Суд в Нидерландах по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года

Рассмотрение дела по сути в суде в отношении сбитого рейса МН17 может начатьсяв феврале 2021 года, однако точная дата еще не известна.

Соответствующая информация размещена на сайте суда по МН17 в пятницу, по окончанию очередного судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки, обвинение предлагает назначить слушание по существу дела на февраль и март 2021 года, и предоставить родственникам слово в мае и июне 2021 года",- отмечается в сообщении.

Комментируя ход заседания в пятницу, в суде констатировали, что обвинение отреагировало на запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова о проведении дополнительного следствия и предложило, чтобы суд отклонил большинство этих запросов.

"Тем не менее, обвинение предлагает провести еще одно дополнительное расследование, назначив для этого экспертов. Обвинение также поддерживает просьбу допросить ограниченное число свидетелей и готово ответить на дополнительные вопросы защиты, например, о телекоммуникационных данных", - говорится в сообщении.

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Реагируя на позицию обвинения, адвокаты Пулатова проинформировали обвинение о праве допрашивать свидетелей и подавать запросы на проведение расследования, за исключением случаев, когда защита не имеет к ним обоснованного интереса. "Защита настаивает на многих своих запросах на расследование и считает, что следствие было неполным", - отмечается в пресс-релизе.

Ожидается, что суд огласит свое решение в отношении того, какие запросы защиты отклонены, а какие удовлетворены в пятницу 3 июля. "Все это служит для подготовки к рассмотрению дела по существу. Когда дело будет рассмотрено по существу, пока еще не определено", - сообщили в суде.

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В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервировано в год.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.