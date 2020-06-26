Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов считает, что основной причиной паводков на западе Украины является варварская вырубка леса.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"За три года убытков по незаконной вырубки леса был нанесено более чем на полмиллиарда гривен", - сказал Фирсов.

Он предлагает проанализировать ситуацию и признать, что одной из основных ее причин являются незаконные рубки леса.

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"Можно принимать концепции, можно принимать важные законы, поднимать штрафы. Но пока не будет конкретного наказания, конкретного человека в лесхозе, против которой было бы следствие, которая села за решетку - мы вот так будем по кругу ходит. И не дай Бог, чтобы через несколько лет была такая же ситуация", - добавил Фирсов.