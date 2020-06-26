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Из-за роста случаев инфицирования COVID-19 в Киевской области ограничено проведение массовых мероприятий и сокращено время работы общепита и развлекательных учреждений, - ОГА

Из-за роста случаев инфицирования COVID-19 в Киевской области ограничено проведение массовых мероприятий и сокращено время работы общепита и развлекательных учреждений, - ОГА

В Киевской области Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании постановила сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, а также сократить до 22.00 время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкйо на пресс-службу Киевской ОГА.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы повестки дня: о противоэпидемическом положении на территории Киевской области, связанном с коронавирусом и о выполнении мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания", – говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривались вопросы связанные с усилением карантина, а именно:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (в области это 21,33% (норма - менее 50%);

- среднее количество ПЦР-тестирования. Сейчас - 39,68 (норма - более 24% на 100 тыс. населения за последние 7 дней);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 6,5% (норма менее 11%);

- динамика роста случаев инфицирования COVID-19. Сейчас 51,28% (норма не более 10%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области ограничили доступ в сельсовет из-за коронавируса в семье одного из сотрудников

С учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с пятницы, 26 июня 2020, ввести следующие ограничения:

- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22.00.

Кроме того, усилен контроль:

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

Читайте: Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

- установить контроль по безусловному выполнению субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

"Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", – сообщили в КОГА.

Также смотрите: Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+5
Когда эту власть снесут, прекратятся все эпидемии и маскарады. Мы уже забыли, что такое нормальная человеческая жизнь, без баба-да и корабельных сосен, без масок и штрафов, без оплаты собаками за коммуналку, без ковида и Ляшка пучеглазого.
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26.06.2020 22:20
+3
Просто боятся, что вислюка снесут.
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26.06.2020 22:11
+2
А в Италии, Испании, Франции кого нужно снести, чтобы там не болели, не умирали?
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26.06.2020 22:46
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Просто боятся, что вислюка снесут.
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26.06.2020 22:11 Ответить
300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить.
То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
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27.06.2020 00:34 Ответить
Когда эту власть снесут, прекратятся все эпидемии и маскарады. Мы уже забыли, что такое нормальная человеческая жизнь, без баба-да и корабельных сосен, без масок и штрафов, без оплаты собаками за коммуналку, без ковида и Ляшка пучеглазого.
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26.06.2020 22:20 Ответить
А в Италии, Испании, Франции кого нужно снести, чтобы там не болели, не умирали?
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26.06.2020 22:46 Ответить
Того , кто вирус создал, чтобы рынок под вакцину создать.
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26.06.2020 22:53 Ответить
Ну Зеленский тварь, что творит, вирусом всех заразил, чтобы вакциной торговать!!!
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26.06.2020 23:01 Ответить
Вот и я о том же.
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26.06.2020 23:32 Ответить
вислюк и Ко торговали масками в начале эпидемии, как и распродавали держрезерв.
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином.

..... Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале.
А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту.
Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору.
Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ.
Olga Len справедливо обратила внимание: Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польше по 18.700 $, а в России дешевле - только по 3.300 $ или по 25 копеек за маску (!!!). Мышебратья! Вспомните цены у нас, когда ввели карантин".
Источник: https://censor.net/n3204724
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27.06.2020 00:37 Ответить
Нигде в Европе людей силой не забирают в больницы, только в Украине. Человек в украинской больнице может умереть от голода или грязи, а скажут что из-за коронавируса.
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26.06.2020 23:41 Ответить
может и от вируса. точнее, "с".
украинская больница - идеальное место чтоб заразиться.
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27.06.2020 03:07 Ответить
порошенко прийди, ковид прогони!
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26.06.2020 22:29 Ответить
Чому Кієв досі не перекрили?!
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26.06.2020 22:35 Ответить
ты откуда?
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27.06.2020 03:08 Ответить
Із Сумщини.
І мене бісить стан справ коли паразити-"керувальники" викликають нас до себе в довбаний куів . Доводиться їхати і знаходитись в тому гадюшнику. А потім ще й вони самі їздять по філіях, які знаходяться в різних областях - з якимись дебільними перевірками.
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27.06.2020 07:53 Ответить
Хроника наш пост ( tZE inform ) от 15.05.2020 г. - "Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня. "
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26.06.2020 23:11 Ответить
карантин выгоден зебыдлу, чтобы оправдать бездеятельность , воровство и сдачу интересов страны.
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26.06.2020 23:12 Ответить
Правильно,яков.Ну вот почему этот Зе не стоит на каждой остановке и не надевает людям маски на лицо?Или в ресторанах и барах не рассаживает людей за столиками?
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27.06.2020 08:15 Ответить
А в штатах,Испании,Великобритании,Италии,Франции,Канаде и других западноевропейских странах кого надо снести? Люди виноваты что снова вспышка. да и карантин рано сняли. Он в Италии сейчас реальный спад.
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26.06.2020 23:35 Ответить
Правительство. Новое должно отдать под суд дурантинщиков. Возможно, ВОЗ.
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27.06.2020 03:09 Ответить
Не понятно почему Испания,Великобритания,Швеция и Нидерланды данные о выздоровлинях скрыли....
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26.06.2020 23:36 Ответить
люди! ну поучитесь вы хоть чему-нибудь у хвостатых ))))))
Через зростання випадків інфікування COVID-19 в Київській області обмежено проведення масових заходів і скорочено час роботи громадського харчування та розважальних закладів, - ОДА - Цензор.НЕТ 8891
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26.06.2020 23:45 Ответить
Учись , Вася. Животным станешь.
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26.06.2020 23:51 Ответить
учусь... не стал ))))
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26.06.2020 23:57 Ответить
 
 