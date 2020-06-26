Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко приговорен Федеральным уголовным судом Швейцарии к 28 месяцам заключения за отмывание EUR 2,8 млн.

Об этом со ссылкой на три источника сообщают журналисты проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

"Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около EUR 2,8 млн через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", - сообщают "Схемы".

По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

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В частности Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания", а Скаленко - 24 месяцев заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

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НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко в Высший антикоррупционный суд Украины.