Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА

Число россиян, не поддерживающих политику Путина в отношении Украины, оказалось больше числа тех, кто считает ее правильной. Но больше всего респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Таковы результаты телефонного опроса, проведенного Open Media Foundation. Результаты исследования были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

31,6% опрошенных сказали, что не одобряют политику Путина в отношении Украины.

Правильной ее считают 30% опрошенных россиян.

38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом среди тех, кто не поддерживает политику Путина по отношению к Украине 64% считают себя сторонниками либеральной идеологии, 4% - сторонниками имперской идеологии, и 32% не определились.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с 16 по 24 июня 2020 года. Выборка составляет 1600 человек, погрешность - 3%.

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