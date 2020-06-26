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Мартыненко (443) приговор (1176) Швейцария (600)

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко приговорен Федеральным уголовным судом Швейцарии к 28 месяцам заключения за отмывание EUR 2,8 млн.

Об этом со ссылкой на три источника сообщают журналисты проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

"Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около EUR 2,8 млн через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", - сообщают "Схемы".

По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бывший депутат Мартыненко получил от прокуратуры Швейцарии обвинение в отмывании 2,8 млн евро

В частности Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания", а Скаленко - 24 месяцев заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

Также на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд заложил юридическую мину под "дело Мартыненко", - адвокат

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко в Высший антикоррупционный суд Украины.

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Топ комментарии
+16
В Швейцарии уже приговаривают наших аферистов, а в Украине всё никак, всё "расследуют". Кстати, взявшие его на поруки персонажи, готовы понести свою ответственность или снова в кусты?
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26.06.2020 21:14
+12
Якщо відбувати покарання у Швейцарії, то у нас погодяться майже усі пенсіонери.😁
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26.06.2020 21:04
+10
Тепер потрібно посадити всіх суддів які відпускали Мартиненка і знімали з нього всі зобов'язання! Ну і сам Мартиненко має сісти з конфіскацією на довічне!
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26.06.2020 21:27
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І де він зараз?
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26.06.2020 21:04 Ответить
Тепер потрібно посадити всіх суддів які відпускали Мартиненка і знімали з нього всі зобов'язання! Ну і сам Мартиненко має сісти з конфіскацією на довічне!
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26.06.2020 21:27 Ответить
Заради Бога...... , посадити суддів?!?!! суддівська мафія яка у звязці з усіма гілками влади в цій країні, керує цією країною як їй лишень заманеться. А при такому нікчемному гарантові(язик не повертається......), для неї взагалі нема нічого неможливого. Тому, хто накрав міліони і мільярди, в цій країні покараний не буде доти, поки позиції суддівської мафії не ослабнуть. А оскільки держава не здатна боротися з цією мафією послабити і врешті-решт знищити цього потворного спрута може лише народ. Суди Лінча - єдине, що зможе зрушити з мертвої точки кримінально-тотальне панування суддівської мафії.
А допоки, судити доморощених злодюг і пройдисвітів при владі і навколо неї, можна лише в судах цивілізованих країн.
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27.06.2020 13:03 Ответить
Пока это вольный перепев журнализдов, если и есть первая инстанция, то апп6еляция впереди. Смешное "отмывание" у нас такую сумму каждый депутат"декларируе" наличными или типа занял другу, как Разумков.
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27.06.2020 12:43 Ответить
Якщо відбувати покарання у Швейцарії, то у нас погодяться майже усі пенсіонери.😁
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26.06.2020 21:04 Ответить
Слушай, друг, у тебя такие честные глаза.Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ - Цензор.НЕТ 1145
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26.06.2020 21:08 Ответить
Отакі у нас чесні депутати і того ми так бідно живемо! Зато як гарно розповідають чинуші та депутати казочки і обіцяють золоті гори !
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26.06.2020 21:12 Ответить
долго наблиолиненный кошелёк Кролика дурака клеил ,в позу вставал ,мандатом кидался , НО сколько верёвочке не виться конец неизбежен ........ Сеня ,Петя ... напряглись...
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26.06.2020 21:12 Ответить
В Швейцарии уже приговаривают наших аферистов, а в Украине всё никак, всё "расследуют". Кстати, взявшие его на поруки персонажи, готовы понести свою ответственность или снова в кусты?
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26.06.2020 21:14 Ответить
Дима потому что у нас "судейская система" была куплена еще до "нэзалежносты"
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26.06.2020 21:21 Ответить
Мне тут месяц назад "специалисты" по судебной реформе, рассказали что в 2014-2019 прошла чистка высших судов, а с 2020 она дошла до первички, так вот теперь мы с нетерпением ждём апофеоза правосудия и люстрации во всей своей красе
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26.06.2020 21:30 Ответить
таких мартыненков у зелёного как вшей на бродячей собаке
в семье не без уродов и ищем бревна в своём глазу
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26.06.2020 21:28 Ответить
Если будет сидеть как Паша Лазаренко, то за время отсидки сможет прикупить себе пару крутых особнячков в Швейцарии, ну и парочку яхт - внукам на забаву.
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26.06.2020 21:34 Ответить
Теперь у нас должны посадить всех судей и прокуроров, которые этого вора отмазывали.
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26.06.2020 21:48 Ответить
22 апреля 2017https://censor.net/news/437343/martynenko_otpustili_na_poruki_narodnyh_deputatov#_blank пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.Источник: https://censor.net/n3204703......... логично было бы посадить и кто его брал на ПАДЛЮКИ
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26.06.2020 21:52 Ответить
При всём моём отвращении к этой воровской шобле, надо отметить, что "поруки", на сколько я понимаю, гарантируют только то, что подсудный "персонаж" не сбежит. А он и не сбежал. Ибо некуда. На Западе его точно посадятЬ, зато в Украине- на этот счёт он может не беспокоиться...
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27.06.2020 03:04 Ответить
мартыненко - это комунист, шоли?
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26.06.2020 22:09 Ответить
Мартиненки-комуняки-злодії,але після цього рішення-і Народний Фронт Яценюка можна сміливо вважати злодіями.Тодішні депутати і 4-и міністри,які взяли його на поруки мають бути також притягнуті до відповідальності однозначно,а це аж 21-н виродок: міністри Л.Гриневич, В.Омелян, И.Жданов,ЦИК А.Магера,нардепи - Л.Емец, Г.Логвинский, А.Тетерук, Н.Княжицкий, М.Поляков, В.Еленский, Е.Ледовских, Е. Масорина, П.Пинзеник, Г.Кривошея, В.Сташук, Х.Мепаришвили, В.Кривенко, В.Корчик, Е.Бойко, В.Пидберезняк, Ф.Бендюженко.
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26.06.2020 22:21 Ответить
В Україні немае ні ОДНОГО ПРАКТИЧНО ТОПового чи ВІПа чиновника якого не можна "посадити" - тому НІХТО і не сидить
Кругова ПОВНА порука..."Система" -СПРУТ" - узаконена МАФІЯ...
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27.06.2020 11:27 Ответить
С Мартыненко все ясно,теперь пора взяться за поручителей.За одного "гиперлупа" уже взялись,надо и за остальных не забыть.
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26.06.2020 22:12 Ответить
От скотиняки ці швейцарці.Сєня точно їх суд назве агентами кремля,а Пеця їх рішення на весь світ обьявить "політичним переслідуванням" чесного петріота щирого українця Мартиненка.
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26.06.2020 23:21 Ответить
А если народ был бы не быдлом - вышлибы на улицы с требованием ратифицировать Римский устав - верховенство высших судов центральных органов ЕС над нашими и такие новости были бы каждый день. Но 90% не знает что это такое.
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27.06.2020 01:30 Ответить
Сидел я по молодости в немецкой тюрьме. Там лучше сидят,чем у нас 80% населения живет.
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27.06.2020 08:05 Ответить
Потрібно змінити Карний кодекс і вилучити ганебну статтю--взяття на поруки..
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27.06.2020 10:57 Ответить
А его однопартиицу Йулю когда?
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27.06.2020 10:58 Ответить
Пока это вольный перепев журнализдов, если и есть первая инстанция, то апп6еляция впереди. Смешное "отмывание" у нас такую сумму каждый депутат"декларируе" наличными или типа занял другу, как Разумков.
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27.06.2020 12:42 Ответить
 
 