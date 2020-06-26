53,6% россиян не хотят, чтобы Путин оставался на посту президента до 2036 года, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА

Большинство опрошенных граждан РФ не хотят видеть Владимира Путина на посту президента страны до 2036 года.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Open Media Foundation. Результаты исследования были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Так, 53,6% опрошенных сказали что не хотели бы, чтобы Путин оставался на посту президента РФ до 2036 года.

20,4% опрошенных хотят, чтобы Путин сохранил свой пост до 2036 года.

Еще 26% затруднились дать ответ.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с 16 по 24 июня 2020 года. Выборка составляет 1600 человек, погрешность - 3%.

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