження тарифів не буде?"
"Важно, что, согласно этому закону, "зеленый" тариф привязан к курсу евро до 2030 года. А это означает защиту инвестиций от инфляции. Также мы отменили требование относительно местной составляющей, которая ранее сдерживала приход иностранных инвесторов на отечественный рынок. Теперь, чтобы получить "зеленый" тариф, оборудование не обязательно должно быть отечественного производства
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3009812
Шыкаладный алень - он такой