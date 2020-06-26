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Гидрометцентр (665) погода (2724) прогноз (698)

Ливни на западе страны скоро прекратятся, погода будет способствовать быстрому высыханию влаги, - Гидрометцентр

Ливни на западе страны скоро прекратятся, погода будет способствовать быстрому высыханию влаги, - Гидрометцентр

Проливные дожди на западе Украины сменятся небольшими дождями, которые пройдут 27-30 июня, затем наступит период "спокойной погоды".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. "Ситуация меняется, циклоничнисть затихает", - заверила она.

"До 30 июня могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха будет способствовать тому, что все будет подсыхать очень быстро", - сказала синоптик.

По ее словам, погоду практически всей территории Украины будет влиять область повышенного атмосферного давления. "Дожди постепенно прекратятся".

"К 5-6 июля мы ожидаем период спокойной погоды, без шквалов, дождей, ливней и града по всей территории Украины", - спрогнозировала синоптик.

Также читайте: За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до двух с половиной месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр

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переклад: зараз як ушкварить спека - ховайсь у погріб, у кого не залило...
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26.06.2020 22:14 Ответить
ну хорошо водичка прогреется купатся можно будет
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27.06.2020 00:14 Ответить
Ничего, главное корона вирус будет позади
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26.06.2020 22:16 Ответить
нам пороблено
нам усім пороблено
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26.06.2020 22:28 Ответить
Как подсохнет...все дружно в лес...деревья валить...😃 надо же разрушенное восстанавливать...
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26.06.2020 22:35 Ответить
а....)))) т.е не надо и напрягаться - все само рассосется и поубирается... мосты восстанут из бездны (и обещанного опять пять лет ждут)
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26.06.2020 22:44 Ответить
Ливни прекратятся
И потоп сойдёт
Кэп про рчевидность
плодотворно жгёт..
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26.06.2020 23:02 Ответить
На сході вже 3 місяці немає дощу - все висохло долоні на метр у землю можна засунути.
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26.06.2020 23:08 Ответить
БОЖЕ ДОПОМОЖ1 УКРА1Н1 У ВСЬОМУ
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27.06.2020 06:40 Ответить
 
 