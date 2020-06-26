Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин

На Совете ІКАО представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку в марте мы уже слышали похожую обещание от Ирана, относимся к сегодняшней заявления со сдержанным оптимизмом", - написал чиновник.

Енин отметил, что для Украины принципиально важно найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом. В Качестве примера он привел опыт по делу МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей беспристрастности.

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"Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбивания украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции", - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

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По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Позже стало известно, что власти Ирана обязаны до завершения сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 26 июня или передать на расшифровку черные ящики сбитого самолета МАУ, или объяснить, почему до сих пор это не сделано.

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