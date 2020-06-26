53,6% россиян не хотят, чтобы Путин оставался на посту президента до 2036 года, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА
Большинство опрошенных граждан РФ не хотят видеть Владимира Путина на посту президента страны до 2036 года.
Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Open Media Foundation. Результаты исследования были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Так, 53,6% опрошенных сказали что не хотели бы, чтобы Путин оставался на посту президента РФ до 2036 года.
20,4% опрошенных хотят, чтобы Путин сохранил свой пост до 2036 года.
Еще 26% затруднились дать ответ.
Опрос был проведен методом телефонного интервью с 16 по 24 июня 2020 года. Выборка составляет 1600 человек, погрешность - 3%.
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Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит крУгом день и ночь.
Борис Стомахин
чекистьі начудили на всю катушку, а кончик-то есть...
и Суд Божий впереди, а пока - страна будет наказана
вот тавалиси гутарят: сибиля наса, если крьімваш