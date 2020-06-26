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Новости Паводки на Западной Украине
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Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков

Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков

Воду и продукты питания в пострадавшие от паводков регионы доставляют вертолетами ГСЧС и Нацгвардии. Иначе доставить туда питьевую воду невозможно, потому что стихия разрушила дороги.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас за счет вот этих трехдневных катаклизмов затопило около 5 тысяч колодцев с питьевой водой. Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там - ГСЧС и Национальной гвардии. Они везут в отсеченные районы воду питьевую и продукты питания", - сказал он.

Нехватку питьевой воды в пострадавших регионах Аваков назвал "гигантской проблемой".

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"Трудно ее доставить, потому что множество дорог перекрыто или повреждено. Примерно 205 километров дорог разных перекрыто", - пояснил он.

По словам министра, особые проблемы с доставкой питьевой воды - в Верховинском и Галичском районах Ивано-Франковщины. Сегодня туда осуществили 5 рейсов вертолета, каждый из которых доставил от 3 до 5 тонн воды.

Также на Цензор.НЕТ: Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зеленский. ФОТОрепортаж

"Эта решена проблема, но она решена не на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, вы знаете. Тем более, сейчас лето, и мы очень переживаем по поводу соответствующих вспышек инфекции. … Когда вся эта грязь вышла, воды источников нет, она начинает высыхать, начинаются мухи, жара, и так далее", - сказал Аваков.

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Топ комментарии
+3
А вы куда смотрели и чем занимались? Опять рюкзаками?
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26.06.2020 21:25
+3
Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков - Цензор.НЕТ 4197
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26.06.2020 21:25
+1
що, цей юний азіровець і справді сказав "на Украінє"?
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26.06.2020 21:37
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А вы куда смотрели и чем занимались? Опять рюкзаками?
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26.06.2020 21:25 Ответить
Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков - Цензор.НЕТ 4197
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26.06.2020 21:25 Ответить
А ще брудна вода через сотні тисяч нелегальних артезіанських свердловин потрапила у водоносні шари грунту і забруднила їх! Ось якось так! Колодязі це не проблема, вони неглибокі. А от свердловини це інша річ - 100-150м на такі глибини колодязі не риють!
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26.06.2020 21:25 Ответить
Свердловини лише для промислового використання треба узаконювати. Так що формулювання не вірне на рахунок "нелегальні".
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26.06.2020 21:38 Ответить
Так артезіанські свердловини сверлити на приватних подвір'ях заборонено! Кожна свердловина має мати окрему територію і санітарну зону. Просто Україне це територія без закону і тому свердловини сверлять скрізь де хочуть без дозволів і проектів! А потім через ці отвори в воду потрапляє бруд і весь горизонт стає брудним!
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26.06.2020 22:42 Ответить
А через легальні свердловини забруднення не відбулося ? Взагалі смак води зі свердловини міняється щороку , під час танення снігу та осінніх дощів. Але навесні це помітніше.
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26.06.2020 22:31 Ответить
Легальні свердловини знаходяться на висотах де не розливаються річки, тому що вони робляться згідно проектів та дозволів, на окремих огороджених територіях біля водонапорних башт, а водонапорні башти знаходяться в найвищій точці території!
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26.06.2020 22:44 Ответить
Дебільний ти ідеаліст ігоґ Л...
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26.06.2020 23:30 Ответить
Я цивілізована людина, яка відносить себе до християнської європейської цивілізації. А цивілізована людина розуміє цінність порядку і Закону і розуміє потребу в дотриманні законодавства та певних правил! Тільки дикуни-язичники не цінують порядок і Закон і не вміють жити згідно певних правил! Україна це християнська європейська країна яка має повертатись до своєї історичної ролі - впроваджування християнських загальнолюдських цінностей серед дикунів півночі. А однією з головних складових частин загальнолюдських цінностей є повага до Закону та порядку!
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27.06.2020 15:59 Ответить
Мої тобі співчуття...
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27.06.2020 22:44 Ответить
Срочно купить катера. И вертолет. Сотни миллионов евро были потрачены для дорогие игрушки для министра. В кредит, конечно, куда ж без него. Могли бы пригодиться сейчас эти деньги, или их часть...
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26.06.2020 21:27 Ответить
Це тіко мені здається, що за останній тиждень всі сили, засоби та способи кинуті на відбілювання рюкзакова? І Геращенко дифірамби співає щодня, і ЗМІ його розхвалюють... А єдине негативне, що згадують - то Кагарлик...
Але ж були і Княжичі, і Бровари, і вбивство підлітка... Це тіко те, що згадав за кілька секунд поки писав....
Що ж в нього на цю зелєшоблу, що його так захищає "сам" найвеличніший? Чи то просто вони з Бєнєю вже про все домовились?
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26.06.2020 21:31 Ответить
Вибачаюся, аваков що, мєнтівський цар? Та там же, в Західній Україні, менти в вишиванках кришують злодіїв і беруть хабарі. Там і начальство є, яке в долі. Чи царь падлец, а бояре хороші?
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26.06.2020 21:47 Ответить
що, цей юний азіровець і справді сказав "на Украінє"?
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26.06.2020 21:37 Ответить
Когде леса рубали и в Польшу толкали то не жаловались. А сейчас визжат что затопило их.
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26.06.2020 21:40 Ответить
разжигание розни прибыльное дело?
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26.06.2020 23:06 Ответить
Лаптелизи, не НА україні, а В Україні. Поважайте самі себе і лапті вас поважатимуть.
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26.06.2020 21:48 Ответить
То Тарас Шевченко лаптелиз?
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26.06.2020 22:16 Ответить
А может быть надо было баблецо свое, заработанное в польше просто вкладывать в укрпление дамб м. быть. А теперь мое мнение - хер вам ..............
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26.06.2020 22:10 Ответить
а может баблецо заработанное тобой у ахметки просто вкладывать в учебу...книжек себе купи...
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26.06.2020 23:04 Ответить
У лісовирубників тепер в тренді воду пити з вулиці. Бог не фраєр все бачить, або для атеїстів Ч. Дарвін чітко дав означення, що вид тварини, у яких жадоба до пожади гіпертрофована і безмежна, в природі вимирає перший .
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26.06.2020 22:14 Ответить
- всі знають, що катастрофа є наслідком вирубки лісу.
- оприлюдніть назви підприємств-лісорубів. їх не зупиняє навіть такі наслідки.
- чому лісоруби недоторкані, чому їм дозволено знищувати навіть майно громадян України?
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26.06.2020 22:29 Ответить
ТОВ «Кроно-Україна» Брошнівська філіяПаводки на Західній Україні затопили близько 5000 колодязів із питною водою, - Аваков - Цензор.НЕТ 1673
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26.06.2020 22:56 Ответить
"В звападной Украине" или "На западе Украины". "Цензор" позорит себя.
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26.06.2020 23:22 Ответить
 
 