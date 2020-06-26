Из-за роста случаев инфицирования COVID-19 в Киевской области ограничено проведение массовых мероприятий и сокращено время работы общепита и развлекательных учреждений, - ОГА
В Киевской области Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании постановила сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, а также сократить до 22.00 время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкйо на пресс-службу Киевской ОГА.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы повестки дня: о противоэпидемическом положении на территории Киевской области, связанном с коронавирусом и о выполнении мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания", – говорится в сообщении.
Кроме того, рассматривались вопросы связанные с усилением карантина, а именно:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (в области это 21,33% (норма - менее 50%);
- среднее количество ПЦР-тестирования. Сейчас - 39,68 (норма - более 24% на 100 тыс. населения за последние 7 дней);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 6,5% (норма менее 11%);
- динамика роста случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 51,28% (норма не более 10%).
С учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с пятницы, 26 июня 2020, ввести следующие ограничения:
- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22.00.
Кроме того, усилен контроль:
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
- установить контроль по безусловному выполнению субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.
"Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", – сообщили в КОГА.
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То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином.
..... Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале.
А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту.
Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору.
Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ.
Olga Len справедливо обратила внимание: Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польше по 18.700 $, а в России дешевле - только по 3.300 $ или по 25 копеек за маску (!!!). Мышебратья! Вспомните цены у нас, когда ввели карантин".
Источник: https://censor.net/n3204724
украинская больница - идеальное место чтоб заразиться.
І мене бісить стан справ коли паразити-"керувальники" викликають нас до себе в довбаний куів . Доводиться їхати і знаходитись в тому гадюшнику. А потім ще й вони самі їздять по філіях, які знаходяться в різних областях - з якимись дебільними перевірками.