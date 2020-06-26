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опрос (2650) путин (30476) россия (92999)

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation. ИНФОГРАФИКА

Число россиян, не поддерживающих политику Путина в отношении Украины, оказалось больше числа тех, кто считает ее правильной. Но больше всего респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Таковы результаты телефонного опроса, проведенного Open Media Foundation. Результаты исследования были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

31,6% опрошенных сказали, что не одобряют политику Путина в отношении Украины.

Правильной ее считают 30% опрошенных россиян.

38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом среди тех, кто не поддерживает политику Путина по отношению к Украине 64% считают себя сторонниками либеральной идеологии, 4% - сторонниками имперской идеологии, и 32% не определились.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с 16 по 24 июня 2020 года. Выборка составляет 1600 человек, погрешность - 3%.

Также на Цензор.НЕТ: Война за Херсон. Почему РФ готовит военное нападение на Украину. ВИДЕО

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation 01

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation 02

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Топ комментарии
+26
38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Ну, правильно. Я только что своего кота спросил - тот же эффект.
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26.06.2020 22:25
+22
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 1279
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26.06.2020 22:34
+20
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6018 Суть пробліми:

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5290
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26.06.2020 22:36
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Правила форума Совет форумчан
38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Ну, правильно. Я только что своего кота спросил - тот же эффект.
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26.06.2020 22:25 Ответить
лучшее что можно сказать
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26.06.2020 22:27 Ответить
Всё правильно вы говорите. Показательнее другой момент. Недавно(то ли после убийства Немцова или после демонстраций оппозиционеров в Москве) шло бурное обсуждение этих оппозиционеров и их критики Путина в отношении Украины.И вдруг выяснилось,что при всей критике,на вопрос :"А Крым"?.А итоге - он конечно не прав по поводу Украины,но Крым то наш,как не крути.Вот и вся оппозиция по Украине сдулась,как проколотый мяч.
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26.06.2020 23:00 Ответить
Давай не скатываться в унылый расизм. Есть и среди русских люди которые не кацапы. Но на всякий случай нам лучше их не замечать.
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26.06.2020 23:10 Ответить
Не совсем понял про унылый расизм.Был в России великодержавный шовинизм,а затем когда в 30-х уж больно развилось течение превосходства "русских" на другими нациями ,входящими в СССР было постановление ВКПб о не о великодержавном,а о великорусском шовинизме.
Расскажите,что под унылым расизмом подразумевается.
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26.06.2020 23:55 Ответить
То вони, мабуть, у дуже глибоких норах мешкають.
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27.06.2020 12:14 Ответить
Дайте им хлеба и зрелищ и они передумают.
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26.06.2020 22:25 Ответить
А собственной крови они не хотят хлебнуть среди спелых кавунов Херсонщины ? 🤔
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26.06.2020 22:45 Ответить
Разве только с извечным русским вопросом в застывших глазах - "за что?!"
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26.06.2020 22:49 Ответить
"Хотят ли русские войны"
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26.06.2020 23:11 Ответить
Не хотят конечно... на своей территории, на чужой - всегда пожалуйста.
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26.06.2020 23:14 Ответить
Я б навіть сказав - тургенєвським питанням ))) Як у клясичному анекдоті:

