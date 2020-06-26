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опрос (2650) путин (30476) россия (92999)

53,6% россиян не хотят, чтобы Путин оставался на посту президента до 2036 года, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА

53,6% россиян не хотят, чтобы Путин оставался на посту президента до 2036 года, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА

Большинство опрошенных граждан РФ не хотят видеть Владимира Путина на посту президента страны до 2036 года.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Open Media Foundation. Результаты исследования были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Так, 53,6% опрошенных сказали что не хотели бы, чтобы Путин оставался на посту президента РФ до 2036 года.

20,4% опрошенных хотят, чтобы Путин сохранил свой пост до 2036 года.

Еще 26% затруднились дать ответ.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с 16 по 24 июня 2020 года. Выборка составляет 1600 человек, погрешность - 3%.

Также на Цензор.НЕТ: "Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием. ФОТО

53,6% россиян не хотят, чтобы Путин оставался на посту президента до 2036 года, - опрос Open Media Foundation 01

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Топ комментарии
+28
А кто их будет спрашивать. Как хозяин скажет, так и будет.
Это Россия-- страна рабов, страна господ и Вы мундиры голубые ....
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26.06.2020 22:19
+8
А замість путіна буде аналогічне лайно.
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26.06.2020 22:20
+7
какой уж есть...вибачайте.) реальное фото, не причесанное и не отретушированное.

альфа-самец всея раши-паРаши ёпта.))
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26.06.2020 22:29
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Брось ты, Зе ничего не решает. А мне вот интересно, он после вернется в Квартал 95?
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26.06.2020 22:47 Ответить
ты хоть понял чего написал????
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26.06.2020 22:50 Ответить
плешивое ху...ло на фуфельнике вертело мнение рассеян о чем бы то ни было. и спрашивать их хотят ли они чтобы оно ими и дальше правило не собирается. еще усатый упырь сралин говорил, важно не то как голосуют, а как считают голоса. власть ху...ло и его кремлевская ОПГ добровольно не отдадут. только через большую кровь
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26.06.2020 22:53 Ответить
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 2885
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26.06.2020 22:53 Ответить
***
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит крУгом день и ночь.

Борис Стомахин
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26.06.2020 23:03 Ответить
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5908
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26.06.2020 23:21 Ответить
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5805
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26.06.2020 23:33 Ответить
Зараз виявиться,що у пуйла загадкова хвороба як у Бенджаміна Баттона і він ще кацапами може проправити років з п'ядесят а там обнулиться і знову по колу.
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27.06.2020 00:08 Ответить
Отак от, москалики. Нє хочєцца, а прідьоцца...
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27.06.2020 00:20 Ответить
Не, не, почетно до лафета в обнуленный мавзолей.
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27.06.2020 01:05 Ответить
І до чого всесвітня наука продвинулася-вже сьомого путлера для рашистів клонують,а їм все ще не всe подобається.Лишньохромосомні чи що?
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27.06.2020 01:51 Ответить
остальные 40+ просто понимают что не доживут.
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27.06.2020 02:28 Ответить
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 7253
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27.06.2020 02:32 Ответить
А кого это волнует, хотят или не хотят. Сделают так, что хотят. Кто вообще проверяет эти бюллетени? Все нарисуют как надо.
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27.06.2020 08:40 Ответить
за вдовца подтянутся товарищи, шо там говорить
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27.06.2020 16:46 Ответить
Не хотят,но дружно проголосуют за.
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27.06.2020 09:59 Ответить
Путлер капут.
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27.06.2020 10:07 Ответить
а у него вьібора нет, в лучшем случае турма, а то стенка
чекистьі начудили на всю катушку, а кончик-то есть...
и Суд Божий впереди, а пока - страна будет наказана
вот тавалиси гутарят: сибиля наса, если крьімваш
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27.06.2020 16:45 Ответить
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