Появилось подробное видео последних впечатляющих испытаний "Нептуна". ВИДЕО

"На видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, угрожающими безопасности нашего государства", - так прокомментировал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов видео ракетных пусков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По его словам, детальный видеоотчет КБ "Луч" с последних испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" наглядно демонстрирует возможности нового украинского оружия. "Благодаря усилиям уникального коллектива, возглавляемого выдающимся генеральным конструктором Олегом Коростелевым, крылатые ракеты показали впечатляющие результаты. Два пуска – и две отдаленные морские цели полностью уничтожены", – сказал Турчинов, добавив, что на видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, угрожающими безопасности нашего государства.

Вместе с тем, экс-секретарь СНБО напомнил, что ракетная программа до сих пор не получила финансирования на текущий год.

"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов.