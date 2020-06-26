Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов
Бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов считает, что основной причиной паводков на западе Украины является варварская вырубка леса.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"За три года убытков по незаконной вырубки леса был нанесено более чем на полмиллиарда гривен", - сказал Фирсов.
Он предлагает проанализировать ситуацию и признать, что одной из основных ее причин являются незаконные рубки леса.
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"Можно принимать концепции, можно принимать важные законы, поднимать штрафы. Но пока не будет конкретного наказания, конкретного человека в лесхозе, против которой было бы следствие, которая села за решетку - мы вот так будем по кругу ходит. И не дай Бог, чтобы через несколько лет была такая же ситуация", - добавил Фирсов.
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Інспектор куєв
а небо справді синє?
От чего откровенность?
пока в одном варенье варятся - нормально, то варенье
а как выкинули из сладкой жизни - фсё..уже не варенье а дерьмо и все там заляпаны... ))))
Потому Зеленский и тусует ту колоду, в смысле выбрасывает, набирает новых, опять неугодных нах, опять новых, пока не появятся ЛЮДИ, а не ворье из отпрысков совковой номенклатуры
Только не углубляйся сильнов ответ, я многое понимаю и про ахмета и про беню, и понимаю про партнёров пэтьки, там вообще вопросов много, как к президенту.....
но всю глубину и объемность того вертепа боюсь даже не предполагаем
только тот, кто внутри и знает силу смерча (с) )))
А выковыревать нужно, это начало.
Ты, про начало пути сам знаешь....
(очень часто думаю, что было бы если б остался жив Вячеслав Черновол ? те "идейные", "свідомі" и не замаранные, мне кажется, еще до 2000 что-то могли б сотворить (на уровне чуда) з такою довгоочікуванною, Незалежною і унітарною Державою - Україна ...але шкода...)
А при Пэдро зеленели прям
73% стадо аплодировало и оргазмировало, потом выбрало это чудо и все только усилилось, плюс добавился экономический кризис, дыры в бюджете, а олигархат обворовывает страну миллиардами.
73 процентный, так куда деваются наши карпатские леса?
но не забудь квакнуть что во всем виновата шмаркля
Это вам любой 73 процентный зебил скажет
Мне вообще нравится как порохоботы сводят все к абсолюту - черно-белое виденье мира прям.
Наверное что-то с развитием у них
П.С, ну там еще т Янык и Ющ, и Кравчук. все отличились
Ты очень хороший наглядный этому пример.
В статье приведен очередной факт того, доказывающий, что ты абсолютный лох, которого развели как школьника в апреле прошлого года.
Страной второй год правит марионетка олигархов, а 73-х процентный упоротый все выискивает Порошенко, которого больше года нет у власти.
Теперь читай по слогам:
Кар-па-ты вы-ру-ба-ют-ся, у-же бо-ль-ше го-да в стра-не пре-зи-дент Я-не -лох.
Может хоть так дойдет.
НУ ТЫ ПОНЕЛ, ДА?
Интересный вопрос проставил на онлайн-голосование этот шустрик.
Удовлетворены ли вы действиями президента относительно кацапии.Если ответить ДА значит нужно укреплять отношение из кацапией а если НЕТ значит мало работает в этом направлении и нужно увеличивать и укреплять отношения из кацапией.
Держава побудована гебісткими сексотами не дбає про громадян! При Зе вакханалія грабунку
на апогею!
Странная арифметика.
Кам может у нас быть
НЕЗАКОННАЯ
-вырубка леса
-добыча янтаря
-добыча гранита
-игорный бизнес
когда у нас уже шесть лет самый лучший министр МВД
прокуроры алкоголики
презиженты-борцы с корупцией
Все под контролем!!!