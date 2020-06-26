Ливни на западе страны скоро прекратятся, погода будет способствовать быстрому высыханию влаги, - Гидрометцентр

Проливные дожди на западе Украины сменятся небольшими дождями, которые пройдут 27-30 июня, затем наступит период "спокойной погоды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. "Ситуация меняется, циклоничнисть затихает", - заверила она.

"До 30 июня могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха будет способствовать тому, что все будет подсыхать очень быстро", - сказала синоптик.

По ее словам, погоду практически всей территории Украины будет влиять область повышенного атмосферного давления. "Дожди постепенно прекратятся".

"К 5-6 июля мы ожидаем период спокойной погоды, без шквалов, дождей, ливней и града по всей территории Украины", - спрогнозировала синоптик.

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