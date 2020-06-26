Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков

Воду и продукты питания в пострадавшие от паводков регионы доставляют вертолетами ГСЧС и Нацгвардии. Иначе доставить туда питьевую воду невозможно, потому что стихия разрушила дороги.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас за счет вот этих трехдневных катаклизмов затопило около 5 тысяч колодцев с питьевой водой. Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там - ГСЧС и Национальной гвардии. Они везут в отсеченные районы воду питьевую и продукты питания", - сказал он.

Нехватку питьевой воды в пострадавших регионах Аваков назвал "гигантской проблемой".

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"Трудно ее доставить, потому что множество дорог перекрыто или повреждено. Примерно 205 километров дорог разных перекрыто", - пояснил он.

По словам министра, особые проблемы с доставкой питьевой воды - в Верховинском и Галичском районах Ивано-Франковщины. Сегодня туда осуществили 5 рейсов вертолета, каждый из которых доставил от 3 до 5 тонн воды.

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"Эта решена проблема, но она решена не на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, вы знаете. Тем более, сейчас лето, и мы очень переживаем по поводу соответствующих вспышек инфекции. … Когда вся эта грязь вышла, воды источников нет, она начинает высыхать, начинаются мухи, жара, и так далее", - сказал Аваков.