Екзамен з російської літератури. Питання за "Му-му" Тургенєва…
- Ну жив собі в однієї пані кріпак на ім'я Герасим. Він був глухонімий, нікого в нього не було…
- Подождите, молодой человек, это же русская литература, здесь по-русски рассказывать надо.
- Російською буде далі. Так от, було в нього цуценя, але воно пані не сподобалось і вона наказала Герасимові його прогнати геть, але…
- Молодой человек, вы плохо поняли? Это РУССКАЯ литература - рассказывать надо на русском языке!
- Та почекайте, далі буде російською… Так от, вирішив Герасим втопити цуценя, заплив на середину річки…
- Молодой человек! Сколько можно издеваться!!! Надо на русском языке!!!
- ...І коли він взяв цуценя, щоб кинути у воду, то воно йому в очі так дивиться та й каже вашою собачою мовою: "Герасим, за что?!"
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26.06.2020 23:59 Ответить
Интересно провести такой же опрос у нас. Боюсь результаты будут шокирующими
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26.06.2020 22:25 Ответить
Особенно после предложения одной из представительниц власти, кастрировать бедных.
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26.06.2020 22:35 Ответить
Ага. Ну прямо брацья навек-адын норот!
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26.06.2020 22:26 Ответить
Пока у россиян было, что жрать, им всё было по барабану, убивают украинцев - да им пох. А вот когда карман начал худеть и такие смешные Вежливые санкции работать, тогда начали задумываться.Но доходит очень медленно
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26.06.2020 22:26 Ответить
Что думают на россии мне не интересно.
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26.06.2020 22:26 Ответить
с чем можно и поздравить козлопетеков!! Есть за, что Небу спрашивать с рогатых!!
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26.06.2020 22:26 Ответить
Ага, прям около 42 млн. кацапов против войны с Украиной....
Где они ? В подполье или стесняются сказать?
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26.06.2020 22:28 Ответить
вот искренне жаль тех у кого из них совесть сохранилась, они ведь все равно кацапы...
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26.06.2020 22:31 Ответить
А тебя интересует мнение тараканов?
процентов 70 имеют свое мнение, 99% инертны, дальше разговоров на кухне не пойдут.
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26.06.2020 22:32 Ответить
Радость какая, не одобряют они...
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26.06.2020 22:29 Ответить
"святыя люди"!!!))))
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26.06.2020 22:30 Ответить
А чому не зхвалюють?
Вважають мабуть, що потрібно було з Донбасом вчинити як із Кримом?
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26.06.2020 22:33 Ответить
Гірше. Вважають, що "надоть было Киев и Львов в радиоактивный пепел, русские танки до польской границы, а хохлобиндеровских фашистов, которые дидам в спину стреляли, в печах посжигать, как Гитлер пархатых жидов и чурок всяких".
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26.06.2020 22:42 Ответить
Я про це ж подумав "можливо , хотіли справді , в радіоактивний попіл , а ***** нібито гальмує " .Адже більшості з них не потрібні жодні наші ресурси , все одно їм нічого не перепаде , як від тих нафтодоларів , їм би вистачило б і крові . Моря крові .
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26.06.2020 22:53 Ответить
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 1279
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26.06.2020 22:34 Ответить
Голову краще. Так вірніше буде. А то ще одна рука залишиться.
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27.06.2020 12:15 Ответить
І що з того ? Вони віддадуть нам Крим ? - НІ.
Це такі самі кацапи, як і інші.
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26.06.2020 22:35 Ответить
Бо "так уж получилось, ничаво не попишешь, Крым не бутерброд".
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26.06.2020 22:37 Ответить
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5601
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26.06.2020 22:35 Ответить
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6018 Суть пробліми:

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5290
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26.06.2020 22:36 Ответить
Путин призвал не накручивать явку выше 100%.Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 8711
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26.06.2020 22:37 Ответить
И что теперь радоваться этой «статистике»?........
Большинство рАссиян молча смотрело (и значит одобряло), как их )(уйло посылало убивать украинцев........моральные уроды😡.........
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26.06.2020 22:38 Ответить
Вот так вот на пеньке, лавочке, в багажнике - весело и с огоньком - заканчивает своё существование государство Российская Федерация. Дальше будет Джамахирия.Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 7225
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26.06.2020 22:39 Ответить
«Разговоры московской аристократии низменные, простецкие, гадкие культурному человеку. Главная тема их разговоров и юмора это очернение других, сплетни и наговоры и дикарская похвальба. Врут московины с невероятной бесстыдством и наглостью: нисколько не смущаются, когда поймаете их на лжи. В переговорах с иностранцами московские министры принимают всевозможных мыслимых и немыслимых способов, чтобы обмануть их. Всем известны факты они бесстыдно извращают. Московские торговцы и ремесленники невероятно нечестные. Воров и мошенников полно на каждой улице в Москве, и они ходят безнаказанно». - Австрийский посол Августин Мейерберг, 1654 г.
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26.06.2020 22:39 Ответить
Украинцы еще годик послушают пропаганду медведчуков и щариев, и количество неодобряющих политику Путина по отношению к Украине тут будет меньшим, чем в России. То и дело слышишь от малороссов; "А что Путину оставалось делать? Он пришел спасать нас от майдана и фашистов!"
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26.06.2020 22:41 Ответить
Я извиняюсь что новость не по теме !
***

