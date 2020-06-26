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вырубка (157) лес (618) экология (1577) Фирсов (153)

Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов считает, что основной причиной паводков на западе Украины является варварская вырубка леса.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"За три года убытков по незаконной вырубки леса был нанесено более чем на полмиллиарда гривен", - сказал Фирсов.

Он предлагает проанализировать ситуацию и признать, что одной из основных ее причин являются незаконные рубки леса.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины

"Можно принимать концепции, можно принимать важные законы, поднимать штрафы. Но пока не будет конкретного наказания, конкретного человека в лесхозе, против которой было бы следствие, которая села за решетку - мы вот так будем по кругу ходит. И не дай Бог, чтобы через несколько лет была такая же ситуация", - добавил Фирсов.

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Топ комментарии
+9
а кто рубил лес? козаченьки или агенты кремля ?...
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26.06.2020 21:37
+8
Фірсов і шо ти зробив на посаді?
Інспектор куєв
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26.06.2020 21:37
+6
То есть кто-то ложил себе бабло в карман, вырубая лес. Кто-то занимался незаконной застройкой. Кто-то засирал мусором всё, что можно. А теперь бюджет Украины будет спонсировать восстановление после все этого? Разве справедливо?
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26.06.2020 21:37
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а кто рубил лес? козаченьки или агенты кремля ?...
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26.06.2020 21:37 Ответить
Кремляді свій ліс маоістам продали
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26.06.2020 21:40 Ответить
ну типо упыряк как медведчук и остальное рыгалово
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26.06.2020 21:44 Ответить
а Закон о запрете вывоза кругляка под видом дров тоже он ветировал?
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27.06.2020 02:02 Ответить
Рагулі рубали. Справжні патріоти України.
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26.06.2020 22:18 Ответить
Фірсов і шо ти зробив на посаді?
Інспектор куєв
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26.06.2020 21:37 Ответить
Прижал ахметовский ММК и штрафанул мудаков, разливших в порту пальмовое масло. Достаточно?
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26.06.2020 22:31 Ответить
Тоді да А зеля, как использований викинул
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26.06.2020 22:34 Ответить
Не Зеленский его увольнял.
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26.06.2020 22:36 Ответить
Зе великому не до цього було треба Пуки було анус вилікувати і розгледіти "мір" у його зеньках
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26.06.2020 22:40 Ответить
Ерунду говоришь. Продолжать не вижу смысла.
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26.06.2020 22:42 Ответить
Так прижал, що Ахметка у бельгійського короля обійстя купив
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26.06.2020 22:42 Ответить
То есть кто-то ложил себе бабло в карман, вырубая лес. Кто-то занимался незаконной застройкой. Кто-то засирал мусором всё, что можно. А теперь бюджет Украины будет спонсировать восстановление после все этого? Разве справедливо?
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26.06.2020 21:37 Ответить
Так і тільки так. Якщо в загальному в людей відсутнє логічне мислення і розуміння в чому полягає зв'язок причина-наслідок, то хтось повинен за це все платити.
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26.06.2020 23:49 Ответить
Бурбака возьмите за жабры.
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26.06.2020 21:39 Ответить
дякую, кеп!
а небо справді синє?
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26.06.2020 21:40 Ответить
Фирсов подводит итоги своей бывшей работы ? Мог бы лаконечно сказать сколько у него в карманах осело.
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26.06.2020 21:41 Ответить
неожиданно...
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26.06.2020 21:42 Ответить
И заметь, молча сидел тогда, пока не пнули.
От чего откровенность?
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26.06.2020 22:31 Ответить
заметил...и обиженные как раз и сдают "коллег" )))
пока в одном варенье варятся - нормально, то варенье
а как выкинули из сладкой жизни - фсё..уже не варенье а дерьмо и все там заляпаны... ))))
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26.06.2020 22:41 Ответить
Отож.
Потому Зеленский и тусует ту колоду, в смысле выбрасывает, набирает новых, опять неугодных нах, опять новых, пока не появятся ЛЮДИ, а не ворье из отпрысков совковой номенклатуры
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26.06.2020 22:49 Ответить
думаю не один зеленский колоду тусует... советчиков-наставников полно...и у каждого свое видение обликоморале кандидатуры и ее методов работы ... кому сосны.. кому дятлы ))))
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26.06.2020 22:54 Ответить
Та многие хотят ту колоду потусовать, НО, пока, есть убеждение, что Зеленский очень доминирует в роли крупье.
Только не углубляйся сильнов ответ, я многое понимаю и про ахмета и про беню, и понимаю про партнёров пэтьки, там вообще вопросов много, как к президенту.....
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26.06.2020 23:05 Ответить
мы все всё понимаем... о чем-то догадываемся, что-то знаем..
но всю глубину и объемность того вертепа боюсь даже не предполагаем
только тот, кто внутри и знает силу смерча (с) )))
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26.06.2020 23:09 Ответить
И завертел эту хрень чучмо, ****.
А выковыревать нужно, это начало.
Ты, про начало пути сам знаешь....
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26.06.2020 23:16 Ответить
та и хирый лис Макарович ибн кравчучка тоже подмахивал, как умел...
(очень часто думаю, что было бы если б остался жив Вячеслав Черновол ? те "идейные", "свідомі" и не замаранные, мне кажется, еще до 2000 что-то могли б сотворить (на уровне чуда) з такою довгоочікуванною, Незалежною і унітарною Державою - Україна ...але шкода...)
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26.06.2020 23:26 Ответить
При Зеленском Карпаты лысеют, зато в Киеве выросло много корабельных сосен
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26.06.2020 21:42 Ответить
Незаконная вырубка леса за 3 года

