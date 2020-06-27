,,Многие поляки были изгнаны с территории Украины, но никто не мечтает вернуть Львов, - Зануссии."

В современной Польше нет реваншистов, которые мечтали бы вернуть Львов. А Степана Бандеру можно уважать как человека, стремившегося к независимости Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил польский режиссер Кшиштоф Занусси, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть огромное количество поляков, изгнанных с территорий, которые принадлежат Украине. И никаких реваншистов в Польше вы не найдете, никто не хочет отобрать Львов. ... Мы можем только сентиментально вспоминать Львов, который не наш и нашим не будет", - сказал он.

По словам Занусси, полякам сложно принять методы Степана Бандеры, но они могут уважать его как человека, боровшегося за независимость своей Родины.

"Нам должно быть понятно, что целью Бандеры была независимая Украина, и за это можем его уважать", - сказал Занусси.

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Режиссер напомнил, что европейские страны веками боролись друг против друга, но смогли примириться и создать единый Европейский Союз.

"Вопрос, к какому будущему мы стремимся, к какому будущему идет Европа, и где место Украины. Для нас как соседей очень важно, чтобы Европа обозначала также Украину. Мы хотим, чтобы вы были вместе с нами в той части мира, где мы не будем бороться за территории. Что мы будем даже если спорить, то спорить мирно", - сказал он.

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