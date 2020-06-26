Шкарлета рекомендовали президенту ведущие ректоры, у него есть видение и менеджерский опыт, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали назначения исполняющим обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, против которого выступил профильный комитет парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

"Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки", - пояснил Шмыгаль.

"У человека хорошее и ясное видение, он имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрание ведущих ректоров дало ему во время встречи с президентом", - добавил премьер.

На вопрос об отказе Верховной Рады назначать Шкарлета, глава правительства ответил: "Как такой отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки - это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

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В то же время Шмыгаль не смог ответить, как долго Шкарлет будет находиться в статусе и.о. министра.

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок - это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", - пояснил премьер-министр.

Шмыгаль заверил, что в деле с назначением Шкарлета "президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам".

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.