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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1735) Франция (3350) черный ящик (90) Енин (328)

Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин

Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин

На Совете ІКАО представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку в марте мы уже слышали похожую обещание от Ирана, относимся к сегодняшней заявления со сдержанным оптимизмом", - написал чиновник.

Енин отметил, что для Украины принципиально важно найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом. В Качестве примера он привел опыт по делу МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей беспристрастности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран должен до 26 июня передать черные ящики сбитого самолета МАУ или объяснить свои действия, - Енин

"Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбивания украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Иран направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета, – Трюдо

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Позже стало известно, что власти Ирана обязаны до завершения сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 26 июня или передать на расшифровку черные ящики сбитого самолета МАУ, или объяснить, почему до сих пор это не сделано.

Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания по сбитому самолету МАУ, - Зеленский

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Топ комментарии
+2
.Ведь самолет был наполовину заполнен пасажирами

737-800 вмещает 162 пассажира в двухклассном салоне или 189 в салоне полностью экономкласса. 176 человек погибло.
Что за чушь вы пишите?
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26.06.2020 23:44
+1
а что он когда то не обещал?
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26.06.2020 23:03
+1
Так і кажіть - залишки чорних ящиків бо за чей час, що вони в них ніякої інформації вже на них немає.
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26.06.2020 23:06
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Давно пора.
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26.06.2020 23:00 Ответить
а что он когда то не обещал?
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26.06.2020 23:03 Ответить
31 октября 2015 года российский лайнер стартовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Сотрудник аэропорта, завербованный террористами на борт пронес бомбу.Кто и как пронес, до сих пор не выяснили. В результате - теракт и все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы А321 был теракт. Но, Египет до сих пор не возбудили уголовное дело по статье"терроризм",расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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26.06.2020 23:05 Ответить
Дёшевы нынче в Париже солдаты Империи (с)
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26.06.2020 23:14 Ответить
Так і кажіть - залишки чорних ящиків бо за чей час, що вони в них ніякої інформації вже на них немає.
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26.06.2020 23:06 Ответить
он и Украине уже трижды обещал...
главное - есть ли там хоть что-то пригодное к расшифровке? (не поковырялось ли там рашеское рыло?)
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26.06.2020 23:13 Ответить
Б...дь, перси вже бозна-скільки обіцяють щось там кудись передати...
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26.06.2020 23:13 Ответить
Ну дык мокшане еще не всё там скорректировали!
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26.06.2020 23:20 Ответить
если бы все было без подвохов и опасных сюрпризов (для рахи или самого Ирана) думаю уже в конце января эти многострадальные ящики того трагического рейса давно б передались... хоть в Украину, хоть во Францию или Канаду или США..куда угодно..НО...но значит есть там (или была) угроза для подлова Ирана (и рахи заобдно) на брехне и выкрутасах
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26.06.2020 23:20 Ответить
В мире есть только пять стран,в том числе и Франции где есть оборудование для расшифровки черных ящиков Боингов но владелец сбитого самолета мне кажется не заинтересован чтобы они попали ни в одну из этих стран.Видимо что-то из этим самолетом было не так.Ведь самолет был наполовину заполнен пасажирами а задержали его за перегруз,возникает вопрос что самолет перевозил по мимо пасажиров и возможно именно из за этого груза был и сбит.
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26.06.2020 23:29 Ответить
А какие это страны?
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26.06.2020 23:39 Ответить
.Ведь самолет был наполовину заполнен пасажирами

737-800 вмещает 162 пассажира в двухклассном салоне или 189 в салоне полностью экономкласса. 176 человек погибло.
Что за чушь вы пишите?
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26.06.2020 23:44 Ответить
Всі знають-аятол правди не скаже,а рашист-правдиво й не подумає(лишня хромосома).
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27.06.2020 00:46 Ответить
 
 