А при Пэдро зеленели прям
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26.06.2020 21:47 Ответить
В апреле 2019 года марионетка олигархов на стадионе, задал Порошенко следующий вопрос: "Куда делись наши карпатские леса?". Также виртуоз игры балдой на пианино, что-то там квакал про янтарь и прочее.
73% стадо аплодировало и оргазмировало, потом выбрало это чудо и все только усилилось, плюс добавился экономический кризис, дыры в бюджете, а олигархат обворовывает страну миллиардами.
73 процентный, так куда деваются наши карпатские леса?
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26.06.2020 21:59 Ответить
8 процентный, туда же куда и и пэдро.
но не забудь квакнуть что во всем виновата шмаркля
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26.06.2020 22:12 Ответить
Конечно же во всем виноват Порох
Это вам любой 73 процентный зебил скажет
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26.06.2020 22:16 Ответить
Ноуп, в статье написано - за 3 года, алло, проснись, у тебя штаны в шоколаде. А это значит И пэдро и Зеля.
Мне вообще нравится как порохоботы сводят все к абсолюту - черно-белое виденье мира прям.
Наверное что-то с развитием у них
П.С, ну там еще т Янык и Ющ, и Кравчук. все отличились
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26.06.2020 22:26 Ответить
С развитием проблемы у 73 процентных дебилов
Ты очень хороший наглядный этому пример.
В статье приведен очередной факт того, доказывающий, что ты абсолютный лох, которого развели как школьника в апреле прошлого года.
Страной второй год правит марионетка олигархов, а 73-х процентный упоротый все выискивает Порошенко, которого больше года нет у власти.
Теперь читай по слогам:
Кар-па-ты вы-ру-ба-ют-ся, у-же бо-ль-ше го-да в стра-не пре-зи-дент Я-не -лох.
Может хоть так дойдет.
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26.06.2020 22:40 Ответить
непробиваемое дно.
Незаконна вирубка лісу за 3 роки завдала збитків більш ніж на півмільярда гривень, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов - Цензор.НЕТ 8214

НУ ТЫ ПОНЕЛ, ДА?
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26.06.2020 22:44 Ответить
И только 8% идиот уверен в правоте алкаша)))
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26.06.2020 22:34 Ответить
За останній рік темп вирубок виріс у 7 разів.
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27.06.2020 12:40 Ответить
Только забыл упомянуть сколько прибыли принесла кому-то.
Интересный вопрос проставил на онлайн-голосование этот шустрик.
Удовлетворены ли вы действиями президента относительно кацапии.Если ответить ДА значит нужно укреплять отношение из кацапией а если НЕТ значит мало работает в этом направлении и нужно увеличивать и укреплять отношения из кацапией.
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26.06.2020 21:47 Ответить
Наш ліс 20 років рубають! Бурштин копають!
Держава побудована гебісткими сексотами не дбає про громадян! При Зе вакханалія грабунку
на апогею!
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26.06.2020 21:47 Ответить
То ли при Пете, все с отрубанными руками ходили.
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26.06.2020 22:07 Ответить
А що Петро ідеал? Але рух до створення національної держави був започаткований. При овощі фурсови, Лещенко голови б не підняли.
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26.06.2020 22:37 Ответить
страной десятки лет управляли прокацапские регионалы.
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26.06.2020 21:54 Ответить
Бурбак крал в вышиванке... Так можно...
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26.06.2020 22:13 Ответить
Точно так же как и Петя одевал вышиванку и торговал и сотрудничал с окупантами
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26.06.2020 22:27 Ответить
Одно наводнение больше миллиарда, а совокупный от вырубки только пол?
Странная арифметика.
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26.06.2020 22:08 Ответить
За что же зермак убрал фирсова, за то что фирсов понял буквально, искоренять коррупцию, а на самом деле надо имитировать реформы, зермак даже рот не раскрыл по этому поводу, значит продолжается, начатая рошеном, имитация реформ, приехали.
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26.06.2020 22:08 Ответить
Во заливает!!

Кам может у нас быть
НЕЗАКОННАЯ
-вырубка леса
-добыча янтаря
-добыча гранита
-игорный бизнес
когда у нас уже шесть лет самый лучший министр МВД
прокуроры алкоголики
презиженты-борцы с корупцией
Все под контролем!!!
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26.06.2020 22:12 Ответить
Только идиот пилит ветку на которой сидит. Идиотов не жалко, они не хотят лечиться, от них только проблемы, так что пусть тонут. Природа борется с врагами, те, кто её уничтожает должны сгинуть .
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27.06.2020 07:32 Ответить
 
 