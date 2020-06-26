Шкарлета рекомендовали президенту ведущие ректоры, у него есть видение и менеджерский опыт, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали назначения исполняющим обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
"Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки", - пояснил Шмыгаль.
"У человека хорошее и ясное видение, он имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрание ведущих ректоров дало ему во время встречи с президентом", - добавил премьер.
На вопрос об отказе Верховной Рады назначать Шкарлета, глава правительства ответил: "Как такой отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки - это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".
В то же время Шмыгаль не смог ответить, как долго Шкарлет будет находиться в статусе и.о. министра.
"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", - пояснил премьер-министр.
Шмыгаль заверил, что в деле с назначением Шкарлета "президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам".
Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.
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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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Ведуще ректоры, кроме торговли своими землями под застройку "для припадаватилей" существенный приварок имею от вступительных экзаменов. Так что их человечек - министр Скарлетт должен отменить независимую аттестацию и вернуть вступительные экзамены!
Какую пакость мы вынуждены наблюдать, друзья мои!
Этого инновацыонного министра-клоуна:
ЭТо не бюрократия, это - КОРРУПЦИЯ. Когда все эти райадминистраци проталкивают своих людей в администрации президента......
А то что он клоун, а не учёный, очевидно из простого факта: настоящий учёный НИКОГДА не употребляет в своих работах слов - паразитов типа "инновационный" и пр. (интересно, чем "инновационный" отличается от "новый"?) см:
У жовтні 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення»
У 2017 році за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ - підтримки діяльності інноваційного університету» в складі колективу отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8 Державну премію України в галузі освіти у номінації «Вища освіта»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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