Активисты из Greenpeace обнаружили небольшое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе над Европой. Они предположили, что это связано с вредным выбросом на западе России. Эту информацию подтвердили шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой.
Речь идет сразу о нескольких веществах: Йод-131 нашли на территории Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все эти радионуклиды имеют реакторное происхождение.
Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) произвел более детальные расчеты, чтобы выяснить происхождение обнаруженных веществ. По их данным, радионуклиды поступают со стороны запада России. Но они не смогли установить конкретное расположение утечки.
Эксперты из Нидерландов предполагают, что утечка могла произойти на Кольской АЭС или на базе атомных ледоколов Северного флота, которые расположены на побережье Баренцева моря. Кроме того, эта утечка могла произойти на трех работающих реакторах Ленинградской АЭС......
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26.06.2020 22:41 Ответить
"Лошарік" жеж нещодавно лупонув , хай там подивляться .
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26.06.2020 22:59 Ответить
Ходом голосования я удовлетворён. Без иронии. Все эти багажники машин, тележки супермаркетов, чуть ли не переносные сортиры как участки для голосования - так и должно быть при путинизме. Не надо надевать штаны на обезьяну.
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26.06.2020 22:44 Ответить
Ой, тримайте мене троє. Зараз заллюсь сльозами від такої любові москалів до Неньки.
Старий шухстер - ще та гєбнява повія, довіри його гівнопрограммі ніякої.
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26.06.2020 22:45 Ответить
А собственной крови они не хотят хлебнуть среди спелых кавунов Херсонщины ? 🤔
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26.06.2020 22:46 Ответить
Набагато краще - щоб своїми хребтами срали і на власних кишках висіли, лише на власній , кацапській території .
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26.06.2020 23:02 Ответить
А где эта кацапская территория?
Миф это.
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26.06.2020 23:13 Ответить
Как сказал когда-то Владимир Владимирович Путин, «Мы будем преследовать избирателей везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их заставим проголосовать, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно».Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6529
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26.06.2020 22:48 Ответить
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 9594
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26.06.2020 22:49 Ответить
- вы за то, чтобы вооруженный бандит ворвался к вам в квартиру во время скандала и отжал у вас кухню???
- затрудняюсь ответить...
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26.06.2020 22:52 Ответить
К цифре "не поддерживающих" политику Путина относительно Украиньі , нужно относиться с пониманием того , что там скрьітьі и все "ультраимперцьі" , готовьіе уже сегодня бомбить Киев и наступать на Одессу. Которьіе считают , что Путин струсил в 2014 и не ввел официально российскую армию в Украину. Такой вот винегрет с котятами.
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26.06.2020 22:54 Ответить
Схоже подумав .
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26.06.2020 23:05 Ответить
Ви праві.Багато росіян вважають політику путлера по відношенню до України неправильною,тому що вона,на їх думку,надто м'яка.Вони вважають,що Україну в 2014 році потрібно було знищити як державу,а українців як народ.
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27.06.2020 07:50 Ответить
На заданый шустрым вопрос ответ ДА или НЕТ можна трактовать как и кому угодно вплоть до 110%
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26.06.2020 22:56 Ответить
Если бы опрос проводился не по телефону, процент противнков путина был бы в несколько раз выше. Никто не хочет потерять работу и нагрести кучу геморроя.
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26.06.2020 23:05 Ответить
Уявіть собі - всюди ФСБ, людей гвинтять за будь-яку навіть абсолютно спокійну акцію, саджають на п'ять років за пости в соцмережах. ЕЦХД вже впровадив та активно використовує китайську систему розпізнавання обличчя, масово ставляться камери не тільки на вулицях, а ще й в кожному окремому під'їзді. Всі телефонні розмови записуються та зберігаються декілька років.

І тут вам телефонує БлаБлаМедіа, а ви "Не підтримую!". Та ці 30% бісові герої, це взагалі предреволюційна ситуація, якщо опитування коректно пораховано.
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26.06.2020 23:37 Ответить
Запомни на всю жизнь и внукам передай-- москаль сытый-имперец, москаль голодный-имперец.
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26.06.2020 23:48 Ответить
Не раскрыта тема в чём именно 1/3 россиян не одобряют политику Путина. Многие из них, в отличии от Путина, хотят войны.
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27.06.2020 00:23 Ответить
хороших расеян в гробах плохих на обочине прокопать
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27.06.2020 01:24 Ответить
Мы тоже будем против,когда кацапов мочить будут😄. Шутка,мы только за.
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27.06.2020 01:33 Ответить
А что, в мире всего лишь две идеологии - либерализм и империализм?
А, ну да - речь же о россии!
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27.06.2020 02:36 Ответить
из тех кто не одобряет политику хvйла две трети (вангую) хотели бы чтобы пу сравнял Украину с землей.
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27.06.2020 07:47 Ответить
Вони неправильне запитання ставили, треба було спитати "Чей Крым" - і знову б було 90% "кримнашистів". Тому, тільки кожний 200-й кацап - хороший кацап, а кожний 300-й - ще ліпший (для нього самого і його сім'ї - просто щастя).
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27.06.2020 09:01 Ответить
 
 